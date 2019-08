Le Canada lance un nouveau portail de données climatiques pour que les Canadiens aient accès à des outils fiables pour s'adapter aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont bien réels et ils s'accélèrent. Ils peuvent également intensifier les phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur. Les Canadiens de partout au pays ressentent les effets de ces changements en raison de l'impact qu'ils ont eu sur leur maison, leur entreprise et leur santé. C'est pourquoi le gouvernement du Canada donne accès à des données et à des renseignements sur le climat qui aideront à protéger les Canadiens contre les pires impacts des changements climatiques.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé le nouveau portail de données climatiques du Canada, soit Donneesclimatiques.ca. Ce site Web fournit des renseignements, des données, des ressources et des outils conviviaux sur les changements climatiques aux ingénieurs, aux professionnels de la santé publique, aux urbanistes, aux maires et à tous ceux qui font de la planification à long terme.

Donneesclimatiques.ca a été élaboré par le Centre de recherche informatique de Montréal, en collaboration avec Ouranos, le Pacific Climate Impacts Consortium, le Prairie Climate Centre et Habitat Seven avec le soutien du Centre canadien des services climatiques.

Le nouveau portail Donneesclimatiques.ca comprend une section sur la santé avec des données utiles pour appuyer les stratégies d'adaptation et la planification des autorités sanitaires. Le Centre canadien des services climatiques continue d'appuyer une série de portails de données en ligne qui sont utiles aux Canadiens qui cherchent des renseignements généraux sur les tendances des changements climatiques, aux décideurs avertis qui ont besoin de données de haute résolution et aux chercheurs en climatologie qui souhaitent collaborer et échanger des connaissances scientifiques. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du Centre canadien des services climatiques.

Citations

« Le climat du Canada se réchauffe, et nous devons aider les Canadiens à planifier les impacts potentiels des changements climatiques. Il s'agit d'une étape importante pour que nos décideurs aient un accès encore plus large aux données climatiques importantes pour la planification à long terme. Plus nous utiliserons ce type de renseignements, plus ils aideront les collectivités et les particuliers de tout le Canada à prendre des décisions éclairées qui tiendront vraiment compte des impacts potentiels des changements climatiques. Nous devons travailler ensemble pour protéger les collectivités, l'environnement et l'économie du Canada. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous avons collaboré avec plusieurs partenaires, avec le soutien d'Environnement et Changement climatique Canada, pour développer une solution logicielle novatrice, Donneesclimatiques.ca, qui permet aux dirigeants et aux gestionnaires canadiens d'accéder facilement à des données et à des informations utiles, actuelles et prévisionnelles sur le climat, pour les aider à anticiper et à gérer les problèmes liés aux changements climatiques, à moyen et à long terme. Nous remercions tous nos partenaires pour leur expertise et leur engagement à travailler ensemble afin de développer un outil de gestion en ligne remarquable et convivial qui fournira des informations pertinentes à toutes les communautés partout au Canada. »

- Françoys Labonté, directeur général, Centre de recherche informatique de Montréal

Faits en bref

Le nouveau portail Donneesclimatiques.ca a été lancé en juin 2019 et fournit des données climatiques plus détaillées aux décideurs. Il s'adresse à des utilisateurs expérimentés.

fournit des données climatiques plus détaillées aux décideurs. Il s'adresse à des utilisateurs expérimentés. Les utilisateurs peuvent explorer, visualiser et télécharger des données et des renseignements climatiques adaptés à leurs besoins spécifiques. Le portail comprend une carte interactive qui permet de voir l'évolution du climat selon un endroit donné.

Donneesclimatiques.ca fait partie d'une série de portails de données climatiques appuyés par le Centre canadien des services climatiques qui échangent des renseignements sur le climat avec une grande variété d'utilisateurs.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca