OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Le développement de technologies propres stimulera notre économie, réduira les émissions et créera de l'emploi. En s'employant à promouvoir des technologies propres comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC), le gouvernement veut bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé un appel de déclarations d'intérêt visant à soutenir des projets de CUSC au pays. Financé par le biais du Programme d'innovation énergétique (PIE), cet appel soutiendra des études initiales d'ingénierie et de conception (EIIC) qui peuvent réduire l'impact des émissions de carbone.

Dans le domaine du CUSC, le Canada est déjà un chef de file mondial. En renforçant cette expertise par des EIIC, nous armons notre pays d'une meilleure base de connaissances pour appliquer les technologies de CUSC dans différentes installations industrielles, ce qui assure l'avenir de ces technologies au Canada et ailleurs dans le monde.

Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement fédéral investit 319 millions de dollars dans des travaux de recherche, de développement et de démonstration afin d'assurer la viabilité commerciale des techniques de CUSC. Ces fonds aideront les entreprises, les établissements universitaires, les organismes sans but lucratif, les pouvoirs publics et les laboratoires fédéraux à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le PIE soutient des technologies d'énergie propre qui aident le Canada à réaliser ses objectifs de lutte contre les changements climatiques tout en facilitant la transition vers une économie sobre en carbone. Il finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, de même que d'autres activités scientifiques connexes.

Le plan climatique renforcé du Canada préconise l'élaboration d'une stratégie globale sur le CUSC et recommande au gouvernement de chercher des moyens d'aider le Canada à devenir encore plus concurrentiel à l'échelle mondiale dans cette industrie en pleine croissance. Ressources naturelles Canada recueillera les idées et les points de vue de partenaires et d'intervenants clés pendant la préparation de la stratégie, conscient que les possibilités et les défis en matière de CUSC risquent de différer d'une région et d'un secteur à l'autre au Canada.

Le gouvernement soutient des projets novateurs de technologies propres qui favorisent l'écologisation, la compétitivité et la viabilité du secteur des ressources naturelles.

« Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone permettront de réduire les émissions, de créer des emplois et d'accroître notre compétitivité. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

