OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes ont servi notre pays avec fierté et dévouement. Au cours de leur service, ils ont acquis des compétences et des connaissances qui en font des atouts précieux pour n'importe quelle équipe. Afin de faciliter une transition réussie pour les membres des Forces armées canadiennes, le gouvernement du Canada prend des mesures pour répondre à ce besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a marqué le lancement officiel de Servir après le service : La Stratégie nationale d'emploi pour les vétérans et les vétéranes en sonnant la cloche à la Bourse de Toronto aux côtés de vétérans, d'employeurs et de parties prenantes. Elle a par la suite rencontré des vétérans et des partenaires de l'industrie.

La Stratégie fournit une feuille de route complète pour soutenir l'emploi des vétérans et des vétéranes en tirant parti de leurs aptitudes uniques, étant donné que trouver un emploi après le service peut représenter une partie importante du parcours de transition des vétérans et vétéranes. C'est pourquoi nous sommes déterminés à faire en sorte que chaque vétéran et chaque vétérane ait la possibilité de trouver un emploi intéressant.

En effet, au cours des dix dernières années, 8 200 membres des Forces armées canadiennes ont été libérés en moyenne chaque année, et environ la moitié de ces vétérans et vétéranes étaient à la recherche de nouvelles possibilités de carrière. C'est pourquoi la Stratégie met en lumière des domaines où le gouvernement du Canada peut poursuivre et renforcer les efforts actuels visant à rendre le processus de recherche d'emploi plus facile et plus efficace pour les vétérans et vétéranes, y compris :

Améliorer les services et élargir les programmes destinés aux vétérans et vétéranes;

Créer et reconnaître des employeurs prêts à accueillir des vétérans et vétéranes;

Positionner la fonction publique en tant que chef de file pour l'emploi des vétérans et vétéranes;

Établir des partenariats de confiance.

L'établissement de partenariats avec des ministères, des organismes sans but lucratif, des établissements d'enseignement postsecondaire, des employeurs et des entreprises partout au pays est essentiel à la création d'une communauté axée sur l'emploi des vétérans et des vétéranes. En établissant ces partenariats, les organisations seront mieux positionnées pour comprendre les compétences des vétérans et des vétéranes, et pour répondre à leurs besoins. Dans le cadre de cet effort, la ministre a également participé à une table ronde organisée par la Chambre de commerce de l'Ontario afin de s'entretenir directement avec certains des principaux employeurs de vétérans au Canada, et elle a rencontré des vétérans et des vétéranes ainsi que des partenaires de l'industrie pour mettre en œuvre cette initiative.

La Stratégie sera mise à jour en utilisant des approches fondées sur des données probantes et en menant des consultations continues afin d'aborder efficacement les nouveaux enjeux et de s'adapter à l'évolution des besoins des vétérans et vétéranes.

« Chaque année, des membres en service des Forces armées canadiennes deviennent des vétérans et vétéranes. Ils possèdent les compétences, le dévouement et le leadership qui sont recherchés dans l'ensemble du marché de l'emploi. Pour les soutenir dans leur transition vers une nouvelle forme de service, notre gouvernement présente la Stratégie nationale d'emploi pour les vétérans et les vétéranes. Cette stratégie vise à réduire les obstacles à l'emploi pour les vétérans et les vétéranes, ce qui les aidera à réussir leur transition vers la vie après le service et contribuera à leur bien-être général. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« La transition s'amorce au moment du recrutement. Le parcours de transition de chaque membre des FAC est différent et ils méritent que leurs besoins soient pris en compte dans cette stratégie. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec nos collègues pour améliorer les services et mettre en œuvre des initiatives stratégiques afin de mieux servir les membres en voie de libération et les vétérans des FAC. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Servir après le service : La Stratégie nationale d'emploi pour les vétérans et les vétéranes vise à guider chaque ordre de gouvernement, le secteur privé et les organismes non gouvernementaux dans la promotion et l'augmentation des possibilités d'emploi pour les vétérans et les vétéranes. La Stratégie a été élaborée avec le soutien et la contribution directe de nombreux intervenants et employeurs et, surtout, des vétérans et des membres des Forces armées canadiennes eux-mêmes.

vise à guider chaque ordre de gouvernement, le secteur privé et les organismes non gouvernementaux dans la promotion et l'augmentation des possibilités d'emploi pour les vétérans et les vétéranes. La Stratégie a été élaborée avec le soutien et la contribution directe de nombreux intervenants et employeurs et, surtout, des vétérans et des membres des Forces armées canadiennes eux-mêmes. Anciens Combattants Canada s'est engagé à établir des liens avec les gestionnaires d'embauche de la fonction publique et les employeurs du secteur privé afin de les sensibiliser aux compétences et aux qualifications précieuses que les vétérans et vétéranes apportent au milieu de travail, et afin de promouvoir et d'appuyer les possibilités d'emploi des vétérans et des vétéranes.

L'emploi contribue au bien-être général des vétérans et vétéranes en touchant à trois des sept domaines du bien-être, soit la raison d'être, les finances et l'intégration sociale. Nous sommes déterminés à favoriser le bien-être général des vétérans et vétéranes.

Plus de 1 700 entreprises ont manifesté leur intérêt pour l'embauche de vétérans au cours des dernières années. Certaines d'entre elles ont mis en place des initiatives de recrutement de vétérans et des groupes de ressources pour les vétérans.

Le groupe LinkedIn Embauchez un vétéran compte 5 600 membres qui se consacrent à mettre en contact des vétérans et des employeurs désireux d'embaucher des vétérans. Des centaines de possibilités d'emploi sont publiées sur ce réseau par des employeurs et des professionnels du recrutement de talents qui reconnaissent les compétences que les vétérans peuvent offrir sur le marché du travail.

compte 5 600 membres qui se consacrent à mettre en contact des vétérans et des employeurs désireux d'embaucher des vétérans. Des centaines de possibilités d'emploi sont publiées sur ce réseau par des employeurs et des professionnels du recrutement de talents qui reconnaissent les compétences que les vétérans peuvent offrir sur le marché du travail. Il n'existe pas de cheminement de carrière unique pour les vétérans qui intègrent le marché de l'emploi civil - les vétérans peuvent œuvrer dans tous les milieux et devenir aussi bien des chefs gastronomiques que des propriétaires de petites entreprises ou encore assumer divers rôles de leadership dans leur secteur d'activité.

Selon le Recensement de la population de 2021, près du tiers des vétérans se situent dans le principal groupe d'âge actif, soit les 25 à 54 ans (32 %).

Il y a environ 678 500 postes vacants au Canada . Les vétérans et les vétéranes possèdent les compétences nécessaires pour occuper ces postes et avoir un impact sur la main‑d'œuvre canadienne.

