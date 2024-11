L'Institut sera un élément central des efforts déployés par le Canada pour assurer le développement et le déploiement sécuritaires des technologies faisant appel à l'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Les avancées rapides dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont mis en évidence les perspectives prometteuses ainsi que les risques associés à cette technologie transformatrice. Veiller à la sécurité et à l'utilisation responsable des systèmes faisant appel à l'IA est une priorité pour le gouvernement du Canada. Les experts du domaine ont fait état de risques en constante évolution, notamment en ce qui concerne la possibilité d'utiliser l'IA à mauvais escient, par exemple pour des campagnes de désinformation, des brèches de cybersécurité ou de l'ingérence électorale. Le gouvernement prend des mesures concrètes pour protéger la population contre les répercussions potentiellement néfastes de l'IA.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle (ICSIA), qui vise à renforcer la capacité du Canada à se protéger contre les risques entourant l'IA. Les travaux de l'Institut aideront le pays à continuer de se positionner comme un chef de file du développement et de l'adoption sûrs et responsables des technologies faisant appel à l'IA. La création de l'Institut, prévue dans le budget de 2024, s'inscrit dans un investissement plus vaste de 2,4 milliards de dollars visant à aider les chercheurs et les entreprises à mettre au point et à adopter ces technologies de manière responsable.

L'ICSIA tirera parti de l'écosystème national de recherche en IA, qui est de calibre mondial, ainsi que du bassin de main-d'œuvre talentueuse du pays pour approfondir la compréhension des risques associés aux systèmes de pointe faisant appel à l'IA, de même que pour éclairer la prise de mesures en vue de s'en protéger. De plus, l'ICSIA donnera suite à l'engagement en matière de collaboration internationale qu'a pris le Canada par la signature de la déclaration de Bletchley, en prenant part aux travaux du nouveau réseau international des instituts de la sécurité de l'IA. Ce réseau tiendra une première rencontre plus tard ce mois-ci, à San Francisco.

L'ICSIA s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement visant à promouvoir la mise au point sûre et responsable de technologies faisant appel à l'IA. Cette stratégie globale comprend également la proposition de la Loi sur l'intelligence artificielle et les données et le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés.

L'ICSIA permettra au gouvernement fédéral d'aider à assurer la sécurité de l'IA et de bâtir la confiance à l'égard de ces technologies. Il est essentiel d'accroître cette confiance en favorisant l'adoption responsable de l'IA et ainsi consolider la position avantageuse du Canada dans ce domaine pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Citations

« L'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle propulsera le Canada à l'avant-scène des efforts mondiaux visant l'utilisation responsable de l'IA, et sera un acteur incontournable pour bâtir la confiance de la population à l'endroit de ces technologies. Dans un monde qui évolue rapidement et plein d'incertitudes, les Canadiens peuvent avoir confiance que nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour garantir que l'IA qu'ils utilisent est sûre, responsable et digne de confiance. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le monde entier soupèse actuellement le potentiel et les risques de l'intelligence artificielle, et CIFAR est heureux de participer à la réponse du Canada dans ce domaine. Le programme de recherche de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle au sein de CIFAR s'appuiera sur les forces notables de la communauté scientifique canadienne du milieu de l'IA afin de faire progresser des recherches parmi les plus avancées au monde sur la sécurité de l'IA, au profit de l'ensemble de la population. »

- Le président et chef de la direction de l'Institut canadien de recherches avancées, Stephen Toope

« Depuis plus de 20 ans, le Conseil national de recherches Canada se maintient à la fine pointe des applications responsables de l'IA. Nous mènerons des projets de recherche chapeautés par le nouvel institut en vue d'atténuer les risques et de promouvoir la mise au point sécuritaire et fiable des systèmes d'IA qui joueront un rôle déterminant dans l'atteinte des priorités gouvernementales et des objectifs d'innovation du Canada. »

- Le président du Conseil national de recherches Canada, Mitch Davies

« Dans le contexte du développement très rapide des modèles d'IA de pointe, il est impératif de procéder à des investissements significatifs dans la recherche en sécurité de l'IA. Il faut notamment développer des garanties sécuritaires efficaces pour ces modèles, à la fois pour atténuer les risques et pour profiter des bénéfices sociaux et économiques de l'IA. La création de l'Institut canadien de la sécurité de l'IA constitue un pas important en ce sens et démontre l'engagement continu du Canada à participer au développement responsable de l'IA. »

- Yoshua Bengio, Professeur titulaire à l'Université de Montréal, fondateur et directeur scientifique de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle et titulaire d'une chaire en IA Canada - CIFAR

Faits en bref

L'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle (ICSIA) sera doté d'un budget initial de 50 millions de dollars sur cinq ans.

L'ICSIA sera établi au sein d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, où il se chargera d'encadrer le programme de recherche ainsi que la concertation avec les partenaires internationaux.

Il mettra à profit l'expertise que possèdent déjà le Conseil national de recherches Canada, l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR), et les trois instituts nationaux en IA, c'est-à-dire Amii à Edmonton , Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à Toronto . L'ICSIA consultera la grande communauté de la recherche au pays et le milieu des affaires dans le cadre de la réalisation de ses projets. Ces projets permettront d'évaluer les risques, de mettre à l'essai des systèmes et d'élaborer des lignes directrices pour se prémunir contre les risques.

, Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à . L'ICSIA consultera la grande communauté de la recherche au pays et le milieu des affaires dans le cadre de la réalisation de ses projets. Ces projets permettront d'évaluer les risques, de mettre à l'essai des systèmes et d'élaborer des lignes directrices pour se prémunir contre les risques. Les travaux de recherche de l'ICSIA se déploieront sous deux volets : Les recherches appliquées et celles axées sur l'enquête seront financées par l'entremise d'un accord de contribution avec CIFAR, une organisation de recherche mondiale établie au Canada, ce qui permettra à des experts du pays et de l'étranger d'examiner des enjeux essentiels en matière de sécurité de l'IA. Les projets dirigés par le gouvernement seront mis en œuvre par le Conseil national de recherches Canada, en mettant l'accent sur l'IA dans des sphères directement liées aux priorités gouvernementales, comme la cybersécurité, ainsi que sur les collaborations avec d'autres instituts internationaux dans le domaine de la sécurité de l'IA.

La mise en place de l'ICSIA est un complément à un éventail de mesures déjà prises par le gouvernement, dont la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, le projet de Loi sur l'intelligence artificielle et les données et le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, dans le but de soutenir la mise au point et l'adoption de l'IA au Canada, tout en protégeant les citoyens contre les risques qui y sont associés.

Le secteur canadien de l'IA est un moteur clé de création d'emplois, de productivité, d'innovation et de croissance économique : En 2022-2023, le Canada comptait plus de 140 000 professionnels travaillant activement dans le domaine de l'IA, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente. Le Canada compte 10 % des meilleurs chercheurs en IA au monde, ce qui place le pays au deuxième rang à cet égard. Le Canada occupe le premier rang mondial en ce qui concerne la croissance annuelle du nombre de femmes dans le domaine de l'IA, avec une augmentation de 67 % en 2022-2023 seulement. Il est également premier du G7 pour la croissance annuelle du nombre de talents travaillant en IA. Depuis 2019, le Canada se classe en première place du G7 sur le plan du nombre d'articles scientifiques liés à l'IA publiés par habitant. Le nombre de demandes de brevet en IA déposées par des inventeurs canadiens a augmenté de 57 % en 2022-2023 par rapport à l'année précédente, ce qui est près de trois fois plus que l'augmentation moyenne de 23 % enregistrée par les autres pays du G7 au cours de la même période. En 2022, le secteur canadien de l'IA a attiré plus de 8,6 milliards de dollars en capital de risque, ce qui représente près de 30 % de l'ensemble des activités de capital de risque au Canada. Le Canada se classe troisième parmi les pays du G7 au titre du financement total par habitant recueilli par les entreprises d'IA. Depuis 2019, plus de 670 entreprises en démarrage et 30 entreprises du domaine de l'IA générative ont obtenu au moins un investissement supérieur à 1 million de dollars américains.



