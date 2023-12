Le Canada lance l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton à la COP28

Cette initiative confirme la position du Canada à titre de leader mondial de l'adoption du ciment et du béton à faibles émissions en carbone

DUBAÏ, UAE, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le sous-secrétaire du ministère de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Son Excellence Omar Ahmed Suwaina Al Suwaidi, ont annoncé le lancement de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, à l'occasion de la COP28 à Dubaï. Cette initiative réaffirme l'engagement du Canada à travailler avec d'autres pays, ainsi qu'avec des entreprises et des organismes internationaux pour accélérer les investissements dans les technologies, les outils et les politiques dont l'industrie du ciment et du béton a besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Menée par le Canada et les Émirats arabes unis, l'initiative Breakthrough vise à mettre en commun des pratiques exemplaires de différents pays concernant un éventail de politiques et de mesures pour décarboner le secteur du ciment et du béton. De nombreux partenaires internationaux participeront à cette initiative, ce qui donnera au Canada l'occasion de stimuler l'adoption de solutions et de produits à faible empreinte carbone. Le Canada fait ainsi un pas de plus vers la concrétisation de sa Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050, déjà reconnue à l'échelle internationale.

L'initiative Breakthrough permettra aux pays participants, aux partenaires internationaux et à l'industrie mondiale du ciment et du béton d'amorcer une transition qui fera du ciment propre le choix par excellence sur les marchés mondiaux.

« L'innovation et les investissements dans les technologies propres sont d'une importance capitale pour le développement d'une économie verte. À titre de chef de file mondial en matière de recherche et d'innovation, le Canada est parfaitement positionné pour jeter les bases de l'industrie du ciment et du béton de demain. L'initiative Breakthrough ouvre la voie à la carboneutralité de cet important secteur d'activité d'ici 2050, ce qui générera de bons emplois, tout en assurant un avenir plus propre pour les Canadiens et le monde entier. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires en vue d'accélérer la décarbonisation de secteurs clés, notamment celui du ciment. Le programme de l'initiative Breakthrough représente un plan d'action ambitieux en matière de collaboration internationale dont l'objectif est d'améliorer l'abordabilité et l'accessibilité des technologies propres et des solutions durables. Voilà une occasion de soutenir et de solidifier l'industrie canadienne dans le cadre de ses efforts visant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

« Nous appuyons et saluons le lancement de l'initiative Breakthrough. Le ciment et le béton sont essentiels à notre mode de vie moderne et joueront un rôle clé pour relever les défis qui nous attendent. Ils serviront à bâtir une infrastructure résiliente et durable et à fournir un toit sécuritaire à la population de toutes les régions du monde. Nos entreprises membres, qui mènent des activités dans de nombreux pays, s'engagent fermement à bâtir un avenir carboneutre. L'industrie et les gouvernements devront fournir un effort concerté pour mener cet engagement à bien. Cette décennie est celle de l'action. Nous sommes enchantés d'appuyer l'initiative Breakthrough et de collaborer avec le gouvernement du Canada pour accélérer la transition. »

- Le chef de la direction de la Global Cement and Concrete Association, Thomas Guillot

À l'occasion du lancement de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, le Canada et les Émirats arabes unis ont publié une déclaration ministérielle conjointe dans laquelle ils soulignent leur engagement à favoriser la décarbonisation du secteur.

Adopté en 2022 lors de la COP26 , le Breakthrough Agenda (anglais) encadre des initiatives permettant aux pays d'accélérer leurs mesures de décarbonisation, en commençant par cinq secteurs économiques clés : l'électricité, le transport routier, l'acier, l'hydrogène et l'agriculture.

, le Breakthrough Agenda (anglais) encadre des initiatives permettant aux pays d'accélérer leurs mesures de décarbonisation, en commençant par cinq secteurs économiques clés : l'électricité, le transport routier, l'acier, l'hydrogène et l'agriculture. Lors de la COP28 , deux nouvelles initiatives Breakthrough ont été lancées : une première concernant les immeubles et celle-ci concernant le ciment et le béton. Le programme couvre ainsi des secteurs représentant plus de 60 % des émissions mondiales.

, deux nouvelles initiatives Breakthrough ont été lancées : une première concernant les immeubles et celle-ci concernant le ciment et le béton. Le programme couvre ainsi des secteurs représentant plus de 60 % des émissions mondiales. Un nombre croissant de pays unissent leur voix à celles du Canada et des Émirats arabes unis en adhérant à l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, dont l'Allemagne, le Japon, l' Irlande et le Royaume-Uni.

et le Royaume-Uni. En assumant le leadership en ce qui a trait à l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, le Canada atteint un objectif du Plan d'action à l'horizon 2023.

La Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050 s'harmonise avec le Plan de réduction des émissions du Canada, un plan ambitieux visant à contrer les changements climatiques tout en assurant une prospérité économique durable au Canada, et elle propose une voie à suivre pour réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport au niveau de 2005.

Dans les budgets de 2022 et de 2023, de nouvelles mesures ont été prévues pour accroître la commercialisation et le déploiement des technologies et des ressources à faibles émissions de carbone et assurer la croissance continue des entreprises de technologies propres dans tout le pays. Il est question notamment d'un investissement de 15 milliards de dollars dans le Fonds de croissance du Canada pour stimuler l'investissement de capitaux privés dans des projets de décarbonisation et de technologies propres, favoriser la diversification de l'économie canadienne, contribuer à l'atteinte des cibles du Canada en matière de changements climatiques et accroître la résilience et la force économiques du pays.

de 2023, de nouvelles mesures ont été prévues pour accroître la commercialisation et le déploiement des technologies et des ressources à faibles émissions de carbone et assurer la croissance continue des entreprises de technologies propres dans tout le pays. Il est question notamment d'un investissement de 15 milliards de dollars dans le Fonds de croissance du Canada pour stimuler l'investissement de capitaux privés dans des projets de décarbonisation et de technologies propres, favoriser la diversification de l'économie canadienne, contribuer à l'atteinte des cibles du Canada en matière de changements climatiques et accroître la résilience et la force économiques du pays. La fabrication de ciment au Canada représentait plus de 1,3 milliard de dollars en 2019.

Le ciment est une importante source d'émissions de CO 2 industrielles à l'échelle mondiale. Il représentait 26 % des émissions de CO 2 du secteur industriel mondial en 2019.

Déclaration ministérielle

Le Canada et les Émirats arabes unis à la tête des efforts visant la décarbonisation du ciment à l'échelle mondiale

Les deux pays lancent l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton dans le cadre de la COP28

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Son Excellence Sultan Ahmed Al Jaber, ont fait aujourd'hui la déclaration conjointe suivante :

« Le Canada et les Émirats arabes unis ont lancé aujourd'hui l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton, une initiative internationale sans précédent qui vise à accélérer les investissements dans la décarbonisation du secteur du ciment et du béton en renforçant la collaboration internationale.

« Le Canada et les Émirats arabes unis s'engagent à mener cette initiative en misant sur une coopération avec l'industrie en matière de décarbonisation afin d'appuyer la réduction à grande échelle des émissions dans ce secteur industriel clé.

« Étant conscients de la taille du défi que nous devons relever, et étant donné la prévalence du ciment et du béton dans l'environnement bâti à l'échelle mondiale, nous invitons nos homologues internationaux à participer à ces efforts en endossant l'initiative Breakthrough.

« Il s'agit d'une étape importante pour nous, sachant que l'objectif principal de l'initiative Breakthrough est de faire du ciment propre le choix préférentiel sur les marchés mondiaux, pour en arriver à une production mondiale grandissante de ciment quasi carboneutre d'ici 2030. Tous les pays qui endosseront cette initiative s'engageront à appuyer cet objectif.

« Pour y parvenir, ensemble, nous allons axer nos efforts sur trois piliers de l'initiative Breakthrough en 2024 :

Convenir avec les pays partenaires des mesures prioritaires à prendre pour accomplir des progrès mesurables en matière de décarbonisation dans le secteur du ciment et du béton. Tenir des séances de dialogue thématiques pour partager des pratiques exemplaires employées dans le secteur, avec la participation des économies développées et émergentes. Accroître le leadership des partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux, et du secteur privé, afin d'atteindre le principal objectif de l'initiative.

« Le Canada et les Émirats arabes unis sont fiers de lancer cette initiative avec l'appui d'une première cohorte de pays, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, le Japon et l'Allemagne. Avec d'autres pays qui s'ajouteront et grâce à l'expérience des membres fondateurs, l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton sera en mesure d'accélérer la décarbonisation du secteur.

« Nous tenons aussi à rappeler le rôle clé de l'industrie dans la réussite de cette initiative. Nous solliciterons les points de vue de tous les participants quant aux moyens concrets les plus efficaces afin réduire les émissions dans le secteur.

« Le Canada et les Émirats arabes unis sont convaincus que, grâce à l'innovation et à une collaboration accrue, il sera possible de réaliser l'objectif de carboneutralité du secteur du ciment et du béton à l'échelle mondiale dans le but d'assurer un avenir plus propre pour tous. »

