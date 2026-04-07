WINNIPEG, MB, le 7 avril 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Première Nation de Shoal Lake no 40, Logement Manitoba et la Ville de Winnipeg ont annoncé un financement combiné de plus de 51 millions de dollars pour aider à construire 150 appartements d'une, deux ou trois chambres à Winnipeg. L'ensemble résidentiel situé au 2675, avenue Portage, appartient entièrement à la Première Nation de Shoal Lake no 40, une Nation ojibwée située à la frontière de l'Ontario et du Manitoba, dont plus de 70 % des terres de réserves se trouvent au Manitoba. Il s'agit d'un exemple de réconciliation économique où les Premières Nations participent au développement économique pour assurer la prospérité de la Première Nation et de ses membres. Cet ensemble résidentiel est le premier de la Première Nation de Shoal Lake no 40 à Winnipeg.

De plus, la Ville de Winnipeg a annoncé aujourd'hui qu'elle utilisera 2 millions de dollars de ce financement pour soutenir cet important ensemble résidentiel dans le cadre de son Programme incitatif de subventions d'investissement du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), ce qui créera davantage d'options de logement pour ses résidents. La ville a récemment reçu son troisième versement de plus de 30,6 millions de dollars au titre du FACL, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan.

Le FACL récompense les administrations locales qui apportent des changements qui réduisent les formalités administratives et qui accélèrent la construction d'un plus grand nombre de logements. Il encourage les solutions locales qui créent davantage d'options de logement en stimulant l'innovation, en éliminant les obstacles et en encourageant les mises à jour des systèmes d'urbanisme.

La Ville de Winnipeg a proposé un ambitieux plan d'action pour le logement, qui comprenait notamment la promotion d'immeubles collectifs, entre autres initiatives importantes.

L'annonce a été faite par Doug Eyolfson, député fédéral de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par le chef Herb Greene, de la Première Nation de Shoal Lake no 40, de l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba, et de Scott Gillingham, maire de Winnipeg.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Grâce à cet ensemble de logements abordables, la Première Nation de Shoal Lake no 40 apporte sa contribution pour résoudre la pénurie de logements à Winnipeg. Cette situation s'ajoute à son engagement continu à fournir de l'eau potable à la Ville de Winnipeg depuis 1919.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à s'assurer que les collectivités ont le soutien dont elles ont besoin pour élaborer des solutions locales à l'itinérance. L'accès à des logements sûrs, adéquats et abordables est essentiel à la réussite socioéconomique à long terme. Elle mène à de meilleurs résultats en matière de santé et d'éducation, à de meilleures possibilités d'emploi et à des collectivités plus résilientes et connectées. Nous sommes fiers de nous associer à la Première Nation de Shoal Lake 40 pour accroître l'accès au logement abordable pour les Autochtones et les personnes qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous réalisons des investissements significatifs qui renforceront le bien-être économique et social de l'ensemble de la collectivité. » - Doug Eyolfson, député fédéral de Winnipeg-Ouest

« La Première Nation de Shoal Lake no 40 a aidé la Ville à remédier à sa pénurie d'eau potable en fournissant de l'eau potable propre et durable aux résidents et aux entreprises de Winnipeg pendant plus de 106 ans grâce à l'aqueduc qui a été construit sur son terrain. Nous venons maintenant en aide à la Ville une fois de plus avec cet ensemble de logements abordables de 48 millions de dollars, qui offre une solution économique à la pénurie importante de logements dans la ville. »

- Chef Herb Greene, Première Nation de Shoal Lake no 40

« La Première Nation de Shoal Lake no 40 propose des solutions. Nous sommes pleinement conscients que les problèmes de logement au Canada peuvent être résolus grâce à un partenariat et à une collaboration avec les gouvernements fédéral, provincial, municipal et des Premières Nations. » - Billy Wahpay, membre du conseil de bande

« Le gouvernement du Manitoba est fier de s'associer à la Première Nation de Shoal Lake no 40, au gouvernement du Canada et à la Ville de Winnipeg pour qu'un plus grand nombre de personnes au Manitoba puissent avoir accès à des logements sûrs, stables et abordables. Ces 150 nouveaux logements de type appartement offriront un chez-soi aux familles de Winnipeg, tout en soutenant de bons emplois et en renforçant nos collectivités. Nous demeurons concentrés sur l'augmentation de l'offre de logements et sur l'amélioration de l'abordabilité. La contribution de 1,5 million de dollars de notre gouvernement provincial reflète notre engagement commun à travailler en collaboration avec les gouvernements et les partenaires des Premières Nations pour offrir des solutions significatives et à long terme aux problèmes de logement et à l'itinérance. » - L'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba

« Chaque Winnipégois mérite un chez-soi sûr et abordable. Ces nouveaux logements offriront plus de choix aux familles de Winnipeg, tout en favorisant la réconciliation économique avec la Première Nation de Shoal Lake 40. Grâce à l'investissement du Fonds pour accélérer la construction de logements, nous augmentons l'offre de logements et contribuons à la réalisation de projets comme celui-ci afin de répondre aux besoins croissants de notre ville. » - Scott Gillingham, maire de Winnipeg

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 2675, avenue Portage est le suivant : 43,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 2,0 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour accélérer la construction de logements de Winnipeg; 1,6 million de dollars en contribution financière de la Première Nation de Shoal Lake n o 40; 1,5 million de dollars sous forme de subvention de Logement Manitoba; 4,4 millions de dollars de la Ville de Winnipeg sous forme de financement par incitatifs fiscaux (Affordable Housing Now).



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logemen t pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

t pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés. Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

sur le portail et le Cadre de politique d'investissement. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]