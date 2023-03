INVERNESS, NS, le 17 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, l'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse et député d'Inverness, et Bonny MacIsaac, préfète de la municipalité du comté d'Inverness, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 24 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées à Inverness.

Cet investissement permettra de remplacer la vieille installation de traitement des eaux usées d'Inverness par une nouvelle installation plus efficace qui protégera la santé des eaux environnantes. Il permettra également de moderniser les systèmes de collecte des eaux usées et d'approvisionnement en eau sur l'avenue Central et la ruelle Veteran's Memorial.

Le remplacement et la modernisation des infrastructures de traitement des eaux usées à Inverness s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement du Canada de réduire la pollution de l'eau et de fournir de l'eau propre aux Canadiens.



En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui concernant le remplacement de la vieille installation de traitement des eaux usées à Inverness est une excellente nouvelle pour la collectivité. Ce projet permettra de réduira la pollution de l'eau dans la région et soutiendra la croissance résidentielle et commerciale qui a lieu au sein de la collectivité. Le gouvernement du Canada est toujours heureux de collaborer avec d'autres ordres de gouvernement pour aider les collectivités. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce sera l'un des plus grands projets d'infrastructure jamais réalisé dans une collectivité de la Nouvelle-Écosse. Les résidents d'Inverness bénéficieront d'une eau potable de meilleure qualité qui sera plus douce pour les appareils ménagers. Ce projet permettra aussi d'offrir un avenir sans ruptures de conduites sous les rues. Puisque la première impression compte, ce projet aidera Inverness à ressembler encore plus à la destination touristique de calibre mondial qu'elle est. »



L'honorable Allan MacMaster, vice-premier ministre de la Nouvelle-Écosse et député d'Inverness au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La municipalité du comté d'Inverness remercie les gouvernements provincial et fédéral pour cette annonce de financement. Nous écrivons une page d'histoire aujourd'hui, puisqu'il s'agit du projet d'amélioration d'infrastructures le plus important jamais entrepris par la municipalité. Ce projet aura des répercussions positives sur la qualité de vie au sein de cette collectivité, et il constitue un fondement pour la croissance future du comté. C'est un jour de célébration pour la collectivité d'Inverness et pour l'ensemble du comté. Le comté d'Inverness vit une période stimulante grâce à l'annonce d'aujourd'hui et à plusieurs autres projets majeurs en cours! »

Bonny MacIsaac, préfète à la municipalité du comté d'Inverness

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 9 764 400 $ dans ce projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue 8 137 000 $ au projet et la municipalité du comté d' Inverness fournit 6 509 600 $.

investit 9 764 400 $ dans ce projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue 8 137 000 $ au projet et la municipalité du comté d' fournit 6 509 600 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans plus de 400 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse.

a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans plus de 400 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 50 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,8 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures de traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes



