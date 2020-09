Spryfield, NS, le 9 sept. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les priorités des gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Mais la pandémie de COVID-19 n'a pas seulement touché la santé des personnes. Elle a un effet profond sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir pour déterminer ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les installations de sports et de loisirs joueront un rôle clé pour garantir que les résidents de Spryfield et de la région disposent d'installations modernes favorisant des modes de vie sains.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Brendan Maguire, député provincial d'Halifax Atlantic, au nom de Leo Glavine, ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, Stephen Adams, conseiller du district 11 de la municipalité régionale d'Halifax, et Dr John Gillis, président du Rugby Tars Football Club, ont annoncé un financement pour la construction d'un centre sportif communautaire au terrain Graves Oakley à Spryfield, en Nouvelle-Écosse.

Le projet consiste à ajouter un bâtiment de deux étages entièrement accessible, avec quatre vestiaires au rez-de-chaussée et une salle de réunion et de banquet au dernier étage. Une terrasse sera construite pour permettre aux spectateurs de suivre les événements sur les terrains de rugby, de football, de softball et de baseball. Le projet offrira aux résidents davantage de possibilités de tirer le meilleur parti des installations du terrain de sports.



Le gouvernement du Canada investit 420 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructure communautaire, culturelle et récréative (ICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verse une contribution de 315 000 $ au projet. La Municipalité régionale d'Halifax fournit 315 000 $ au Halifax Tars Rugby Club pour ce projet.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de loisirs modernes et accessibles pour créer des collectivités saines, inclusives et durables. Le nouveau centre sportif de Graves Oakley Field à Spryfield favorisera la vie active des résidents pendant de nombreuses années. Le projet fournira également des emplois à mesure que nous nous remettons des effets économiques de la pandémie. Il s'agit d'un excellent exemple de collaboration avec la Nouvelle-Écosse et les municipalités en vue de construire des infrastructures qui servent la collectivité. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans nos installations sportives et récréatives sont des investissements dans les collectivités qui aident les personnes de tous âges et de toutes capacités à maintenir un mode de vie actif et sain. Le centre sportif de Graves Oakley Field, entièrement accessible, sera une contribution inestimable pour les milieux du sport et des loisirs et permettra au terrain d'accueillir des événements nationaux et internationaux tout en répondant davantage aux besoins de notre collectivité. »

Brendan Maguire, député provincial d'Halifax Atlantic, au nom du ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, Leo Glavine.

« Ce projet est en cours de réalisation depuis plus de deux ans. Cette nouvelle installation nous permettra d'accueillir des tournois régionaux et, avec le temps, grâce à des améliorations supplémentaires, le jeu international deviendra une réalité. »

Stephen Adams, conseiller du district 11, municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars soutiennent les infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 799 millions de dollars dans 189 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 799 millions de dollars dans 189 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles.

, de plus de 33 milliards de dollars, pour aider à financer des infrastructures résistantes aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés pour inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été fortement touchées par la pandémie en augmentant la part des coûts assumée par le gouvernement fédéral pour les projets d'infrastructure publique.

Dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, on fournira jusqu'à 31 millions de dollars en fonds fédéraux existants pour appuyer les collectivités qui adoptent de nouvelles solutions innovantes pour adapter les espaces et les services en réponse à la COVID-19.

