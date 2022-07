RÉSERVE DE TSULQUATE, PORT HARDY, BC, le 9 juill. 2022 /CNW/ - Les gouvernements des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, du Canada et de la Colombie-Britannique ont signé une nouvelle entente qui permettra de faire progresser la réconciliation et la négociation d'un traité.

Aujourd'hui, les dirigeants des nations des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, les chefs héréditaires; l'honorable Marc Miller, ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, et Michele Babchuk, membre de l'Assemblée législative, North Island, au nom de l'honorable Murray Rankin, ministre provincial des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, ont signé le Protocole d'entente sur la transition vers l'étape 5 des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw.

Le Protocole d'entente marque la prochaine étape (étape 5) de la négociation d'un traité. Il soutient le droit des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw à l'autodétermination et définit une nouvelle relation entre ces dernières, le Canada et la Colombie-Britannique, fondée sur la reconnaissance des droits, la collaboration, le respect et le partenariat.

Le Protocole d'entente engage toutes les parties à établir une nouvelle approche à l'égard de la négociation du traité qui sera guidée et éclairée par la Politique sur la reconnaissance et la réconciliation des droits pour les négociations des traités en Colombie-Britannique, conçue conjointement par le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et le Sommet des Premières Nations et publiée en 2019. Cette nouvelle approche garantira l'harmonisation des nouvelles ententes avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act de la Colombie-Britannique. Cette approche prévoit la reconnaissance et le maintien des droits, sans que ceux-ci soient modifiés, cédés ou abolis par la signature d'un traité, et que la conception d'un traité soit souple et puisse être adaptée aux circonstances qui évoluent au fil du temps.

Alors que les parties se préparent à entamer l'étape 5 de la négociation, elles reconnaissent qu'il reste beaucoup de travail à faire et de nombreuses décisions à prendre avant que le processus de négociation du traité ne soit terminé. Le Protocole d'entente conclu aujourd'hui marque une étape importante vers la réconciliation et la résolution, et reconnaît le travail acharné et le dévouement des personnes agissant au nom des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, du Canada et de la Colombie-Britannique en vue d'atteindre ce jalon important.

« Nos Nations ont travaillé dur, car nous avons perdu tellement de choses après avoir été relocalisées loin de nos terres ancestrales. Nous n'avions pas grand-chose à notre arrivée, pas même l'eau courante. Pendant de nombreuses années, nous avons lutté pour combler les besoins essentiels à notre survie. Nous avons dû nous battre pour obtenir quelques maisons, nous battre pour récupérer nos enfants après que le ministère du Développement des Enfants et de la Famille nous les ait enlevés, nous battre pour notre école. Notre peuple était abattu.

Le traité et le travail accompli pour en arriver à ce protocole d'entente nous ont aidés à nous concentrer sur la reconstruction en tant que Nations fortes une fois de plus, avec une culture florissante, l'éducation, le développement économique, et une meilleure santé et un meilleur bien-être de nos peuples. Sur la voie de l'autodétermination, ensemble, dans un esprit de réconciliation, en travaillant avec les deux ordres de gouvernement et avec une plus grande souplesse dans le mandat, nous aborderons ce qui a été perdu et nous le regagnerons. »

Chef Terry Walkus

Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw

« Cette transition vers l'étape 5 de l'entente de revitalisation est le résultat d'un travail acharné et d'une compréhension renouvelée. Notre chef héréditaire, le regretté Tom Henderson Senior, après avoir passé 25 ans à la table de négociation de la CTCB, avait déclaré : "C'est nous, les Nations Gwa'sala et 'Nakwaxda'xw, c'est ainsi que nous avons vécu, c'est ainsi que notre peuple vit." Les gouvernements fédéral et provincial ont fait de leur mieux pour expliquer les processus dans le cadre desquels ils travaillent en vue d'obtenir un mandat permettant de soutenir une entente juste et durable.

Le Protocole d'entente représente une compréhension commune, durement acquise, de la situation unique de nos Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw qui, en 1964, ont été chassées de force de leurs terres ancestrales vers d'autres terres visées par les traités Douglas, ainsi que du défi que doivent relever la Colombie-Britannique et le Canada pour bien comprendre les moyens de faire face aux pertes tragiques et à l'histoire, et s'entendre sur ceux-ci, tout en comprenant et en appuyant la force du leadership des Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw pour se reconstruire en tant que Nations autodéterminées.

Je salue tous les négociateurs qui nous ont permis d'arriver à cette entente de revitalisation des négociations et à la prochaine étape des négociations, notamment les équipes des gouvernements fédéral et provincial, la Commission des traités de la Colombie-Britannique et l'équipe du traité des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, Gilakas'la. »

Colleen Hemphill, 'Tsax - tsa - ghay - dzemgha'

Négociatrice en chef, Nations Gwa'sala-'Naxwaxda'xw

« La signature de ce protocole d'entente jette les bases pour aller de l'avant dans la négociation d'un traité avec les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw en fonction des priorités de leur communauté dans le cadre d'un processus élaboré conjointement par les parties. En travaillant ensemble, nous élaborons de nouvelles approches de réconciliation qui aideront les Nations Gwa'sala-'Nakwaxda'xw à bâtir un meilleur avenir pour leur communauté et à mettre en œuvre leur vision d'autodétermination pour la génération actuelle et celles à venir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les traités sont une voie d'une importance capitale pour une réconciliation significative. En établissant des relations solides, les Nations Gwa'sala-Nakwaxda'xw, le Canada et la province de la Colombie-Britannique démontrent qu'ensemble, nous pouvons soutenir des communautés autochtones fortes, saines et prospères. Cet important protocole d'entente profitera au peuple Gwa'sala-'Nakwaxda'xw aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Michele Babchuk

Membre de l'Assemblée législative, North Island

Faits en bref

La Nation des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw compte quelque 1 057 membres et 26 réserves éloignées.

Les Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, la Colombie-Britannique et le Canada ont entamé la négociation d'un traité en 1997.

