TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils peuvent se permettre. Résoudre la crise du logement au Canada exige des mesures immédiates pour réduire les coûts, alléger les formalités administratives et accélérer la construction de logements. Le gouvernement du Canada passe à l'action avec une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au pays et a lancé Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de bâtir des logements abordables à grande échelle, tout en aidant à rendre le secteur de la construction résidentielle plus productif.

Dans le cadre de l'investissement initial de 13 milliards de dollars, Maisons Canada s'est vu confier le mandat d'agir rapidement. L'une de ses premières initiatives comprenait l'affectation de 1 milliard de dollars à la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé que le gouvernement fédéral, par l'entremise de Maisons Canada, la province de l'Ontario et la Ville de Toronto collaborent avec l'University Health Network (UHN) pour soutenir la création de la phase 2 de Dunn House, qui permettra d'offrir de nouveaux logements avec services de soutien dans le quartier Parkdale de Toronto. Le gouvernement fédéral investit 21,6 millions de dollars dans ce projet, la province de l'Ontario fournit un financement opérationnel annuel pouvant atteindre 2,6 millions de dollars et la Ville de Toronto dirige la construction de ces nouveaux logements à titre de promoteur public.

La phase 2 du projet Dunn House s'appuiera sur la toute première initiative de logements avec services de soutien en médecine sociale au Canada. La phase 2 permettra de livrer 54 logements de type studio à loyer indexé en fonction du revenu pour des personnes âgées à risque, qui auront accès à des services de santé et sociaux sur place. Au nom de la Ville, CreateTO développera le site en utilisant la construction modulaire afin de réduire les coûts et d'accélérer la réalisation du projet, ce qui permettra de bâtir plus rapidement des logements pour ceux qui en ont le plus besoin.

La phase 2 reflète une approche hautement collaborative et axée sur la communauté. Le modèle a été élaboré par le Gattuso Centre for Social Medicine de l'University Health Network, la Ville de Toronto et des partenaires communautaires. Il reconnaît que la stabilité du logement est un pilier fondamental d'une bonne santé et intègre des mesures de soutien qui répondent aux principaux déterminants sociaux de la santé, notamment la stabilité du logement, la sécurité alimentaire et l'accès aux soins.

L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne de la capacité de Maisons Canada d'agir rapidement et d'accroître l'offre de logements abordables en mettant l'accent sur des projets qui sont prêts à être mis en chantier et qui intègrent des méthodes de construction novatrices.

« Investir dans des projets comme la phase 2 du projet Dunn House est essentiel pour résoudre la crise du logement à tous les niveaux. Cet investissement permettra de fournir des logements avec services de soutien, dont la nécessité est urgente, à ceux qui en ont le plus besoin. En utilisant des méthodes de construction modernes, nous pouvons réduire les délais de construction, diminuer le gaspillage de matériaux et limiter les impacts environnementaux. En alliant innovation et compassion, nous créons des foyers qui renforcent les collectivités et offrent aux Canadiens vulnérables la stabilité et les soins qu'ils méritent. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Protéger les personnes les plus vulnérables est un élément essentiel de notre plan pour protéger l'Ontario. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement et en adoptant des approches et des projets novateurs, nous progressons vers l'atteinte de notre objectif : que chacun en Ontario ait accès à un logement sûr. »

-- L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Nous sommes fiers de collaborer à la phase 2 du projet Dunn House avec le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario. La première phase a démontré que le logement avec services de soutien en médecine sociale peut améliorer considérablement les soins tout en offrant des foyers stables. Nous sommes heureux à l'idée de poursuivre ce travail avec nos partenaires fédéraux et provinciaux. Il est réjouissant de voir tous les ordres de gouvernement travailler ensemble pour bâtir une ville plus sûre, plus abordable et plus bienveillante. »

-- Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto

« La Dunn House est devenue une source de fierté pour notre collectivité. Nous avons pu constater directement à quel point ce modèle apporte stabilité, dignité et de meilleurs résultats en matière de santé aux personnes qui en ont le plus besoin. Ce prochain projet de logements avec services de soutien à Parkdale s'appuie sur ce qui a déjà fait ses preuves, chaque logement ayant le pouvoir de transformer radicalement la vie de quelqu'un. Ce sont des investissements comme celui-ci qui permettent d'améliorer la vie des gens et de rendre notre quartier plus sûr et plus agréable pour tous. »

-- Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Taiaiako'n--Parkdale--High Park

« S'appuyant sur le succès de Dunn House, la phase 2 illustre ce qu'il est possible de faire quand tous les partenaires travaillent dans le même sens. En réunissant tous les ordres de gouvernement, un établissement de soins de santé de premier plan et des organismes à but non lucratif engagés, nous proposons un modèle de logement avec services de soutien qui dépasse la simple somme de ses parties. Ces partenariats sont au cœur du mandat de Maisons Canada : ils nous permettent d'accélérer la mise en œuvre, de stimuler l'innovation et de faire en sorte que des projets comme celui-ci répondent aux besoins réels des collectivités. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« Le projet Dunn House a fourni des données initiales solides démontrant le rôle essentiel d'un logement stable pour améliorer l'état de santé des personnes pour qui les services d'urgence servent trop souvent de premier point d'accès aux soins. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires gouvernementaux pour leur investissement historique, qui permet de passer à la phase suivante du projet : appliquer le modèle Dunn House pour offrir des logements adaptés aux personnes âgées à risque, qui sont des utilisateurs fréquents des services d'urgence, renforçant ainsi le continuum de soins tout en réduisant les pressions évitables sur le système de santé. »

-- Dr. Kevin Smith, président-directeur général, University Health Network

La phase 2 du projet Dunn House permettra d'offrir, grâce à la construction modulaire, 54 logements de type studio à loyer indexé en fonction du revenu à des personnes à risque d'itinérance.

Les premières données sur le projet Dunn House démontrent l'impact transformateur de l'intégration du logement aux soins de santé. L'analyse de l'utilisation des services de santé par les résidents de Dunn House révèle une diminution de 52 % des visites aux urgences et une baisse de 79 % des journées d'hospitalisation, ce qui se traduit par une économie annuelle estimée à 2,1 millions de dollars.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En utilisant des terrains publics, des outils financiers souples et des méthodes de construction modernes, l'agence favorisera la création d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et plus novatrice.

Le Budget 2025 : Un Canada fort a alloué à Maisons Canada une capitalisation initiale de 13 milliards de dollars afin de débloquer des projets en suspens, d'attirer des investissements privés et philanthropiques, et de déployer à grande échelle des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison.

En 2024-2025, le gouvernement de l'Ontario a investi plus de 1,7 milliard de dollars pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, notamment dans le cadre des programmes de prévention de l'itinérance de l'Ontario, qui sont entièrement financés et mis en œuvre par la province.

Dans le cadre du Programme de prévention de l'itinérance de l'Ontario et du Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones, les gestionnaires de services et les administrateurs des programmes autochtones disposent de la souplesse nécessaire pour affecter les fonds provinciaux à des programmes et à des services qui visent à prévenir et à réduire l'itinérance, notamment les suppléments au loyer, les refuges pour personnes en situation d'itinérance et les logements avec services de soutien, ce qui comprend les projets d'immobilisations.

Le financement fédéral pour la phase 2 du projet Dunn House est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

