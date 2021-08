Le Canada, l'Ontario et la Municipalité régionale de Peel investissent plus de 800 000 $ dans la galerie d'art, le musée et les archives de Peel

BRAMPTON, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le Canada et l'Ontario travaillent dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de répondre aux besoins des collectivités, de favoriser la création d'emplois et d'effectuer d'importants investissements pour atténuer les conséquences de la COVID-19.

Aujourd'hui, Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Prabmeet Singh Sarkaria, président du Conseil du Trésor de l'Ontario et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure et député provincial de Brampton-Ouest, et Nando Iannicca, président régional de la région de Peel, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration de la ventilation dans la galerie d'art, le musée et les archives de Peel (PAMA), à Brampton.

Le gouvernement du Canada investit plus de 322 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 268 000 $ dans le projet, tandis que la contribution de la Municipalité régionale de Peel s'élève à plus de 214 000 $.

Le projet consiste à moderniser les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation de la PAMA afin de créer un environnement intérieur plus confortable pour les visiteurs. Le financement permettra également d'améliorer l'enveloppe du bâtiment afin de réduire les coûts futurs liés aux réparations du bâtiment et à l'entretien de l'équipement mécanique.

Grâce à ces améliorations, la PAMA pourra offrir une expérience plus sûre et plus agréable aux visiteurs, ce qui permettra de réduire la nécessité de limiter le nombre de visiteurs dans chaque salle et d'éviter la fermeture d'installations en raison de niveaux de température inconfortables.

Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de l'Ontario afin d'effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des collectivités de la province au moment où elles en ont le plus besoin.

« Il est essentiel de protéger la santé et le bien-être des Canadiens, ainsi que nos institutions culturelles pour assurer le succès de nos collectivités. La modernisation du système de ventilation de la galerie d'art, du musée et des archives de Peel permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs et de mieux protéger les collections du musée, offrant ainsi aux résidents et aux touristes un espace plus sécuritaire et plus confortable où profiter de programmes de qualité en lien avec la culture et le patrimoine. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour améliorer la ville de Brampton, il faut investir dans les espaces qui donnent à notre collectivité l'occasion de tisser des liens, de se rassembler et de s'épanouir. En faisant ces investissements dans des institutions comme la galerie d'art, le musée et les archives de Peel, nous mettons à la disposition des familles de Brampton de meilleures installations et nous leur donnons de nouvelles occasions de profiter de tout ce que notre belle ville en pleine croissance a à offrir. »

L'honorable Prabmeet Singh Sarkaria, président du Conseil du Trésor de l'Ontario et député provincial de Brampton-Sud, au nom de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Les arts et la culture reçoivent un énorme coup de pouce avec l'annonce d'un investissement dans la galerie d'art, le musée et les archives de Peel, ici à Brampton. Ce projet de CVC, qui fait l'objet d'un investissement provincial de plus de 268 000 $, permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs toute l'année. L'appui aux arts et à la culture sera essentiel dans notre collectivité et partout dans la province tandis que nous sortons de la pandémie de COVID-19. »

Amarjot Sandhu, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure d l'Ontario et député provincial de Brampton-Ouest

« Nous sommes très reconnaissants de recevoir ce financement d'Infrastructure Canada et de l'Ontario pour améliorer les systèmes de circulation d'air du complexe historique de la galerie d'art, du musée et des archives de Peel. Ce projet de construction vise à améliorer la circulation de l'air afin de rehausser l'expérience des visiteurs et d'assurer la protection des collections pendant de nombreuses années. »

Nando Iannicca, président-directeur général régional de Peel

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 14,4 milliards de dollars dans plus de 3 900 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . L' Ontario investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le Canada pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires.

investit plus de 10,2 milliards de dollars dans le cadre du plan Investir dans le pour améliorer le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et d'autres infrastructures prioritaires. Dans tout le Canada , depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure.

, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du a alloué 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure. Au cours des dix prochaines années, l' Ontario investira environ 320 millions de dollars à l'échelle de la province et le gouvernement fédéral investira environ 407 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet soutient la construction de nouvelles installations et la modernisation d'installations existantes afin d'améliorer les infrastructures communautaires (p. ex. centres communautaires et bibliothèques), les lieux de loisirs (p. ex. arénas, et espaces récréatifs intérieurs et extérieurs) et les espaces culturels (p. ex. théâtres, musées).

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576; Hayley Cooper, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Kinga Surma, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-233-3224; Sofia Sousa-Dias, Direction des Communications, Ministère de l'Infrastructure de l'Ontario, 437-991-3391; Rene F. Nand, Directeur, Engagement communautaire et culturel Connexions communautaires, 905-791-7800 Ext. 3679; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154

