BRAMPTON, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Brampton investissent plus de 183 millions de dollars dans l'achat de 136 nouveaux autobus pour Brampton Transit afin d'accroître la capacité et la sécurité du réseau de transport en commun local, et d'améliorer l'expérience des usagers.

Cet investissement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor et député de Brampton--Chinguacousy Park, l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario et député provincial de Brampton-Sud, et Patrick Brown, maire de la Ville de Brampton.

Brampton Transit est l'un des fournisseurs qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. L'élargissement de son parc grâce à l'achat de nouveaux véhicules modernes encouragera davantage de résidents à prendre l'autobus, ce qui réduira la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'acheter divers types de véhicules qui aideront Brampton à répondre à la demande croissante en matière de transport en commun. Les nouveaux véhicules comprendront des autobus articulés diesel de 60 pieds (autobus comportant deux sections reliées par une articulation flexible), des autobus diesel/hybrides de 40 pieds, des autobus diesel conventionnels de 40 pieds, des autobus électriques à batterie de 40 pieds à zéro émission et des autobus électriques à pile à hydrogène à zéro émission de 40 pieds. Quarante nouveaux autobus sont déjà en service.

Le développement de collectivités axées sur le transport en commun, inclusives et durables permet de créer plus d'emplois, de réduire les émissions et d'aider toutes les générations à améliorer leur sort. Des services de transport en commun fiables constituent un moyen économique et pratique pour les résidents de se rendre à leur domicile, au travail, à l'école et aux services essentiels.

Citations

« Le transport en commun est essentiel pour des milliers de personnes qui doivent se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous, et qui doivent se déplacer à Brampton et dans la RGT. En augmentant le nombre d'autobus en circulation, on peut offrir des services plus rapides et plus fiables aux résidents de Brampton. Cet investissement facilitera les déplacements et contribuera à bâtir un avenir plus propre. »

L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor et député de Brampton--Chinguacousy Park, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le transport en commun est l'épine dorsale des collectivités en pleine croissance comme Brampton. Grâce à cet investissement fédéral de plus de 73 millions de dollars, nous mettrons en service 136 nouveaux autobus afin de rendre les déplacements plus rapides, plus écologiques et plus fiables pour les résidents de notre ville. »

L'honorable Maninder Sidhu, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique du Canada, et député de Brampton-Est

« Brampton montre la voie, avec une fréquentation record, des autobus novateurs à zéro émission et un fort leadership local qui favorise la transition vers des services de transport en commun propres et abordables. Et le nouveau gouvernement du Canada collabore avec Brampton pour aller encore plus loin. Il rend la vie plus abordable en investissant dans un réseau de transport moderne qui relie les gens à de bons emplois, favorise la construction de logements à proximité des stations et renforce nos collectivités en croissance. »

L'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité) et députée de Brampton‑Nord--Caledon

« Des services de transport en commun accessibles sont essentiels pour une ville en pleine croissance comme Brampton. Grâce à cet investissement, nous aidons Brampton Transit à élargir son parc de véhicules, à améliorer ses services et à réduire ses émissions, facilitant ainsi les déplacements des résidents de Brampton vers le travail, l'école et les entreprises locales. »

Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud

« Brampton est l'une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada, et elle mérite de se doter d'un réseau de transport en commun qui peut suivre le rythme. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, nous aidons Brampton à bâtir un avenir plus vert et mieux relié. »

Amandeep Sodhi, députée de Brampton-Centre

« L'investissement annoncé aujourd'hui constitue une avancée majeure pour Brampton Transit et une étape que je suis ravi de franchir avec ma collectivité. Sous la direction du premier ministre Ford, et dans le cadre de notre plan visant à protéger l'Ontario, notre gouvernement investit pour que Brampton continue d'aller de l'avant. Ces nouveaux autobus permettront des déplacements plus rapides, des trajets plus sûrs et un réseau de transport en commun capable de suivre la croissance de notre ville. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports et député provincial de Brampton ‑ Sud

« Je salue le partenariat continu entre tous les ordres de gouvernement pour améliorer le réseau de transport en commun de Brampton grâce à cet important investissement. L'ajout de nouveaux autobus permettra non seulement d'élargir le service pour les usagers, mais aussi de répondre aux besoins de notre collectivité en pleine croissance et diversifiée. Cette annonce témoigne de l'engagement indéfectible de l'Ontario à bâtir un réseau de transport en commun moderne et fiable qui relie les gens aux emplois, aux établissements d'enseignement et à d'autres possibilités, tout en soutenant un avenir plus propre et plus durable pour Brampton et les autres secteurs. »

L'honorable Charmaine Williams, députée provinciale de Brampton-Centre

« Grâce à un investissement de 61 millions de dollars du gouvernement provincial dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, notre gouvernement contribue à l'expansion et à la modernisation du réseau de transport en commun de Brampton. Cet investissement permettra d'acheter de nouveaux autobus, d'accroître la fiabilité du service et de faire du transport en commun une option plus pratique et plus accessible pour les résidents de notre ville en pleine croissance. »

Amarjot Sandhu, député provincial de Brampton-Ouest

« Cet investissement constitue une autre étape importante grâce à laquelle l'Ontario devient plus fort et mieux relié. L'élargissement du parc d'autobus de Brampton Transit facilitera les déplacements des citoyens, qu'ils se rendent au travail, à l'école ou ailleurs dans la ville. Notre gouvernement s'engage à mettre en place des infrastructures qui soutiennent la croissance, renforcent notre économie et permettent à l'Ontario d'aller de l'avant. »

Hardeep Grewal, député provincial de Brampton-Est

« Brampton est l'une des grandes villes à la croissance la plus rapide et la plus diversifiée du Canada. Elle compte 800 000 résidents et plus de 110 000 entreprises qui stimulent notre économie. En tant que pôle économique de la RGT, nous nous engageons à mettre en place un réseau de transport en commun moderne et durable qui soutient la croissance, réduit la congestion et permet aux gens de saisir des occasions. Ces 136 nouveaux autobus nous permettront de répondre à la demande croissante, de favoriser l'atteinte de nos objectifs climatiques et de continuer à renforcer la réputation de Brampton en tant que ville d'avenir de choix. »

Patrick Brown, maire de Brampton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 73 231 200 $ dans l'achat de ces autobus dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario fournit 61 019 897 $ et la contribution de la Ville de Brampton s'élève à 48 826 903 $.

Le volet Infrastructures de transport en commun appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars de financement permanent par année afin de répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Ce financement permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

L'Ontario investira 70 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour réaliser le plus grand projet d'expansion du transport en commun de l'histoire du Canada.

L'Ontario fournit également à la Ville de Brampton plus de 21 millions de dollars dans le cadre du Programme de financement par la taxe sur l'essence 2024-2025. Ce programme consacre deux cents pour chaque litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser les fonds provenant du Programme de financement par la taxe sur l'essence pour les dépenses d'exploitation et d'immobilisations liées au transport en commun.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada, l'Ontario et Brampton investissent dans 136 nouveaux autobus pour Brampton Transit

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun au Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/cptf-ftcc/index-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.htmlhttps://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-eng.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Programme de financement par la taxe sur l'essence 2024-2025 par municipalité

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1005833/financement-par-la-taxe-dur-lessence-2024-par-municipalite

