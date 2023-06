EDMONTON, AB, le 9 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton, et David Mitton, président de Leston Holdings, ont annoncé un investissement fédéral de près de 94 millions de dollars. Cet investissement, qui provient du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), permettra la construction de plus de 500 logements dans le Sud-Ouest d'Edmonton, dont près de 300 seront abordables.

En 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 24 millions de dollars pour la construction de 102 logements abordables dans la phase 1 de l'ensemble Heritage Flats, qui a ouvert ses portes l'automne dernier. Ces logements sont déjà tous occupés. La Ville d'Edmonton a accordé une subvention d'immobilisations de 5,6 millions de dollars pour la phase 1. Le financement de la phase 2, annoncé aujourd'hui, comprend un investissement de plus de 14 millions de dollars du gouvernement du Canada pour la construction de 169 logements supplémentaires. Cela porte l'investissement fédéral total dans Heritage Flats à plus de 38 millions de dollars pour la construction de 271 logements. La phase 2 de cet ensemble résidentiel est encore en construction; elle sera située au 11803 - 30e avenue Sud-Ouest, à côté de la phase 1. Ces nouveaux logements seront surtout destinés aux membres de la Nation crie d'Enoch, ainsi qu'aux femmes et à leurs enfants.

En outre, le gouvernement du Canada annonce un investissement de près de 80 millions de dollars pour la construction de plus de 330 logements, dont plus de la moitié seront abordables, dans l'ensemble Edgemont Flats. Ce dernier, situé au 5315, boulevard Edgemont Nord-Ouest, comprendra des logements accessibles pour les personnes handicapées et des logements destinés aux aînés, aux ménages monoparentaux et aux personnes nouvellement immigrées.

Au total, 605 logements seront créés au sein de ces immeubles collectifs dans le Sud-Ouest d'Edmonton; près de 400 seront des logements abordables. Les trois immeubles sont situés près de la Nation crie d'Enoch, et leurs résidents auront accès à des commerces et des services à proximité, ainsi qu'à une multitude de possibilités d'emplois.

Le financement de ces ensembles résidentiels comprend :

14,5 millions de dollars du gouvernement du Canada versés dans le cadre du FNCIL pour la phase 2 de Heritage Flats, ainsi que 2,3 millions de dollars de la société 12621665 Canada Association;

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, le gouvernement du Canada investit dans la création de logements abordables, écoénergétiques et de grande qualité, ce qui accroît l'accès au logement pour les personnes et les familles dans le besoin. Les deux phases de Heritage Flats et l'ensemble Edgemont Flats ajouteront des centaines de logements abordables dans cette collectivité, au profit des membres de la Nation crie d'Enoch, des aînés, des personnes nouvellement immigrées et des personnes handicapées. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Des logements sûrs et abordables sont essentiels pour la vitalité et la prospérité des collectivités. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la lutte contre la crise du logement; nous allons une fois de plus offrir davantage de logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, ici même à Edmonton. Des investissements comme ceux que nous faisons dans les ensembles Heritage Flats et Edgemont Flats transforment nos collectivités et la vie des gens en fournissant des logements là où les besoins sont les plus grands. Bientôt, les membres de la Nation crie d'Enoch, y compris les femmes et leurs enfants et les personnes handicapées, auront accès à ces nouveaux logements sûrs et stables. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre

« À Edmonton, environ une personne locataire sur quatre paye plus que ce qu'elle peut se permettre pour se loger, et cette proportion passe à une sur trois chez les Autochtones. C'est pourquoi le Conseil a prévu 20 millions de dollars jusqu'en 2026 pour créer des logements abordables et durables appartenant aux Autochtones. Ces ensembles résidentiels sont un exemple parfait de la façon dont le logement abordable peut ajouter de la valeur : des investissements privés, fédéraux et municipaux sont combinés pour que les membres de la Nation crie d'Enoch puissent vivre près des commerces et des services, de leur famille et de leur communauté. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

« Des logements de qualité, sûrs et abordables sont essentiels à un mode de vie sain. Nous sommes ravis d'annoncer l'achèvement de l'ensemble Heritage Flats et les projets d'aménagement de la deuxième phase d'Heritage Flats et de l'ensemble Edgemont Flats. Ces nouveaux immeubles ajouteront 605 logements au marché locatif. Nous nous réjouissons à la perspective de créer, grâce au soutien du secteur public, des logements abordables qui auront une incidence positive sur nos collectivités et leurs résidents. » - David Mitton, président, Leston Holdings (1980) Ltd.

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.





La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

