VANCOUVER, BC, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Les effets des changements climatiques se font sentir d'un bout à l'autre du pays. En investissant dans de nouvelles technologies et des projets pour réduire la pollution et rendre nos collectivités plus résilientes face aux changements climatiques, nous pouvons créer de bons emplois dans la classe moyenne et aider les entreprises canadiennes à être concurrentielles dans une économie sobre en carbone. Cet engagement est d'ailleurs plus important que jamais, maintenant que nous planifions la relance pour l'après-COVID.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui que l'Université Simon Fraser a été mandatée pour établir un centre urbain sur le climat dans la région métropolitaine de Vancouver (Colombie-Britannique) à l'aide d'une aide financière de 22 millions de dollars du gouvernement fédéral.

C'est le programme Renewable Cities de l'Université Simon Fraser qui lancera ce centre d'innovation de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3) à Vancouver - l'un de sept centres au Canada qui, tout en améliorant la santé publique et en créant de l'emploi localement, aident à réaliser le plein potentiel de réduction des émissions offert par les innovations sobres en carbone.

Le Fonds municipal vertMC de la Fédération canadienne des municipalités sera le bureau national des centres de la LC3. Annoncée dans le budget de 2019, la LC3 fait partie d'un programme canadien de 1,01 milliard de dollars destiné à rendre les collectivités plus écoénergétiques. Les fonds fédéraux lui permettront de collaborer avec des investisseurs privés, des organismes publics, des services d'utilité publique, des organismes sans but lucratif et divers ordres de gouvernement pour mettre en place des solutions sobres en carbone qui s'inscriront dans la durée. Elle établit un réseau pancanadien qui soutient l'action communautaire locale pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Au Canada, le secteur de l'efficacité énergétique représentait plus de 436 000 emplois en 2018, un nombre qui devrait augmenter de 8 % par année. Des investissements comme celui-ci contribuent à l'essor du secteur et, par le fait même, à un avenir meilleur pour les Canadiens.

Le gouvernement continue de soutenir des initiatives qui, en favorisant une utilisation judicieuse de l'énergie, préparent un avenir plus sain et plus propre tout en créant de l'emploi et une croissance économique pour l'ensemble de la population canadienne.

« L'établissement d'un centre urbain sur le climat à Vancouver favorisera l'efficacité énergétique, stimulera notre économie, fera économiser de l'argent aux Canadiens et créera de l'emploi. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les Canadiens souhaitent de l'air et de l'eau plus propres pour leurs enfants et leurs petits-enfants. La recherche et la collaboration favorisées par le centre LC3 de Vancouver appuieront justement cet objectif tout en créant de bons emplois ici à Vancouver, en combattant les changements climatiques et en protégeant notre planète. »

Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Conscient que les villes jouent un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement du Canada soutient la mise en œuvre de solutions pour le climat urbain telles que la rénovation du parc immobilier et les véhicules électriques. Des solutions locales aux problèmes locaux nous vaudront de meilleurs emplois, des collectivités plus inclusives et des formules pratiques pour combattre les changements climatiques. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Ce partenariat avec l'Université Simon Fraser pour créer le centre LC3 de Vancouver est emballant. Nous avons hâte d'en savoir plus sur les idées novatrices et les investissements futurs dans des bâtiments plus verts et des moyens de transport plus propres, ce qui aidera les collectivités du Grand Vancouver à produire de l'énergie, à économiser de l'argent et à lutter contre les changements climatiques. »

Terry Beech

Député de Burnaby-Nord-Seymour

« Les actions locales sont essentielles à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada. Cet investissement aidera la région métropolitaine de Vancouver à réaliser son plein potentiel de réduction des émissions. Déjà, nos villes montrent la voie à suivre au chapitre des innovations sobres en carbone, et cet investissement nous permettra d'aller encore plus loin - en concevant des solutions écologiques et innovatrices qui amélioreront la qualité de vie des Canadiens. »

Garth Frizzell

Président, Fédération canadienne des municipalités

« En novembre, le conseil municipal de la Ville de Vancouver a approuvé un plan d'action climatique d'urgence, qui indique la voie à suivre pour élargir la portée des actions climatiques locales et réduire notre pollution par le carbone de 50 % d'ici 2030. La dotation fédérale pour créer un centre LC3 accroîtra nos capacités à élaborer de nouvelles solutions locales et y investir, en plus de soutenir l'innovation alors que nous continuons à réduire les émissions de carbone attribuables aux bâtiments et aux transports, deux grandes priorités de nos efforts soutenus de lutte contre les changements climatiques. »

Kennedy Stewart

Maire de Vancouver

« Le moment n'a jamais été aussi propice d'accélérer les actions climatiques urbaines. Le centre LC3 fournira à nos collectivités locales une voie pour élaborer, tester et mettre en œuvre des solutions novatrices qui pourront être déployées à grande échelle dans notre région. Le Grand Vancouver a hâte de collaborer avec LC3 et l'Université Simon Fraser pour atteindre ses objectifs climatiques ambitieux et rendre la région carboneutre d'ici 2050. »

Sav Dhaliwal

Président du conseil d'administration du Grand Vancouver

