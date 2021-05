OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - La population canadienne ressent les effets des changements climatiques partout au pays. Le gouvernement du Canada investit pour réduire les émissions et accroître la résilience des collectivités de manière à créer de bons emplois dans la classe moyenne et à bâtir un avenir énergétique propre pour le Canada.

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ont annoncé aujourd'hui que la Fondation communautaire d'Ottawa lançait le Fonds d'action climatique d'Ottawa (FACO), membre de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3).

La Fédération canadienne des municipalités a doté le FACO d'un investissement de 22 millions de dollars par un récent transfert du Fonds municipal vert, financé par le gouvernement fédéral. En tant que membre d'un réseau de sept centres sur le climat au Canada, le FACO trouvera, financera et développera des solutions climatiques locales (p. ex. la rénovation de bâtiments ou l'électrification des transports).

Annoncée dans le budget de 2019, la LC3 fait partie d'un programme canadien de 1 milliard de dollars visant à rendre les collectivités plus écoénergétiques. Les fonds fédéraux lui permettront de collaborer avec des investisseurs privés, des organismes publics, des services d'utilité publique, des organismes sans but lucratif et divers ordres de gouvernement pour mettre en place des solutions sobres en carbone qui s'inscriront dans la durée. La LC3 soutient l'action communautaire locale pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Au Canada, le secteur de l'efficacité énergétique représentait plus de 436 000 emplois en 2018, un nombre qui devrait augmenter de 8 % par année. Des investissements comme celui-ci contribuent à l'essor du secteur et, par le fait même, à un avenir meilleur pour les Canadiens.

Le gouvernement soutient des projets énergétiques plus intelligents et porteurs d'un avenir plus vert, d'emplois et de prospérité économique pour tous les Canadiens.

« En établissant un centre urbain sur le climat à Ottawa, nous créons des emplois, favorisons l'efficacité énergétique, faisons économiser de l'argent aux Canadiens et réduisons les émissions. C'est avec ce genre d'initiative que nous atteindrons la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Le lancement du Fonds d'action climatique d'Ottawa, membre du réseau LC3, est essentiel pour faire d'Ottawa la capitale la plus verte. Cet investissement fédéral soutiendra la transition d'Ottawa vers un avenir plus propre, plus résilient et plus inclusif pour nos enfants et petits-enfants. En encourageant les solutions locales aux défis locaux, nous obtiendrons des solutions pratiques aux changements climatiques, ce qui créera plus d'emplois et aidera le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, nous avons besoin de solutions climatiques locales. Cet investissement aidera la Ville d'Ottawa à réaliser son plein potentiel de réduction des émissions. Nos villes sont déjà des modèles d'innovation sobre en carbone, et grâce à cet investissement, nous pourrons aller encore plus loin afin de concevoir des solutions novatrices et écologiques qui amélioreront la qualité de vie des Canadiens. »

Garth Frizzell

Président, Fédération canadienne des municipalités

