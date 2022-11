VILLE DE SELKIRK, MB, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud et Larry Johannson, maire de Selkirk, ont annoncé un investissement fédéral de 5 920 000 millions de dollars pour construire des infrastructures qui aideront à prévenir les inondations à Selkirk.

Le nouveau programme de renforcement des capacités de gestion des eaux pluviales comprend trois projets qui protégeront les domiciles, les entreprises, les routes et les infrastructures essentielles de Selkirk. L'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales à l'extrémité ouest du nouveau lotissement prévu à l'ouest de la rue Annie et au sud de l'avenue Manitoba servira à capter les eaux pluviales afin de réduire les risques d'inondation en surface lors des fortes pluies et du ruissellement de la fonte des neiges au printemps.

Un sentier de transport actif sera aménagé autour de l'étang pour encourager l'activité physique et intégrer l'étang au paysage environnant. Le projet permettra également de poursuivre le programme de séparation des égouts unitaires de la ville, qui vise à séparer les égouts pluviaux des égouts d'eaux usées afin de réduire les inondations de sous-sols et le refoulement des eaux usées. De plus, les améliorations apportées aux bassins de rétention des eaux pluviales de la ville dans les lotissements Creekside et Woodlands comprendront des systèmes d'aération et une réduction de l'élévation de l'eau dans les bassins pour décourager la croissance des algues et aider à protéger les habitats naturels et les écosystèmes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Les effets des changements climatiques se manifestent par des phénomènes météorologiques violents comme les inondations auxquelles le Manitoba a été confronté au printemps dernier, qui ont endommagé des maisons, forcé des évacuations, provoqué l'effondrement de routes, érodé les berges de rivières et entraîné la fermeture de certains ponts, bloquant ainsi des collectivités entières. Les investissements dans les infrastructures d'atténuation des catastrophes contribuent à fournir les outils nécessaires pour protéger les collectivités contre les effets des changements climatiques. Notre gouvernement est fier de travailler de façon proactive avec ses partenaires pour aider à protéger les foyers, les moyens de subsistance et les collectivités des Manitobains. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les changements climatiques auront d'énormes répercussions non seulement sur nos infrastructures, mais surtout sur les habitants de nos collectivités si nous ne faisons pas les investissements nécessaires maintenant. Les événements sans précédent que nous avons connus dans le lotissement de Creekside et dans l'ensemble de Selkirk ce printemps continueront de se produire plus fréquemment et auront un impact supplémentaire sur les maisons et la sécurité des gens. Selkirk, avec ses partenaires, reste déterminée à investir dans les infrastructures durables nécessaires à l'atténuation de ces risques. »

Larry Johannson, maire de Selkirk

Le financement que le gouvernement du Canada alloue à ce projet provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et/ou aux évaluations environnementales.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte . Elle alloue 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

a publié la Stratégie nationale d'adaptation du : . Elle alloue 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Tel qu'il est mentionné dans le Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada investira jusqu'à 489.1 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière catastrophes (FAAC) afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques.

(PAAGC), le plan fédéral pour la mise en œuvre des buts, des objectifs et des cibles proposés dans la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du investira jusqu'à 489.1 millions de dollars supplémentaires dans le (FAAC) afin d'aider les collectivités à accroître leur résilience face aux effets des changements climatiques. Lancé en 2018 avec un investissement initial de 2 milliards de dollars, le FAAC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le cadre du Budget de 2021, le gouvernement du Canada a alloué un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars au FAAC.

