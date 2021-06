Le Canada investit plus de 960 millions de dollars dans des projets d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau électrique

OTTAWA, ON, le 2 juin 2021 /CNW/ - Afin de mettre en valeur les immenses ressources en énergie propre du Canada, nous devons investir dans le changement pour moderniser notre réseau électrique. Le gouvernement du Canada investit dans l'énergie renouvelable et la mise à niveau du réseau électrique pour accroître l'accessibilité des sources d'approvisionnement en électricité propre abordable partout au Canada.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a lancé aujourd'hui un programme de 964 millions de dollars afin de soutenir des projets d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation du réseau électrique qui réduiront les émissions en investissant dans des technologies d'énergie propre telles que l'éolien, le solaire, le stockage, l'hydroélectricité, la géothermie et la technologie marémotrice.

Le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) facilite la création d'un avenir énergétique à faibles émissions et d'une économie de l'électrification fondée sur l'énergie renouvelable en soutenant des projets centrés sur des technologies d'énergies propres non émettrices (p. ex. le stockage) et sur la modernisation des réseaux électriques.

Investir dans ces technologies permettra de bâtir un réseau électrique à la fois plus connecté et plus propre qui réduira les émissions de gaz à effet de serre et aidera ainsi le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre O'Regan a lancé le programme à l'occasion d'un forum virtuel de l'Association canadienne de l'électricité sur la réglementation de l'électricité et les quatre facteurs perturbateurs (décarbonisation, décentralisation, numérisation et démocratisation). Cette annonce s'inscrit également dans le cadre de la Semaine canadienne de l'environnement, qui permet de célébrer les réalisations environnementales de notre pays et d'encourager les Canadiens à assurer la conservation et la protection de l'environnement.

Dans le cadre du programme ERITE et d'autres programmes, le gouvernement travaille avec les provinces, les territoires, les services publics, des partenaires autochtones et d'autres intervenants, notamment diverses entreprises et collectivités, à mettre en œuvre ces initiatives, fondées sur des sources d'énergies propres et fiables. Grâce à son esprit d'innovation, ses technologies et sa main-d'œuvre qualifiée, le Canada peut non seulement fournir de plus grandes quantités d'électricité propre à un plus grand nombre de collectivités, de ménages et d'entreprises, mais aussi offrir à ces derniers un réseau électrique plus vert.

Pour aider les personnes intéressées à se renseigner sur le programme ERITE, nous avons lancé une nouvelle page Web, qui contient un guide complet pour les projets admissibles.

Ce lancement vient appuyer le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine . Le Canada soutient des projets qui permettent de créer le réseau d'électricité propre de l'avenir. Ensemble, grâce aux investissements prévus dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 et le budget 2021, nous remplirons les engagements du Canada en matière de changements climatiques et léguerons un environnement plus sain et une économie plus prospère aux générations futures.

« Notre nouveau programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification renforcera la capacité de notre réseau à exploiter l'énergie renouvelable et améliorera sa fiabilité et sa résilience. Les Canadiens auront donc accès à un approvisionnement en électricité plus propre et plus fiable. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

