Le Canada investit plus de 48 millions de dollars dans la construction de logements locatifs à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a soutenu la construction de 104 logements destinés à la location pour la population de Vancouver. Pour ce faire, il a accordé des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables totalisant 48,5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

Cette annonce fait suite à la visite à Vancouver, le 16 août, de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Il a annoncé ce jour-là un investissement de près de 500 millions de dollars destiné à plus de 1 110 logements, dont fait partie l'ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui.

Le Wilkinson by Cressey est un immeuble en béton de 10 étages situé au 1715, rue Cook, dans le quartier du Village olympique. Il offre 104 logements destinés à la location, de différents types, allant des studios aux logements de trois chambres. L'ensemble Wilkinson détient la certification LEED Or et est connecté au réseau de False Creek Neighbourhood Energy Utility. Ce réseau utilise l'énergie thermique résiduelle des eaux usées pour chauffer les locaux et l'eau des immeubles dans le secteur. La construction a été achevée en juin 2021 et tous les logements sont loués.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

48,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), sous forme de prêt à faible taux d'intérêt de l'iFCLL;

2,1 millions de dollars de la Ville de Vancouver sous forme de levée des redevances d'aménagement;

sous forme de levée des redevances d'aménagement; 800 000 $ en contribution financière de Cressey (Wilkinson) Development LLP;

3,2 millions de dollars en investissement foncier de Cressey Wilkinson Holdings Ltd.

« Cet ensemble résidentiel témoigne du partenariat entre tous les ordres de gouvernement et le secteur de l'habitation et du solide engagement de tous. Grâce à des investissements stratégiques de l'iFCLL, nous offrons un meilleur accès à des logements sûrs et durables tout en augmentant l'offre de logements locatifs partout au pays, y compris dans des marchés comme celui de Vancouver, où les besoins sont criants. Ce n'est là qu'un exemple de la façon dont on s'assure, au moyen de la Stratégie nationale sur le logement, que tout le monde au Canada a un chez-soi sûr. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des investissements comme celui fait dans des ensembles résidentiels comme le Wilkinson montrent que le gouvernement fédéral prend des mesures pour non seulement accroître l'offre de nouveaux logements locatifs, mais aussi fournir aux familles de la classe moyenne de Vancouver des options de logement qui sont plus près des emplois, des services, du transport en commun et des commodités. Je suis heureuse de voir la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre grâce à des annonces comme celle d'aujourd'hui. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, Colombie-Britannique

« Nous nous attaquons de front à la crise du logement. La levée des redevances d'aménagement de 2,1 millions de dollars aidera à loger les gens et représente du même coup un investissement dans une ville plus inclusive. Nous relevons les défis en matière de logement dans notre ville grâce à une approche concertée, car le logement n'est pas seulement une question d'hébergement. En effet, il s'agit de créer des collectivités où chaque personne se sent chez elle et outillée pour bâtir un avenir meilleur. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« L'ensemble Wilkinson a pu être construit grâce à la politique avantageuse de la Ville de Vancouver, au financement attrayant versé par le gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et aux circonstances opportunes. Cet ensemble résidentiel a été conçu en 2015, les travaux ont commencé en 2019, et la construction s'est terminée au milieu de 2021. Il a fallu sept ans à Cressey pour produire 104 logements locatifs du marché. Nous avons besoin de beaucoup d'autres ensembles comme celui-ci si nous voulons un jour surmonter la crise du logement. Par contre, les projets de construction ne peuvent pas s'étirer sur sept ans! Nous devons continuer de nous concentrer à éliminer les obstacles et à ouvrir la voie à de nombreux autres ensembles locatifs si nous voulons connaître un véritable succès à moyen terme. » - Hani Lammam, vice-président directeur, Cressey Development Group

L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique.

, le gouvernement fédéral a engagé 3,9 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans les infrastructures en Colombie-Britannique. De ce montant, le gouvernement du Canada a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver.

a affecté 2,21 milliards de dollars à TransLink pour des projets dans le Grand Vancouver. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution fédérale s'élève en tout à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium.

a approuvé 17 projets de TransLink dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution fédérale s'élève en tout à 1,63 milliard de dollars, dont 888,3 millions de dollars pour le prolongement de la ligne Millennium avec le projet Broadway et 493,3 millions de dollars pour le programme de mise à niveau des lignes Expo et Millennium. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à Surrey et à Langley .

a annoncé un financement fédéral pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars pour le prolongement de la ligne du SkyTrain entre et , qui est en cours de construction pour répondre à la croissance démographique prévue à et à . D'importants projets d'infrastructure de transport en commun, comme le prolongement de la ligne du SkyTrain entre Surrey et Langley , renforcent les collectivités. Ils facilitent la vie d'un plus grand nombre de personnes au Canada et favorisent l'abordabilité. En outre, ils cadrent avec l'engagement du gouvernement fédéral de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

