SASKATOON, SK, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Les mines et les minéraux représentent une industrie importante pour nombre de collectivités au Canada. Maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre reprise pour l'après-COVID-19, une mise en valeur plus durable et plus responsable des ressources naturelles de notre pays est plus importante que jamais, puisqu'elle a pour effet de stimuler notre économie, de réduire nos impacts sur l'environnement et de créer de l'emploi.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a donc annoncé aujourd'hui l'investissement de 1,6 million de dollars dans le développement d'un analyseur d'argiles actives pour l'industrie minière canadienne.

Ce projet piloté par le Saskatchewan Research Council (SRC) avec le concours de Suncor Energy Inc. et du Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) vise la création d'un appareil capable de mesurer en temps quasi réel la teneur en argiles actives des sables bitumineux et des résidus miniers. Les collaborateurs contribuent aussi en nature et financièrement au projet, dont la valeur totale s'élève à 2,29 millions de dollars.

Présente à l'état naturel en quantités variables dans les gisements minéraux, l'argile complique passablement la gestion des résidus miniers. L'analyseur d'argile aidera à mesurer les concentrations d'argile en temps quasi réel, ce qui permettra aux sociétés minières d'élaborer des stratégies de contrôle de procédé efficace et de gestion des résidus qui réduiront le recours aux produits chimiques et, par le fait même, les coûts d'exploitation et l'empreinte des rejets de résidus. La technologie convient à différents types de mines, dont les mines de diamants, de potasse et de sables bitumineux, et elle aura plusieurs avantages écologiques, entre autres une meilleure gestion de l'eau et une réduction de la perturbation des terres, ce qui permettra une remise en état progressive des sites miniers.

Le projet est financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche-développement de technologies propres pour les secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui soutient les technologies propres émergentes pour mieux réduire les effets de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre et à épauler notre secteur des ressources naturelles durant cette période économique difficile.

Citations

« Grâce à de solides partenariats, à l'innovation et à la protection de l'environnement, nous bâtissons une industrie minière plus durable et plus concurrentielle. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Ce projet piloté par le SRC fournira aux exploitants miniers un important outil de mesure qui peut être associé à des techniques de contrôle de procédé pour automatiser et renforcer l'efficacité du traitement des résidus, de manière à améliorer le recyclage de l'eau et à accélérer la remise en état des sites. On prévoit aussi que la technologie réduira les coûts d'exploitation, l'utilisation d'énergie et d'eau et la production de déchets, ce qui favorisera des gains d'efficacité et réduira globalement l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. »

L'honorable Jeremy Harrison

Ministre responsable du Saskatchewan Research Council

Liens pertinents

· Développement d'un analyseur d'argiles actives pour l'industrie minière canadienne

· Programme de croissance propre

· Saskatchewan Research Council

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)



SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca