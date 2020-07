LONDON, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'honorer cet engagement maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre reprise pour l'après-COVID-19.

Kate Young, députée de London-Ouest et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de 5,1 millions de dollars à London Hydro pour mettre au point et déployer un microréseau électrique intelligent dans la collectivité à consommation énergétique nette zéro West 5 à London, en Ontario. Ce financement permettra à la collectivité d'atteindre ses cibles de carboneutralité. Des partenaires locaux, dont S2e Technologies, Sifton Properties et l'Université Western, contribuent également au projet, portant l'investissement total à 10,99 millions de dollars.

Cet investissement s'inscrit dans la suite logique des engagements du gouvernement fédéral visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et soutient la conception et la création d'une première collectivité à consommation énergétique nette zéro à grande échelle pleinement intégrée. Le microréseau combinera diverses composantes : la surveillance, la gestion des données et les communications, les infrastructures pour véhicules électriques, la gestion décentralisée des ressources énergétiques, la production d'énergie solaire et des batteries pour réduire l'utilisation du réseau.

Les projets de réseaux électriques intelligents permettent de créer des collectivités plus intelligentes et écologiques tout en réduisant les factures des Canadiens de même que la pollution. Ce projet a pour but de montrer qu'il est possible d'atteindre la consommation énergétique nette zéro à l'échelle d'une collectivité, ce qui aura pour effet de promouvoir le développement durable et d'inspirer des changements généralisés dans l'industrie de la construction au pays.

Le financement de ce projet provient du Programme des réseaux intelligents de Ressources naturelles Canada, qui permet aux services publics de réduire la pollution et d'optimiser la consommation d'électricité tout en favorisant l'innovation. Ce programme fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada; un plan de plus de 180 milliards de dollars visant à favoriser la croissance économique à long terme, à appuyer une économie verte à faibles émissions de carbone et à bâtir des collectivités inclusives.

L'annonce d'aujourd'hui cadre avec le plan élaboré au terme du dialogue national sur l'énergie intitulé Génération Énergie. Les Canadiens ont alors fait savoir clairement que des solutions fondées sur l'énergie propre n'étaient pas un luxe, mais bien une nécessité pour assurer au Canada un avenir sobre en carbone. Le Canada continuera à soutenir des projets d'énergie propre qui créent de l'emploi, qui favorisent l'investissement et la compétitivité de l'industrie et qui nous aident à préparer un avenir vert et à réaliser nos objectifs de lutte contre les changements climatiques à l'échelle planétaire.

« Grâce au leadership de la députée Kate Young, London est en train de devenir une véritable plateforme des technologies propres. Ce projet de réseau électrique intelligent permettra au quartier West 5 d'utiliser de l'énergie renouvelable et un système de stockage par batteries pour atteindre la carboneutralité, améliorant la qualité de l'air et réduisant le coût de la vie pour les familles. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le gouvernement est fier de soutenir des projets locaux de réseaux électriques intelligents, comme celui du quartier West 5. De solides partenariats et des idées novatrices comme celles-ci, à l'échelle locale, assureront un avenir plus propre et plus vert pour les prochaines générations. »

Kate Young

Députée de London-Ouest

« Le projet du quartier West 5 non seulement nous fournira une approche viable pour l'aménagement de collectivités futures, mais nous aidera sans doute à établir en cours de route de nouvelles lignes directrices, exigences et politiques qui nous permettront d'accroître le développement de collectivités à consommation énergétique nette zéro. Ce projet est un grand pas en avant dans notre marche vers un monde plus vert. »

Vinay Sharma

Directeur général, London Hydro

