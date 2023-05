KITCHENER, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud--Hespeler, et Mary Chevreau, directrice générale de la bibliothèque publique de Kitchener, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 5,9 millions de dollars pour construire une nouvelle bibliothèque publique à Kitchener.

La croissance de la collectivité de Kitchener doit s'accompagne d'une croissance de ses infrastructures publiques. Cette nouvelle bibliothèque publique écoénergétique sera conforme aux normes de carboneutralité en vigueur dans le domaine de la construction et dépassera les plus hautes normes en matière d'accessibilité. La totalité de l'énergie qu'elle consommera proviendra de sources renouvelables, entre autres grâce à des panneaux solaires et à la technologie géothermique. Avec sa conception de plain-pied, ses rayonnages bas, ses larges allées et son stationnement sans obstacle, la nouvelle bibliothèque sera entièrement accessible à tous.

Une fois achevée, la nouvelle bibliothèque sud-ouest permettra aux groupes de se réunir, aux particuliers de travailler et d'étudier et aux enfants de jouer. Grâce aux jardins d'apprentissage et à la cuisine commerciale, les résidents pourront bénéficier d'une expérience concrète pour apprendre et explorer la culture alimentaire de la "ferme à la table".

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens.

« Disposer d'infrastructures communautaires et récréatives modernes est essentiel au bien-être et au développement des collectivités. L'annonce importante d'aujourd'hui permettra aux résidents de Kitchener de disposer d'une installation accessible et écoénergétique dont ils pourront profiter pendant de nombreuses années. Notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux afin d'investir dans les infrastructures communautaires locales, de promouvoir les mesures contre le changement climatique et de bâtir des collectivités plus résilientes et inclusives. »

Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud--Hespeler, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes déterminés à veiller à la durabilité de nos services, de nos espaces et de nos ressources. Grâce au soutien financier d'Infrastructure Canada, la bibliothèque publique de Kitchener sera la première à Kitchener, la première en Ontario, et l'une des premières au Canada, à être un établissement public dont le bilan carbone est neutre et la consommation nette zéro, et nous en sommes fiers. »

Mary Chevreau, Directrice de la bibliothèque publique de Kitchener

Le gouvernement du Canada alloue 5 952 060 $ à ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la Ville de Kitchener apportera les fonds supplémentaires. Selon les prévisions, le coût total du projet devrait s'élever à 14 millions de dollars.

alloue 5 952 060 $ à ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la apportera les fonds supplémentaires. Selon les prévisions, le coût total du projet devrait s'élever à 14 millions de dollars. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

