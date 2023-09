OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - À l'heure où le Canada s'emploie à créer un avenir carboneutre durable et prospère d'ici 2050, le gouvernement fédéral veille à financer des outils qui permettent de prendre des décisions fondées sur des données scientifiques. En investissant dans l'industrie des batteries, nous définissons les voies à suivre pour atteindre la carboneutralité, y compris les rôles potentiels des technologies énergétiques actuelles et émergentes.

Hier, la secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Julie Dabrusin, a annoncé au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement fédéral de 500 000 $ à l'alliance Accélérer. Ce soutien financier aidera Accélérer à élaborer une feuille de route pour l'innovation dans la filière batteries qui définira des orientations quant à la capacité du Canada de développer, de commercialiser et de faire croître un écosystème national durable d'innovation en matière de batteries pour des applications mobiles et fixes.

Financé par le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, ce projet permettra également aux innovateurs canadiens du domaine, y compris les parties prenantes de l'industrie, du milieu universitaire et du gouvernement, de voir à l'avancement de leurs priorités pour créer un écosystème de batteries durable tout en consolidant le leadership canadien en matière d'innovation dans la filière batteries sur le marché mondial.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la visite, la semaine dernière, du ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, Yasutoshi Nishimura, qui a signé un protocole de coopération avec le Canada à propos des chaînes d'approvisionnement en batteries. Le protocole permettra aux deux pays d'encourager et de promouvoir l'investissement ainsi que d'accroître la collaboration entre les secteurs privés au Canada et au Japon pour créer des débouchés dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes des véhicules électriques, des batteries et des minéraux critiques.

Le gouvernement du Canada continuera d'apporter son soutien aux technologies et projets novateurs qui favorisent une économie saine dans la foulée de sa transition vers un réseau d'électricité carboneutre d'ici 2035.

Citations

« La feuille de route pour l'innovation dans la filière batteries est une ressource importante qui aidera l'industrie et les divers partenaires à cerner et à saisir les débouchés économiques liés à la chaîne d'approvisionnement en batteries, y compris dans la fabrication des véhicules électriques et le traitement des minéraux critiques. Le gouvernement du Canada est ravi de soutenir cette démarche importante. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Qu'il s'agisse d'exploitation de minéraux critiques ou d'acheminement d'électricité propre, l'industrie et les travailleurs canadiens bâtissent dès à présent l'avenir de l'économie des batteries. La feuille de route pour l'innovation dans la filière batteries représente un pas en avant pour saisir les débouchés économiques liés à un avenir carboneutre dans les secteurs des transports et de l'industrie. Félicitations à Accélérer, à l'Accélérateur de transition et à toutes les parties prenantes. »

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La feuille de route pour l'innovation dans la filière batteries d'Accélérer permettra de définir les stratégies et les mesures à prendre pour soutenir notre capacité à développer, commercialiser et intensifier l'innovation à l'échelle nationale dans la filière batteries. La feuille de route représente aussi une étape importante dans le parcours du Canada vers un écosystème de batteries concurrentiel et de calibre mondial. À l'heure où l'industrie canadienne des véhicules à zéro émission continue de prendre son envol de façon impressionnante dans tous les segments de la chaîne d'approvisionnement, les innovations au chapitre des batteries contribuent à faire en sorte que le secteur automobile soit un acteur essentiel de notre avenir industriel et économique. »

Matthew Fortier

Président-directeur général chez Accélérer

« La lutte contre les changements climatiques passe par une électrification mondiale, et les technologies de batteries viables y sont pour quelque chose. On peut améliorer les batteries à la fois par des avancées graduelles et par des découvertes. Maintenant plus que jamais, le Canada a l'occasion de tirer parti de ses contributions historiques à la technologie des batteries et de prendre les devants dans le domaine des batteries de prochaine génération. »

Jeff Dahn, Ph.D.

Professeur émérite, chercheur universitaire en chef - CRSNG/Tesla Canada/Subventions Alliance de l'Université Dalhousie

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]