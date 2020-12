OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir notre secteur des ressources naturelles. Pour parvenir à la carboneutralité d'ici 2050, il est important d'investir dans des véhicules à émission zéro. C'est même plus important que jamais à l'heure où nous préparons la réouverture de l'économie et planifions notre relance pour l'après-pandémie.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 495 000 $ dans Saint John Energy pour aider à la construction de 99 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) afin d'encourager l'adoption de véhicules à émission zéro dans les Maritimes.

Les nouvelles bornes de recharge de niveau 2 donneront aux résidents plus d'options pour recharger leurs véhicules électriques dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs, ce qui aidera le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Parmi les autres contributeurs et emplacements de bornes, mentionnons Edmundston, Perth-Andover, Mahone Bay, Antigonish, Berwick et Summerside En comptant l'aide financière fédérale, la valeur totale du projet s'élève à 1 138 689 $.

Le financement fédéral provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif gouvernemental ambitieux de faire en sorte que, d'ici 2040, tous les véhicules de promenade neufs vendus au pays soient des véhicules à émission zéro.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et soutenir le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que l'installation de bornes dans des zones centrales, notamment dans les rues et à proximité de commerces, d'immeubles d'habitation et de lieux de travail. Ces fonds serviront également à aménager des stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains.

Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur véhicule d'un bout à l'autre du pays. Des fonds seront aussi accordés pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

À ces investissements s'ajouteront les engagements prévus dans le récent Énoncé économique de l'automne, qui propose d'accélérer davantage l'adoption de véhicules à émission zéro (VEZ) en investissant, dans des infrastructures pour VEZ, 150 millions de dollars de plus sur trois ans, à compter de 2021-2022 et en offrant 287 millions de plus en incitatifs afin de rendre l'achat de ces véhicules plus abordable pour les Canadiens.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Grâce à nous, les Canadiens ont des solution plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. C'est de cette façon que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Saint John Energy est fière de s'associer aux autres services municipaux d'électricité des Maritimes pour déployer des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Ce projet mobilise les forces de nos services d'utilité publique respectifs en prévision de l'essor des véhicules électriques. Saint John offrira bientôt un meilleur accès à des bornes de recharge dans des lieux publics pour ses citoyens et les visiteurs. »

Ryan Mitchell

Vice-président, Saint John Energy

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca