HALIFAX, NS, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l'innovation et à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Cet engagement sera plus important que jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre reprise pour l'après-pandémie.

Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax, Andy Fillmore, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 1 119 000 $ à Nova Scotia Power pour la mise en place de solutions énergétiques rentables qui favoriseront la création d'un système intelligent de recharge pour véhicules électriques (VE) intégré au réseau électrique.

Le projet pilote fera la démonstration et l'évaluation de solutions et de technologies de recharge intelligentes pour VE afin de favoriser une utilisation plus efficace des sources d'énergie renouvelable et de réduire la demande au niveau des infrastructures actuelles de distribution d'électricité, comme les lignes électriques. Ces technologies permettront aux VE de stocker et de libérer de l'électricité pendant les heures de pointe pour diminuer la pression exercée sur le réseau électrique. Les responsables du projet recruteront également jusqu'à 200 participants qui contribueront à optimiser la démonstration.

Le financement fédéral pour ce projet provient du programme de Ressources naturelles Canada Infrastructures vertes - Démonstrations d'infrastructures pour véhicules électriques, qui vise à accélérer le déploiement et l'entrée sur le marché d'infrastructures énergétiques propres de prochaine génération.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et soutenir le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que l'installation de bornes dans des zones centrales, notamment dans les rues et à proximité de commerces, d'immeubles d'habitation et de lieux de travail. Ces fonds serviront également à aménager des stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur véhicule d'un bout à l'autre du pays. Des fonds seront aussi accordés pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Ces investissements seront complétés par certains engagements pris dans le récent Énoncé économique de l'automne et le plan climatique renforcé du Canada intitulé Un environnement sain et une économie saine, qui propose d'accélérer davantage l'adoption de véhicules à émission zéro (VEZ) en investissant dans des infrastructures pour VEZ 150 millions de dollars de plus sur trois ans, à compter de 2021-2022, et en offrant 287 millions de plus en incitatifs afin de rendre l'achat de ces véhicules plus abordable pour les Canadiens.

Le gouvernement soutient des projets énergétiques novateurs qui réduisent la pollution, créent des collectivités plus saines et ouvrent des possibilités de développement économique.

« Nous offrons aux conducteurs canadiens des options plus écologiques pour se rendre à la destination de leur choix. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Alors que l'économie canadienne amorce sa reprise et que nous rebâtissons en mieux, nous investissons dans des projets d'énergie propre novateurs pour créer de bons emplois dans la classe moyenne, renforcer la compétitivité et réduire la pollution. Investir dans ce projet de réseau intelligent en Nouvelle-Écosse accélérera notre marche vers un avenir énergétique propre. »

Andy Fillmore

Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax

« Nous savons que nos abonnés veulent un approvisionnement énergétique propre, abordable et fiable pour leurs maisons et leurs entreprises, et nous trouvons des solutions innovatrices pour répondre à cette demande. Dans le cadre de notre projet pilote de recharge intelligente des véhicules électriques, nous mettrons ces solutions technologiques à l'essai pour comprendre comment elles peuvent profiter à toute notre clientèle en lui offrant des options propres plus intelligentes sans changer ses habitudes de conduite. »

Dave Landrigan

Vice-président, Secteur commercial, Nova Scotia Power

