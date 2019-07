Le Canada investit dans un projet minier de technologie propre en Colombie-Britannique

CRANBROOK, BC, le 15 juill. 2019 /CNW/ - L'industrie canadienne des mines et des minéraux est importante pour notre économie et pour les collectivités partout au pays. En exploitant les ressources naturelles du Canada de façon plus écologique et durable, nous serons en mesure de créer de bons emplois dans la classe moyenne, d'améliorer la compétitivité et de réduire la pollution, tout en poursuivant notre virage vers un avenir axé sur l'énergie propre.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 492 500 dollars à Jetti Services Canada Inc. (Jetti Resources) - une entreprise de Vancouver - pour un projet de recherche-développement dans le secteur de l'extraction du cuivre. Une fois déployé à l'échelle commerciale, ce projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau tout en diminuant les coûts des entreprises.

Financé par le biais du Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, ce projet de recherche a pour but de mettre au point un procédé plus écoénergétique pour extraire le cuivre des minerais à teneur normale et faible ainsi que des déchets et résidus miniers. Innovate BC, une société d'État qui contribue à accélérer la commercialisation de technologies en appuyant des entreprises en démarrage et en formant des entrepreneurs en Colombie-Britannique, a également accordé une enveloppe de 150 000 dollars au projet.

Le financement pour ce projet de technologie propre a été annoncé dans le cadre de la Conférence des ministres de l'énergie et des mines de 2019, qui se tient à Cranbrook, en Colombie-Britannique, du 15 au 17 juillet. Des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux se rencontrent à cette occasion pour discuter de la compétitivité et de l'innovation dans les secteurs de l'énergie et des mines au Canada.

Le Programme de croissance propre est doté d'un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui contribue au développement de technologies propres pour réduire les répercussions de l'exploitation des ressources naturelles sur l'air, le sol et l'eau tout en améliorant la compétitivité et en créant des emplois.

Pendant Génération Énergie, dialogue national sur l'énergie, les citoyens ont dit vouloir que le Canada continue d'agir comme chef de file dans la transition vers une économie axée sur la croissance propre. Le gouvernement du Canada continuera également à soutenir les projets énergétiques qui créent un secteur des ressources naturelles propre, durable et compétitif à même de réduire la pollution et de combattre les changements climatiques.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets qui placent l'industrie minière canadienne en position de prendre les rênes d'un avenir axé sur l'énergie propre. Grâce à de solides partenariats et à un engagement ferme en matière d'innovation, nous façonnons l'industrie minière durable et compétitive de demain. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Notre entreprise, Jetti Resources, est fière de participer aux programmes de RNCan et d'Innovate BC qui favorisent le développement d'innovations technologiques tournées vers l'avenir : un avenir propre où l'on maximisera l'utilisation de nos ressources. »

Nelson Mora

Vice-président, Ingénierie et technologie, Jetti Resources

Renseignements pertinents

L'avenir vert du Canada

Avenir énergétique du Canada

