ACACIAVILLE, NS, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville--Preston--Chezzetcook et Kerry Johnson, président de la Jordantown-Acaciaville-Conway Betterment Association (JACBA), ont annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 2,6 millions de dollars afin de soutenir la construction d'un nouveau Centre d'excellence axé sur la communauté afro-néo-écossaise.

Le Centre d'excellence va lutter contre les inégalités systémiques, célébrer la culture, l'histoire et le patrimoine des Néo-Écossais d'origine africaine et fournir à la collectivité le soutien multigénérationnel dont elle a tant besoin. Le nouveau bâtiment sera au cœur de la collectivité en encourageant l'éducation et la santé globale de la communauté afro-néo-écossaise.

Le Centre offrira des programmes éducatifs pour la petite enfance, des programmes parascolaires, un espace pour les personnes âgées pour des programmes et des activités de jour, le perfectionnement des compétences, le développement économique et le soutien à la planification financière, la recherche sur l'ascendance, et bien plus encore. Grâce à des partenariats nouveaux et existants avec des établissements d'enseignement de toute la province, le centre offrira des programmes d'éducation et de formation à ceux qui n'ont pas eu accès à l'éducation.

En plus des programmes et des services directs qu'il fournira, le centre sera également un espace accueillant et sensible à la culture qui favorisera la compréhension, l'appréciation et l'acceptation interculturelles de toutes les personnes. En favorisant une meilleure compréhension des expériences des Néo-Écossais d'origine africaine, le Centre d'excellence créera une communauté inclusive où tous pourront s'épanouir.

Le bâtiment sera conçu selon les normes Bâtiment zéro carbone (BZC), ce qui comprend l'utilisation de matériaux à faible teneur en carbone, et pour résister à des événements météorologiques extrêmes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui nous permettra d'avancer vers nos objectifs de carboneutralité, de réduire les émissions de carbone nocives et d'accroître l'efficacité énergétique. Cet investissement permettra également la création d'un centre indispensable pour fournir des services de soutien et pour permettre la préservation et la célébration de l'héritage unique et de longue date des Néo-Écossais d'origine africaine. Ce projet est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour honorer la riche diversité de notre pays, tout en protégeant mieux notre environnement. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom des membres de la Jordantown-Acaciaville-Conway Betterment Association (JACBA), j'aimerais remercier le comité de gestion de la JACBA qui a travaillé avec diligence avec nos chefs de projet pour mettre en place une structure qui améliorera grandement la situation non seulement de la communauté noire, mais aussi de la population en général dans la région du comté de Digby. Alors que nous entrons dans la première phase de la construction, nous allons nous concentrer sur la collecte de fonds et sur les programmes qui seront offerts par le Centre. »

Kerry Johnson, président de la Jordantown-Acaciaville-Conway Betterment Association

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 2 613 143 dollars dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires écologiques et inclusifs, et la Jordantown-Acaciaville-Conway Betterment Association fait une contribution de 674 000 dollars grâce à ses collectes de fonds.

investit jusqu'à 2 613 dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires écologiques et inclusifs, et la Jordantown-Acaciaville-Conway Betterment Association fait une contribution de 674 grâce à ses collectes de fonds. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à la contribution fédérale de 1 691 813 $ fournie dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada - Fonds pour les petites collectivités, et à la contribution provinciale de 6 848 187 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada .

. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Digby profitera d'un nouveau centre communautaire qui fera la promotion de la diversité culturelle, de la santé et du patrimoine

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2018/11/digby-profitera-dun-nouveau-centre-communautaire-qui-fera-la-promotion-de-la-diversite-culturelle-de-la-sante-et-du-patrimoine.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Kerry Johnson, Président, Jordantown Acaciaville Conway Betterment Association, 902-247-1925, [email protected]