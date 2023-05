SAULT STE. MARIE, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, Matthew Shoemaker, maire de la Ville de Sault Ste. Marie, et Beverley Barber, présidente de Tourism Sault Ste. Marie, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 1,2 million de dollars pour deux projets de transport actif.

Le financement servira à construire le sentier de raccordement de la Hiawatha Highlands Conservation Area. Le nouveau sentier polyvalent, qui reliera le centre-ville de Sault Ste. Marie à la Hiawatha Highlands Conservation Area, au parc Wishart et au parc Kinsmen, offrira aux résidents une voie de transport actif plus sécuritaire qui sera séparée des routes locales. Ce sentier pittoresque de cinq kilomètres permettra aux usagers d'avoir accès à certains des secteurs de loisirs en plein air les plus visités de la ville.

Le deuxième investissement vise à transformer environ 1,4 kilomètre de trottoirs en sentiers polyvalents qui longeront le sentier John Roswell Hub et qui y seront reliés. Cet investissement permettra d'améliorer des tronçons de la rue Albert West, de Carmen's Way, du chemin Second Line, du chemin Peoples et de la rue Mark. L'achèvement de ce projet permettra de combler les lacunes du réseau de transport actif de la Ville puisqu'on aménagera des sentiers pavés plus larges qui répondront à la demande croissante d'infrastructures favorisant la mobilité active.

Grâce à ces projets, les résidents auront plus efficacement accès aux centres communautaires, aux parcs, aux boisés, aux terrains de jeux et aux espaces verts, ce qui encouragera les gens à passer du temps en plein air. En ayant un réseau de transport actif plus complet Sault Ste. Marie sera plus abordable et accessible, et deviendra une destination plus attrayante pour les touristes et un meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant des mesures qui permettront de développer les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« En favorisant l'édification d'une ville mieux reliée, le gouvernement du Canada aide à créer un sentiment d'appartenance et à renforcer les liens communautaires à Sault Ste. Marie. Les infrastructures de transport actif aident à réduire la congestion, à rendre nos routes plus sûres et à favoriser un mode de vie sain et durable. Je suis ravi que plus de six kilomètres de nouveaux sentiers polyvalents seront bientôt disponibles dans la ville. »

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Où que vous viviez, le gouvernement du Canada encourage tous les Canadiens à marcher, à faire du vélo ou à faire tout autre sport roulant. En aidant nos municipalités et nos collectivités rurales à construire plus d'infrastructures de transport actif, nous réduisons les émissions de carbone, favorisons la santé et l'exercice, et améliorons l'accès à la collectivité. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« Le prolongement du sentier Hub jusqu'à la rue James était la principale priorité du conseil municipal en matière d'investissements futurs, et je suis ravi que l'investissement du gouvernement du Canada contribue non seulement à faire de ce lien une réalité, mais aussi à faciliter l'inclusion d'un lien vers les Hiawatha Highlands, l'une des zones récréatives les plus fréquentées de Sault-Sainte-Marie. Grâce à ces nouveaux liens, notre sentier Hub vous emmènera à la fois dans notre passé et vers notre horizon. »

Matthew Shoemaker, maire de la Ville de Sault Ste. Marie

« Tourism Sault Ste. Marie se réjouit de voir que le gouvernement fédéral continue de soutenir notre industrie touristique locale. Le tourisme est un élément essentiel de l'économie de Sault Ste. Marie, et l'investissement consenti pour ce projet nous permettra de créer une importante liaison entre nos sentiers de vélo de montagne nouvellement prolongés et nos hôtels et restaurants, ce qui se traduira par une augmentation des dépenses des visiteurs et de la durée de leur séjour. »

Beverley Barber, présidente de Tourism Sault Ste. Marie

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), la Ville de Sault Ste. Marie fournit plus de 560 000 $ et Tourism Sault Ste. Marie fournit 260 000 $.

investit plus de 1,2 million de dollars dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), la Ville de fournit plus de 560 Tourism Sault Ste. Marie fournit 260 000 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, les administrations locales et régionales, telles que les districts de services, et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles. Les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles dans des circonstances particulières. Bien que la première période de réception des demandes générales ait pris fin le 31 mars 2022, les demandes concernant des projets de planification et d'immobilisations provenant de bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Le Fonds pour le transport actif complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera offert à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la signature d'ententes de contribution.

