WHITBY, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique de nos municipalités peut être un « ingrédient secret » dans la lutte contre les changements climatiques. Elle nous aidera à atteindre nos objectifs de l'Accord de Paris et à réduire les émissions là où vivent et travaillent les gens, tout en permettant aux Canadiens de prendre part à l'édification d'un avenir vert et prospère pour tous.

Le député de Whitby, Ryan Turnbull, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 87 000 $ à la Ville de Whitby afin de trouver des solutions d'économie d'énergie pour ses bâtiments et son parc de véhicules.

Whitby investit également 83 000 $ dans le projet, ce qui porte l'enveloppe à 170 000 $ au total. Ces fonds vont permettre d'apporter des améliorations et de réaliser des évaluations énergétiques, notamment une analyse de 20 bâtiments municipaux (p. ex. centres de loisirs et casernes de pompiers), dans le but d'identifier les points à cibler pour réduire les frais d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les améliorations apportées grâce à ce projet touchent l'isolation et l'imperméabilité à l'air; le matériel de chauffage et de climatisation; des rénovations axées sur l'énergie renouvelable et l'éclairage. Il a donc été possible d'identifier, pour chaque bâtiment, des mesures d'économie d'énergie qui pourraient réduire les émissions de 30 %.

De plus, un examen du parc de véhicules de Whitby, composé de 474 véhicules, a permis de trouver des moyens de réduire la consommation de diesel et mené à l'élaboration d'un plan de décarbonation, le Zero Carbon Whitby Plan, qui recommande des cibles de réduction des GES et un cadre de gestion du carbone pour aider à intégrer la notion de durabilité dans les pratiques de la Ville.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme à l'intention des gestionnaires de l'énergie de Ressources naturelles Canada, qui aide à cerner et à adopter des solutions d'efficacité énergétique qui réduisent la consommation d'énergie, les coûts d'exploitation et les émissions de GES en offrant de l'aide financière pour l'embauche de gestionnaires de l'énergie ou pour l'évaluation de l'efficacité énergétique de bâtiments, d'installations industrielles ou de parcs de véhicules.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 au Canada.

Citations

« Les changements climatiques se mesurent à l'échelle mondiale mais se font ressentir au niveau local. C'est pour cette raison que nous aidons des villes comme Whitby à créer un avenir énergétique propre, à soutenir les emplois locaux et à réduire les émissions. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes fiers de soutenir la Ville de Whitby et de l'aider à rendre ses bâtiments plus écoénergétiques et moins coûteux à utiliser. Ensemble, nous pouvons améliorer notre consommation d'énergie tout en réduisant les émissions et en assurant la durabilité des bâtiments auxquels nous tenons. »

Ryan Turnbull

Député de Whitby

« Whitby est déterminée à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je tiens à remercier le député Turnbull et le gouvernement du Canada pour cet important investissement, qui nous aidera à repérer des possibilités d'économie d'énergie dans nos bâtiments et notre parc de véhicules. Ces mesures soutiendront la norme verte et la stratégie zéro carbone de Whitby, toutes deux essentielles à la réalisation de notre objectif de réduire nos émissions municipales de 100 % d'ici 2045. »

Don Mitchell

Maire de Whitby

