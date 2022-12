MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE LUNENBURG, NS, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, a annoncé un financement fédéral de plus de 149 000 $ pour trois projets de transport actif en Nouvelle-Écosse.

La municipalité du district de Lunenburg reçoit un financement pour élaborer un nouveau plan de transport actif. Le nouveau plan, établi grâce à un investissement de 50 000 $, remplacera le précédent et fournira à la collectivité des renseignements détaillés concernant l'amélioration des infrastructures de transport actif.

Un financement de 50 000 $ sera également accordé à la municipalité de Digby pour lui permettre d'élaborer un plan de transport actif. Une fois terminé, le plan aidera la collectivité à déterminer les priorités concernant le développement et l'amélioration des sentiers existants, ainsi que l'aménagement de nouvelles infrastructures de transport actif. De plus, ce plan sera intégré au programme de revitalisation du centre-ville et au plan d'accessibilité de la municipalité.

De plus, le village de Greenwood recevra un financement de 49 900 $ pour élaborer un plan de conception de sentiers dans lequel on se penchera sur la possibilité de relier et de prolonger les sentiers existants au sein de la collectivité. Dans le cadre du projet, on évaluera également la possibilité de relier des sentiers au village de Kingston.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles piétonnières, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Tandis que nous regardons vers l'avenir, il est essentiel que nous continuions à investir dans les infrastructures publiques ici en Nouvelle-Écosse. Tous les projets de transport actif annoncés aujourd'hui aideront à mieux comprendre les besoins et les priorités des collectivités en matière de transport, ainsi qu'à fournir des conseils pour faire de ces collectivités de meilleurs endroits où vivre, travailler et se divertir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport actif offre d'énormes avantages sur le plan de la santé, de l'environnement et de la société. Ce financement permettra de faire croître le transport actif dans nos collectivités, d'aider les personnes à se déplacer, et de réduire l'empreinte carbone de notre collectivité. »

Carolyn Bolivar-Getson, mairesse de la municipalité du district de Lunenburg

« L'initiative d'élaboration du plan de transport actif dans la ville de Digby est principalement dictée par une tendance publique déjà établie s'articulant autour de l'utilisation de moyens de transports autres que les véhicules motorisés. Il s'agit tout simplement de la culture locale; nos touristes arrivent aussi parmi nous avec l'intention de faire une randonnée pédestre inoubliable ou du cyclisme le long du magnifique littoral. Faciliter les déplacements sécuritaires à pied et à bicyclette pour permettre aux enfants de se rendre à l'école est important pour les aider à mener une vie en santé. Les personnes âgées attendent avec impatience les améliorations de l'accessibilité des trottoirs, de la fonctionnalité, et de la connectivité aux services essentiels. Dans l'ensemble, le but à long terme de notre plan de transport actif est de rendre la vie à Digby abordable, exempte d'obstacles pour tous, et résiliente aux changements climatiques. »

Ben Cleveland, maire de la ville de Digby

« Le village de Greenwood est unique en ce qu'il comprend une base militaire. Cela produit une population bien diversifiée qui peut à l'occasion sembler comme des communautés distinctes. En reliant nos espaces verts aux sentiers pédestres et aux pistes cyclables, nous espérons inspirer et revigorer tous nos résidents, non seulement pour promouvoir un mode de vie actif et sain, mais aussi pour créer un sentiment de connexion dans le village. Nous voulons créer un endroit où tous les sentiers et toutes les pistes mènent réellement chez soi. »

La Commission du village de Greenwood

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement de personnes et de marchandises propulsé par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo, le patin à roulettes, la raquette et le ski de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, à l'appui de la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, locales et régionales comme les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif y sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Des demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations présentées par des bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées régulièrement.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, créent de bons emplois pour la classe moyenne, font croître l'économie, font la promotion de modes de vie plus sains, favorisent l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduisent la pollution atmosphérique et sonore, et réduisent les émissions à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires afin de veiller à ce que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent accéder à des emplois et à des services et établir des liens avec leurs collectivités.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et aux évaluations environnementales, ainsi qu'à la signature des ententes de contribution.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

