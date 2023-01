CANTON DE LANGLEY, BC, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, a annoncé un investissement fédéral de 99 973 $ pour appuyer deux projets de transport actif dans le canton de Langley.

Ce financement viendra appuyer une évaluation des réseaux de transport actif à Langley afin de cerner les lacunes et les secteurs prioritaires à améliorer. Cela se fera au moyen de pratiques exemplaires régionales, de repères en matière de sécurité, et de cibles pour examiner les classifications de sécurité et les normes de conception. Des cartes produites dans le cadre de l'étude seront rendues disponibles au public, dans la base de données géospatiale du canton, pour aider les résidents à planifier leurs déplacements actifs en utilisant les parcours les plus sécuritaires et convenables. En fin de compte, l'étude appuiera l'objectif visant à ce que plus de la moitié des déplacements actuels effectués en véhicule soient remplacés par des moyens de transport durable d'ici 2030. Il s'agit d'une des cinq « grandes mesures » énoncées dans la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de 2021 du canton, dont le but est de réduire de 45 % les émissions carboniques de la collectivité d'ici 2030, et de les éliminer d'ici 2050.

Le financement contribuera également à l'élaboration d'une stratégie visant à déterminer les pratiques exemplaires à suivre pour recueillir des renseignements et des données sur l'utilisation des réseaux de sentiers; un programme pilote amorcera la collecte de données initiale. Les résultats de l'étude viendront orienter les priorités à court terme et démontrer l'importance de recueillir des données à long terme.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles piétonnières, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les projets de planification du transport actif comme ceux annoncés aujourd'hui montrent l'économie propre à l'œuvre. Nos décisions doivent s'appuyer sur des données solides. Nous avons besoin de bonnes informations pour guider avec précision les changements à apporter à notre trajectoire vers la carboneutralité d'ici 2050. Ce financement aidera le canton à prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon d'investir de précieux fonds pour s'assurer de la réussite de notre transition vers une économie propre. En regardant vers l'avenir, ces types de projets permettront aux résidents de rester actifs et de profiter de trajets plus écologiques et plus pratiques. »

John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement visant la collecte de données et l'évaluation du réseau aidera le canton de Langley à atteindre son objectif de longue date, soit d'améliorer le transport actif dans nos collectivités. J'espère que cela aidera l'effectif et le Conseil à définir clairement les progrès que nous pouvons faire pendant le mandat actuel du Conseil et dans les années à venir. »

Eric Woodward, maire du canton de Langley

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement de personnes et de marchandises propulsé par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo, le patin à roulettes, la raquette et le ski de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus simples, plus sûrs et plus agréables, à l'appui de la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, locales et régionales comme les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif y sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Des demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations présentées par des bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées régulièrement.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, créent de bons emplois pour la classe moyenne, font croître l'économie, font la promotion de modes de vie plus sains, favorisent l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduisent la pollution atmosphérique et sonore, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires afin de veiller à ce que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent accéder à des emplois et à des services et établir des liens avec leurs collectivités.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature des accords de financement.

