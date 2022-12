MIRAMICHI, NB, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de 388 800 $ pour appuyer un projet de transport actif à Miramichi.

Ce financement appuiera la mise en œuvre des projets prioritaires définis dans le Plan de transport actif de Miramichi. Ces travaux amélioreront la sécurité et la connectivité dans la section nord de la ville grâce à l'aménagement de sentiers pédestres, de sentiers polyvalents, d'un passage réservé au rond-point de la route 8, de l'élargissement de l'accotement du chemin Williston et de l'ajout d'une voie cyclable réservée sur le chemin Old Line.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles piétonnières, en plus de soutenir la planification du transport actif et les activités de mobilisation des intervenants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Les réseaux de transport actif embellissent nos communautés tout en aidant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau sentier le long d'une des rivières les plus iconiques du Nouveau-Brunswick va être un bel ajout à la zone riveraine de Miramichi. Notre gouvernement va continuer de travailler avec les gouvernements locaux pour réaliser des investissements qui améliorent le quotidien des Néo-Brunswickois et des Canadiens. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le conseil municipal de Miramichi a reconnu que l'amélioration du transport actif et des sentiers constituaient une grande priorité pour nos citoyens, et il a fait de l'investissement dans notre réseau une priorité absolue. Nous sommes très heureux que le gouvernement fédéral soit un partenaire financier dans le cadre du projet de la Northern Spine, qui constitue un élément clé du plan de transport actif que nous avons récemment adopté. Ce partenariat nous permettra de mettre en œuvre plus rapidement une plus grande partie de notre plan, afin de rendre nos routes plus sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, ainsi que de compléter une importante partie du nouveau sentier riverain. »

Adam Lordon, maire de Miramichi

Faits en bref

Le transport actif désigne le déplacement de personnes et de marchandises propulsé par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo, le patin à roulettes, la raquette et le ski de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements en transport actif plus simples, plus sûrs et plus agréables, à l'appui de la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada. Les administrations municipales, locales et régionales comme les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles au Fonds pour le transport actif. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif y sont également admissibles dans des circonstances particulières.

La première période de réception des demandes générales du Fonds pour le transport actif a pris fin le 31 mars 2022. Des demandes de financement de projets de planification et d'immobilisations présentées par des bénéficiaires autochtones admissibles continuent d'être acceptées régulièrement.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données probantes afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sécuritaires pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables afin de prospérer.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, créent de bons emplois pour la classe moyenne, font croître l'économie, font la promotion de modes de vie plus sains, favorisent l'équité parmi les Canadiens vulnérables, réduisent la pollution atmosphérique et sonore, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sécuritaires afin de veiller à ce que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent accéder à des emplois et à des services et établir des liens avec leurs collectivités.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

