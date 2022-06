Le Canada investit dans le système d'énergie renouvelable de New Glasgow

NEW GLASGOW, NS, le 6 juin 2022 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques. Le gouvernement du Canada travaille de concert avec les municipalités et l'industrie pour appliquer des solutions climatiques. En investissant dans des programmes d'énergie renouvelable qui favorisent l'autonomie énergétique et le développement économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons protéger la qualité de l'air et bâtir des collectivités fortes et en santé où tout le monde se sentira chez soi.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 515 000 $ à TorchLight Bioresources pour l'étude d'un projet de système énergétique collectif - ou réseau de chauffage - auquel seraient raccordés plus de 90 % des bâtiments de la ville et qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre et les frais de chauffage pour les gens de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

L'étude de faisabilité permettra de concevoir un réseau de chauffage qui s'alimente à des sources d'énergies renouvelables (biomasse et éolienne), ce qui contribuera à créer des emplois, à soutenir la foresterie durable en Nouvelle-Écosse et à stimuler l'économie locale.

Combustible renouvelable peu coûteux à utiliser dans de nombreux appareils de chauffage, la biomasse fournit de l'énergie au moment et à l'endroit où les besoins se font sentir. Plus fiables et plus sécuritaires que les solutions de chauffage habituelles, les systèmes énergétiques collectifs se sont révélés essentiels à la décarbonation de pays nordiques comparables, comme la Suède, la Finlande et le Danemark.

La Ville de New Glasgow , TorchLight Bioresources, Rathco , la Federation of Nova Scotia Woodland Owners et ACFOR contribuent également au projet, portant l'enveloppe à 755 000 $ au total.

Le financement fédéral de ce projet provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada, qui dispose de 964 millions de dollars sur quatre ans pour financer des projets d'énergies renouvelables intelligentes et de modernisation du réseau électrique. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en permettant d'accroître les sources de production d'énergie renouvelable, qui pourront ainsi fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à réussir son virage vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à honorer son engagement de créer un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'énergie propre. Dans son budget de 2022 , le pays s'est engagé à investir 600 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le programme ERITE pour continuer à soutenir des projets d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau.

Citations

« Il est essentiel de transformer les modes de production et d'utilisation de l'énergie de nos collectivités pour bâtir une économie prospère en phase avec nos objectifs climatiques. L'étude de faisabilité annoncée aujourd'hui rendra possible le projet de système énergétique collectif de TorchLight Bioresources à New Glasgow. Cette annonce témoigne de la volonté de notre gouvernement de collaborer avec les collectivités et d'investir dans celles-ci en vue de bâtir un avenir propre et prospère en Nouvelle-Écosse et dans tout le pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La croissance de l'économie et la protection de l'environnement sont des priorités absolues pour notre gouvernement. C'est donc avec grand plaisir que je vois des projets importants sur ces deux fronts se concrétiser ici, chez nous. L'utilisation de biomasse et d'énergie éolienne comme sources d'énergie renouvelable est une façon de réduire les émissions de GES tout en créant et en soutenant de bons emplois en Nouvelle-Écosse, y compris en foresterie. La réalisation de cette étude novatrice ici à New Glasgow en partenariat avec TorchLight Bioresources devrait inspirer confiance dans notre communauté et dans sa place dans l'économie verte. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien accordé par Ressources naturelles Canada à ce projet et de la confiance que nous témoigne la Ville de New Glasgow. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec les habitants et les entreprises de la ville pour déterminer si un système de chauffage collectif alimenté à la biomasse constitue la meilleure solution énergétique pour la collectivité. Les systèmes énergétiques collectifs offrent des avantages considérables sur le plan de l'économie locale et de la résilience communautaire, et nous sommes impatients de travailler avec New Glasgow pour mettre au point un système qui optimisera ces avantages pour l'ensemble de ses citoyens. »

Jamie Stephen

Directeur général, TorchLight Bioresources

« La Ville de New Glasgow travaille activement à faire progresser d'ambitieuses mesures de lutte contre les changements climatiques pour réduire les émissions locales de gaz à effet de serre, accroître la résilience de la collectivité et soutenir le développement économique de la région. Il est essentiel de décarboner les systèmes de chauffage pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce projet est une excellente occasion d'explorer une solution de chauffage collectif sobre en carbone et de s'attaquer de façon significative à la pauvreté énergétique grâce à un modèle de tarification fiable. L'utilisation d'une biomasse locale et durable pour le chauffage peut créer des emplois, soutenir le secteur forestier de la Nouvelle-Écosse et stimuler notre économie. Nous sommes reconnaissants de l'appui financier de Ressources naturelles Canada et sommes impatients de collaborer avec l'équipe de TorchLight Bioresources. »

Nancy Dicks

Mairesse de New Glasgow

