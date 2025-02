MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le Canada doit investir dans le secteur des minéraux critiques pour saisir les possibilités économiques qu'offre une économie sobre en carbone et pour tirer parti de ses précieuses ressources minérales. Notre pays est bien placé pour s'imposer, sur la scène internationale, comme un chef de file et un fournisseur fiable de minéraux critiques, qui affichent une demande croissante dans l'économie numérique. En mettant en place et en élargissant la portée des chaînes de valeur des minéraux critiques, depuis l'exploitation minière et le traitement jusqu'à la fabrication et au recyclage, le Canada peut créer de bons emplois, ouvrir des débouchés économiques, réduire la dépendance à l'égard de pays comme la Chine et contribuer à bâtir un avenir résilient et sûr.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé qu'il investira jusqu'à 43,5 millions de dollars dans deux programmes de financement des minéraux critiques qui contribueront à faire progresser des projets de recherche et d'infrastructures à l'appui des minéraux critiques au Québec.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend des investissements pouvant atteindre 39,8 millions de dollars du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC). Approuvés sous réserve d'un contrôle diligent final, ces fonds sont destinés à financer six projets d'infrastructures liés à l'énergie et au transport pour soutenir la mise en valeur des minéraux critiques :

Jusqu'à 20 millions de dollars à la Corporation Lithium Éléments Critiques pour construire une nouvelle station électrique principale et déplacer 4,2 kilomètres de ligne de transport pour alimenter son projet minier Rose lithium-tantale à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

pour construire une nouvelle station électrique principale et déplacer 4,2 kilomètres de ligne de transport pour alimenter son projet minier Rose lithium-tantale à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Jusqu'à 1,1 million de dollars à Dumont Nickel pour étudier la possibilité de raccorder son projet de nickel et de cobalt au réseau d'Hydro-Québec par une ligne de transport de huit kilomètres.

pour étudier la possibilité de raccorder son projet de nickel et de cobalt au réseau d'Hydro-Québec par une ligne de transport de huit kilomètres. Jusqu'à 1,3 million de dollars à Sayona Nord Inc. pour établir une ligne de transport d'environ 55 kilomètres qui assurera le raccordement au réseau de son projet de lithium Moblan situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

pour établir une ligne de transport d'environ 55 kilomètres qui assurera le raccordement au réseau de son projet de lithium Moblan situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Jusqu'à 13,5 millions de dollars à l' Eskan Company - une entreprise autochtone - pour étudier la possibilité de prolonger de 87 kilomètres la route d'accès à la mine Renard pour la réalisation de projets de minéraux contenant du lithium dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

- une entreprise autochtone - pour étudier la possibilité de prolonger de 87 kilomètres la route d'accès à la mine Renard pour la réalisation de projets de minéraux contenant du lithium dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Jusqu'à 1,3 million de dollars à Cbay Minerals Inc pour réaliser une étude de faisabilité et une évaluation des impacts environnementaux et sociaux afin de soutenir l'aménagement de routes en gravier à deux voies ainsi qu'une ligne électrique de 25 kV reliant les gisements Corner Bay et Devlin à proximité de la ville de Chibougamau , dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

pour réaliser une étude de faisabilité et une évaluation des impacts environnementaux et sociaux afin de soutenir l'aménagement de routes en gravier à deux voies ainsi qu'une ligne électrique de 25 kV reliant les gisements Corner Bay et à proximité de la ville de , dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Jusqu'à 2,6 millions de dollars à Commerce Resources pour étudier la possibilité de construire une route d'environ 175 kilomètres qui relierait le projet Ashram à un point d'atterrissage sur la rivière Koksoak. Ces infrastructures intensifieront la production d'éléments des terres rares et de spath fluor à partir du gisement d'Ashram dans la région du Nunavik, dans le nord du Québec.

Dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques, le gouvernement fédéral verse également 3,7 millions de dollars à COALIA pour un projet pilote d'extraction et de purification de lithium provenant de minerai de spodumène qui utilise de l'acide nitrique pour récupérer le lithium et des sous-produits afin de les transformer en engrais azotés et d'ainsi réduire au minimum la production de déchets. Le projet permettra la démonstration et la validation de la viabilité économique et de l'efficacité du nouveau procédé.

Ce nouveau financement est le résultat direct d'une collaboration accrue entre le gouvernement du Canada et la province de Québec établie grâce à la nouvelle Table de collaboration Québec-Canada sur l'énergie et les ressources, annoncée plus tôt aujourd'hui.

Ensemble, les gouvernements du Canada et du Québec, dans le respect de leurs compétences respectives, créent de bons emplois et assurent une prospérité durable grâce aux possibilités économiques sans précédent qu'offre l'édification d'une économie forte du 21e siècle. Les initiatives annoncées aujourd'hui contribueront à favoriser un vaste éventail de possibilités de croissance propre tout en créant un Canada plus vert, plus sain et plus résilient.

Citations

« Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie canadienne des minéraux critiques, contribueront à accroître la production durable de minéraux critiques au Québec, notamment les terres rares utilisées dans les secteurs de l'électronique, des énergies propres, de l'aérospatiale, de l'automobile et de la défense. Des projets comme celui-ci contribuent à accélérer la construction des mines et sont un élément clé pour saisir l'occasion exceptionnelle qui se présente à nous. Le gouvernement du Canada soutient des projets qui consolident les chaînes d'approvisionnement canadiennes, renforcent notre capacité à être le fournisseur fiable de minéraux critiques dont a besoin la planète et favorisent la croissance économique tout en créant de bons emplois. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement investit dans des infrastructures essentielles à l'appui du secteur québécois des minéraux critiques. En construisant de nouvelles routes menant à des sites d'extraction de minéraux critiques, nous renforçons nos chaînes d'approvisionnement, créons de bons emplois et stimulons la croissance économique. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports du Canada



« La lutte contre les changements climatiques exige que nous travaillions tous ensemble, et l'annonce d'aujourd'hui est le fruit d'une véritable collaboration entre notre gouvernement et le Québec. En investissant massivement dans la recherche sur les minéraux critiques et le développement de l'infrastructure, nous accélérons non seulement notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone, mais nous créons aussi des possibilités économiques d'une génération pour que les Canadiens prennent les devants du virage mondial vers la carboneutralité. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Au nom de Corporation Lithium Éléments Critiques et de ses actionnaires, je tiens à remercier le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et le ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, ainsi que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, pour leur soutien du Projet Rose lithium-tantale. Corporation Lithium Éléments Critiques n'a cessé de faire progresser le Projet Rose lithium-tantale et d'en réduire les risques, la mise à disposition de ces fonds constitue une étape importante de ce processus. Nous tenons également à souligner l'importance des relations étroites que nous entretenons avec nos voisins les Cris, concrétisées par l'entente de Pihkuutaau en juillet 2019 et fondées sur la confiance et le respect mutuels, qui se traduisent par une approche de développement durable. Il ressort clairement de nos discussions en cours avec les utilisateurs finaux du concentré de spodumène de haute qualité qui sera produit par le Projet Rose lithium-tantale, qu'une grande importance est accordée aux normes exigeantes de durabilité et de gouvernance affinées par les processus rigoureux d'autorisation aux niveaux provincial et fédéral, ainsi qu'à notre relation avec les Cris. Nous demeurons convaincus que les ressources naturelles de notre nation, les normes de production élevées et la proximité de deux des plus importants marchés mondiaux soutiendront notre volonté d'être un leader de l'industrie dans le cadre de la transition énergétique mondiale en cours. »

Jean-Sébastien Lavallée,

Président-directeur général, Corporation Lithium Éléments Critiques

« Alors que nous nous préparons à franchir une étape décisive dans la réalisation du Projet Dumont, nous remercions les gouvernements pour cette marque de confiance envers celui-ci. Nous sommes fiers d'avoir été reconnus comme partenaire de choix pour l'atteinte des priorités gouvernementales en matière de développement durable. Cette aide financière nous permettra de construire l'infrastructure de transport énergétique nécessaire pour raccorder notre projet au réseau d'Hydro-Québec. En plus de renforcer la sécurité économique nationale, ces investissements dans le secteur des minéraux critiques du Québec sont essentiels pour le développement de chaînes de valeur locales et régionales pour l'économie de l'ensemble des régions, du Québec et du Canada. »

François Vézina

Chef de l'exploitation, Dumont Nickel, anciennement Magneto Investments Limited Partnership

« Cet appui du gouvernement fédéral témoigne de l'importance stratégique du projet Moblan pour le développement de la filière batterie au Québec et au Canada. Ce financement nous permettra de franchir des étapes cruciales pour raccorder Moblan au réseau, tout en collaborant étroitement avec nos partenaires locaux et les communautés de la région d'Eeyou Istchee Baie-James. »

Sylvain Collard

Président et chef des opérations canadiennes, Sayona Nord Inc.

« Eskan accueille favorablement l'annonce du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques du Canada en ce qui a trait au financement de sa proposition d'étude du chemin Trans-Atikh. Bien que la participation d'Eskan ne doive en aucun cas être interprétée comme un appui aux projets miniers, cette étude s'accorde avec l'objectif voulant que les Autochtones exercent un contrôle sur le développement de l'infrastructure sur leurs territoires ancestraux. La participation des Autochtones à ce développement doit commencer dès les premières étapes de la planification et faire en sorte que les utilisateurs des terres et les membres de la communauté jouent un rôle actif dès le départ; c'est ce qu'Eskan vise à accomplir grâce à cette étude avec l'aide du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques. »

Emmett MacLeod

Président/chef de l'exploitation, Eskan Company

« Nous reconnaissons que notre projet de complexe en étoile à Chibougamau est l'un des projets de métaux critiques les plus avancés au Québec et au Canada. Bien que nous soyons situés à proximité de la ville de Chibougamau, nous avons encore des besoins en infrastructure, et ce financement supplémentaire nous aide beaucoup à faire progresser notre étude de faisabilité et notre évaluation des répercussions environnementales et sociales. »

Ernest Mast

Président et chef de la direction, CBay Minerals Inc., une filiale de Cygnus Metals Limited

« Au nom de Commerce Resources Corp., je tiens à remercier RNCan pour son approbation conditionnelle et son appui solide à l'égard de la route proposée entre le projet Ashram et la rivière Koksoak. Le financement est essentiel pour permettre l'avancement de la route, qui est d'une importance capitale pour l'exploitation du gisement d'éléments des terres rares et de spath fluor d'Ashram, le gisement de ce type de la plus haute qualité au Canada et l'un des meilleurs au monde. En plus de permettre la mise en exploitation de la mine, la route procurera des avantages sociaux et économiques importants aux collectivités du Nunavik. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement et les intervenants communautaires pour faire progresser le projet Ashram. »

Ross Carroll

Chef de l'exploitation, Commerce Resources Corp.

« L'industrialisation de procédés responsables pour l'extraction et la purification des minéraux critiques et stratégiques nécessite de réussir l'étape cruciale de la mise à l'échelle afin de s'assurer de la viabilité économique de la technologie. En octroyant ce financement à COALIA, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement envers la consolidation de la chaîne de valeur des minéraux critiques et démontre sa confiance dans notre capacité à transformer notre économie. »

Philippe Bébin

Directeur général, COALIA



Faits en bref

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser l'exploitation de ces ressources et le développement des chaînes de valeurs connexes en vue de favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et d'appuyer les technologies et les procédés de fabrication avancés. L'approche pangouvernementale du Canada en matière de minéraux critiques sera collaborative, prospective, itérative, adaptative et à long terme. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et perfectionnées en collaboration avec les partenaires provinciaux, territoriaux, autochtones et industriels, ainsi que d'autres partenaires canadiens et internationaux.

Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC) de 1,5 milliard de dollars est un programme clé de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui vise à combler les lacunes dans l'infrastructure, permettre la production de minéraux critiques et relier les ressources aux marchés par l'entremise de divers projets d'infrastructure liés à l'énergie propre, à l'électrification et aux transports. Le programme soutient également des initiatives d'énergie propre et d'électrification, ainsi que des projets de transport et d'infrastructure qui favoriseront le développement durable des minéraux critiques au Canada.

Le FIMC appuie des priorités stratégiques comme la décarbonation des activités minières industrielles, le renforcement des chaînes d'approvisionnement par l'entremise de l'infrastructure de transport et la promotion de la réconciliation économique grâce à la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructure et de minéraux critiques.

Le Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques fait partie de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et vise à appuyer le développement de technologies novatrices de traitement pour l'industrie des minéraux critiques, ce qui favorisera la progression des projets miniers canadiens en vue de la production.

