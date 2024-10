SUDBURY, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Les minéraux critiques ne sont pas seulement les éléments constitutifs des technologies propres comme les panneaux solaires et les batteries des véhicules électriques. Ils représentent un élément clé de la création d'emplois pour la classe moyenne et de la croissance de l'économie canadienne et de sa compétitivité à l'échelle mondiale. Alors que la demande de minéraux critiques dans le monde continue d'augmenter avec l'adoption accrue des technologies propres, les travailleurs et les entreprises du Canada ont l'occasion d'une génération de devenir des chefs de file et des fournisseurs mondiaux de minéraux essentiels.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de plus de 5,1 millions de dollars pour contribuer à 16 projets du secteur des minéraux critiques, dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques (SCMC), pour positionner le Canada comme le fournisseur de choix fiable que le monde recherche. Ce financement est fourni par le truchement de deux programmes clés visant à accroître l'approvisionnement en minéraux critiques acquis de manière responsable et à soutenir le développement de chaînes de valeur nationales et mondiales pour favoriser l'économie propre et numérique. Cet investissement vise une initiative et un programme :

Initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques (GDMC) : Plus de 4,1 millions de dollars sont accordés pour la réalisation de dix projets visant à améliorer l'accès à d'importantes données et à créer de nouvelles perspectives pour le potentiel géologique des sources de minéraux critiques.

Plus de 4,1 millions de dollars sont accordés pour la réalisation de dix projets visant à améliorer l'accès à d'importantes données et à créer de nouvelles perspectives pour le potentiel géologique des sources de minéraux critiques. Programme de partenariats internationaux (PPI) : Près d'un million de dollars est accordé pour la réalisation de six projets qui renforceront le nombre croissant d'engagements bilatéraux du Canada dans le domaine des minéraux critiques.

Partout au Canada, les solutions énergétiques propres offrent d'énormes possibilités économiques. Le secteur des minéraux critiques est déjà très important pour l'économie canadienne. En 2022, le secteur des minéraux et des métaux employait directement 420 000 personnes et contribuait à hauteur de 109 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) total du Canada. Depuis 2020, les fabricants de véhicules automobiles et de batteries ont annoncé qu'ils investiraient plus de 40 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques et la chaîne d'approvisionnement de batteries. Avec la contribution financière du gouvernement et la demande en minéraux critiques qui devrait doubler d'ici 2024, ces secteurs ne feront que croître. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à créer des emplois et des débouchés économiques pour les collectivités et les entreprises de tout le pays.

Citation

« Les minéraux critiques représentent l'occasion économique d'une génération pour le Canada. De l'exploration et de l'extraction à la fabrication de pointe en passant par la transformation et le recyclage, nous investissons dans toute la chaîne de valeur. Ce deuxième appel de propositions aidera les innovateurs canadiens à stimuler la croissance économique et la création d'emplois dans les collectivités partout au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Le budget de 2022 prévoyait 3,8 milliards de dollars sur huit ans pour la mise en œuvre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Le financement englobe une vaste gamme d'activités industrielles, allant des géosciences et de l'exploration à la transformation, à la fabrication et au recyclage des minéraux.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques fait partie du Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, du Plan climatique renforcé du Canada, qui vise à faire progresser les objectifs du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le financement de ces projets provient des 79,2 millions de dollars du budget de 2021 affectés à l'initiative GDMC pour améliorer la qualité et la disponibilité des données et des technologies numériques afin d'accélérer la mise en valeur responsable des ressources en minéraux critiques au Canada, ainsi que des 70 millions de dollars affectés au PPI dans le budget de 2022 pour faire progresser le leadership du Canada en matière de minéraux critiques à l'échelle mondiale dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

L'initiative GDMC comprend un financement sous forme de contribution de 10 millions de dollars destinée aux provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès à des données importantes et de créer de nouvelles perspectives pour le potentiel géologique des sources de minéraux critiques. En exploitant la puissance des géosciences et des données, nous paverons la voie à une croissance responsable des industries qui dépendent de ces minéraux, de la technologie et de l'énergie pour la défense et les infrastructures.

Dans le cadre d'engagements multilatéraux, le Canada s'emploie à mettre en œuvre des actions collectives dans le domaine des minéraux critiques pour favoriser la transition mondiale vers l'énergie verte et des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Le Canada extrait actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierre partout au pays.

extrait actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierre partout au pays. Le Canada compte près de la moitié des sociétés d'exploitation minière et d'exploration minérale cotées en bourse dans le monde, étant présent dans plus de 100 pays et jouissant d'une capitalisation boursière combinée de 520 milliards de dollars.

Document connexe

Document d'information : Le gouvernement du Canada appuie la croissance propre grâce à des investissements majeurs dans le secteur des minéraux critiques

Le 9 octobre 2024, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de plus de 5,1 millions de dollars pour 16 projets dans le secteur des minéraux critiques dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques (SCMC). Le financement sera versé aux deux programmes suivants : l'initiative Géosciences et données sur les minéraux critiques et le Programme de partenariats internationaux.

Initiative Géosciences et données pour les minéraux critiques (GDMC)

L'initiative GDMC vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes en minéraux critiques et à soutenir le développement durable de six minéraux prioritaires qui sont essentiels pour les industries clés et la sécurité nationale (p. ex., les batteries, l'énergie, la défense et les infrastructures). L'initiative GDMC fournit un financement pour accroître l'accessibilité de données et d'informations précieuses sur l'emplacement, la qualité et la rentabilité des ressources minérales critiques.

Par ailleurs, l'initiative a pour objectif de débloquer le développement durable des ressources de minéraux critiques du Canada en rendant accessibles des connaissances et des données essentielles pour la prise de décisions éclairée. Cet objectif est atteint grâce à des initiatives de financement qui aident à accroître la disponibilité de données et d'idées importantes sur l'emplacement, la qualité et la rentabilité des gisements de minéraux critiques. En exploitant la puissance des géosciences et des données, nous ouvrons la voie à la croissance responsable des industries qui dépendent de ces minéraux, de la technologie et de l'énergie à la défense et aux infrastructures. Plus de 4,1 millions de dollars sont prévus dans le cadre de l'initiative GDMC pour appuyer les dix projets suivants :

Analyse d'échantillons de till recueillis afin de détecter la présence de lithium et d'autres minéraux critiques dans le sud-ouest et le centre-ouest du Nouveau-Brunswick

Bénéficiaire : Direction des études géologiques du Nouveau-Brunswick

Financement de l'initiative GDMC : 108 300 $

Résumé du projet : Ce projet vise à mesurer le lithium et d'autres minéraux critiques dans les sédiments déposés par les glaciers afin d'examiner le paysage (till) du Nouveau-Brunswick. En rendant ces données publiques, ce projet contribuera à la géoscience publique et pourrait accroître l'attrait de la province pour de nouveaux investissements dans des projets d'exploration.

Fractionnement extrême des intrusions hyperalcalines du Silurien tardif et du Dévonien précoce dans les Appalaches septentrionales : Évaluation de la pétrogénèse des ÉTR lourds

Bénéficiaire : Direction des études géologiques du Nouveau-Brunswick

Financement de l'initiative GDMC : 155 000 $

Résumé du projet : Ce projet permettre d'étudier les relations spatiales et temporelles entre différents types de gisements de métaux des terres rares et les terranes environnants en cartographiant les gisements et en utilisant des méthodes géochimiques de haute précision pour calculer l'âge de différents composants des gisements afin de comprendre comment ils se forment.

Potentiel en métaux critiques du bassin sédimentaire de Selwyn : Contrôles géologiques primaires et secondaires sur l'enrichissement en zinc et en vanadium dans les schistes noirs

Bénéficiaire : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Financement de l'initiative GDMC : 399 797 $

Résumé du projet : Ce projet vise à déterminer les facteurs qui entraînent l'enrichissement en zinc et en vanadium dans le bassin de Selwyn et à élaborer un modèle de système minéral amélioré pour la minéralisation du zinc et du vanadium dans les schistes noirs.

Évaluation des sédiments de drainage dans les minéraux indicateurs critiques encaissés dans des carbonatites

Bénéficiaire : British Columbia Geological Survey (BCGS)

Financement de l'initiative GDMC : 495 000 $

Résumé du projet : Ce projet vise à réduire les risques et les coûts de l'exploration des minéraux critiques en C.-B. en évaluant le potentiel des minéraux recueillis dans des cours d'eau drainant des gisements économiquement viables de niobium, d'éléments de terres rares et d'autres minéraux critiques, afin de les utiliser comme « minéraux indicateurs ».

Pegmatites à métaux rares de la province géologique des Esclaves : un réexamen pétrogénique avec des répercussions sur l'exploration

Bénéficiaire : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Financement de l'initiative GDMC : 497 925 $

Résumé du projet : Ce projet réduira les risques liés aux décisions d'investissement et accroîtra la compétitivité du Canada grâce à de nouvelles données géoscientifiques publiques sur les minéraux critiques dans la province géologique des Esclaves (T.N.-O.), ce qui permettra aux chercheurs et aux explorateurs de modéliser la formation et le potentiel en matière de minéraux critiques dans cette région.

Dépôt de données géoscientifiques (lac de données) pour la Cordillère canadienne

Bénéficiaire : Commission géologique de la Colombie-Britannique

Financement de l'initiative GDMC : 500 000 $

Résumé du projet : Ce projet permettra d'élaborer une nouvelle base de données à partir des données historiques détenues par la Commission géologique de la C.-B. et la Commission géologique du Yukon afin de permettre la modélisation du potentiel minéral des systèmes de minéraux critiques et d'améliorer notre compréhension du potentiel en matière de minéraux critiques dans ces administrations.

Base de données sur les trous de forage - rapport d'évaluation

Bénéficiaire : Commission géologique de la Colombie-Britannique

Financement de l'initiative GDMC : 500 000 $

Résumé du projet : Ce projet appuiera la modélisation du potentiel en matière de minéraux critiques et leur exploration partout en C.-B. grâce à la création d'une nouvelle base de données provinciales sur les trous de forage à partir de la numérisation des renseignements figurant dans les rapports d'évaluation sur l'exploration minière et l'industrie minière.

Histoire des roches intrusives de l'orogène de la Cordillère

Bénéficiaire : Commission géologique de la Colombie-Britannique

Financement de l'initiative GDMC : 483 300 $

Résumé du projet : Ce projet triplera la quantité de données de datation modernes et très précises mises à la disposition du public pour certaines roches associées aux minéraux critiques, et il permettra une meilleure modélisation du potentiel en matière de minéraux critiques de ces roches intrusives en C.-B.

Levé géophysique aérien ciblant la minéralisation des terres rares dans le sud-est du Labrador

Bénéficiaire : Commission géologique de Terre-Neuve-et-Labrador

Financement de l'initiative GDMC : 500 000 $

Résumé du projet : Ce projet fournira des données géoscientifiques publiques afin d'élaborer des modèles améliorés touchant la formation de gisements des terres rares, de réduire les risques pour les décisions d'investissement des secteurs public et privé et de faciliter la prise de décisions en matière d'exploration et de développement durable des ressources minérales.

Géophysique aérienne dans la suite plutonique de Nain

Bénéficiaire : Commission géologique de Terre-Neuve-et-Labrador

Financement de l'initiative GDMC : 500 000 $

Résumé du projet : Ce projet procurera de nouvelles données géoscientifiques publiques qui amélioreront notre compréhension de l'évolution géologique du nord du Labrador et de son potentiel de renfermer des minéraux critiques (p. ex., cobalt, cuivre, nickel, éléments des terres rares).

Programme de partenariats mondiaux (PPM)

Face à l'augmentation de la demande mondiale de minéraux critiques, le Canada continue d'appuyer les débouchés économiques à valeur ajoutée avec des partenaires aux vues similaires et de renforcer son leadership international dans le domaine des minéraux critiques, notamment par le biais d'un nombre croissant d'engagements bilatéraux, sans compromettre sa capacité à mener à bien les initiatives et les priorités nationales. Le PPM est un mécanisme clé de la SCMC par lequel le Canada apporte son soutien à des initiatives visant à faire progresser le leadership mondial du Canada en matière de minéraux critiques. Près de 1 million de dollars sont prévus dans le cadre du PPM pour appuyer les six projets suivants :

Assurer la transparence et la traçabilité à grande échelle de la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques au Canada

Bénéficiaire : Quartech Systems Ltée

Financement du PPM : 55 000 $

Résumé du projet : En collaboration avec le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation bas carbone de la Colombie-Britannique, ce projet améliorera l'interopérabilité de l'application commerciale d'une technologie en source ouverte afin de permettre la traçabilité des chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques et définir des mesures efficaces pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement.

Traçabilité de l'uranium et étiquetage ESG dans les chaînes de valeur

Bénéficiaire : Aisimpro Inc.

Financement du PPM : 123 750 $

Résumé du projet : Ce projet vise à élaborer et à mettre en œuvre un système alimenté par la chaîne de blocs pour assurer la traçabilité des minéraux critiques et la prise de mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l'industrie minière, avec un accent particulier sur la chaîne de valeur de l'uranium.

Mimosi-One : un bac à sable réglementaire en ligne pour promouvoir l'adoption de plateformes numériques de traçabilité et de transparence dans le secteur des minéraux critiques

Bénéficiaire : Peer Ledger Inc.

Financement du PPM : 165 300 $

Résumé du projet : Ce projet offrira un bac à sable technologique réglementaire en ligne pour aider jusqu'à 20 entreprises du secteur des minéraux critiques et leurs chaînes d'approvisionnement à déployer des chaînes de valeur circulaires numériques.

Transparence de la chaîne d'approvisionnement canadienne en batteries concernant son rendement en matière de GES et à l'égard des critères ESG

Bénéficiaire : Optel Group (Optel Vision Inc.)

Financement du PPM : 165 300 $

Résumé du projet : Ce projet déterminera le rendement préliminaire en matière de GES et à l'égard des critères ESG d'une chaîne d'approvisionnement canadienne de batteries au nickel-manganèse-cobalt de façon transparente et traçable.

Améliorer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement à l'aide de justificatifs numériques VDMD

Bénéficiaire : Northern Block Inc.

Financement du PPM : 165 300 $

Résumé du projet : Ce projet vise à transformer l'industrie canadienne des minéraux critiques en améliorant la disponibilité et la valeur des données de l'initiative Vers le développement minier durable (VDMD) à l'aide des solutions technologiques axées sur les minéraux critiques de Northern Block en partenariat avec l'Association minière du Canada. De plus, il a comme objectif de simplifier et de numériser le processus de production de rapports, de convertir les rapports en justificatifs numériques sécurisés, de soutenir les normes ESG et de faciliter la prise de décisions éclairée dans divers secteurs.

Versement d'une contribution volontaire au groupe de travail sur les minéraux critiques de l'Association internationale de l'énergie

Bénéficiaire : Association internationale de l'énergie

Financement du PPM : 325 000 $

Résumé du projet : Dans cadre du groupe permanent sur la coopération à long terme, un groupe de travail sur les minéraux critiques (GTMC) a été mis sur pied pour guider l'élaboration d'un programme de travail sur les minéraux critiques, qui mènera à des propositions concrètes lors de la réunion ministérielle de l'AIE en février 2024. Au sein du GTMC, et conformément à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, l'un des principaux objectifs est d'améliorer le rendement des chaînes d'approvisionnement internationales en minéraux critiques en ce qui concerne les normes et les mesures ESG.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 613-795-5638, [email protected]