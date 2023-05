WINNIPEG, MB, le 23 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, et Theresa Crow Spreading His Wings, directrice générale du Native Addictions Council of Manitoba, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 21,6 millions de dollars pour le réaménagement de l'immeuble du Native Addictions Council of Manitoba dans le Nord de Winnipeg.

Cet investissement appuiera le réaménagement des installations actuelles en tant que centre de traitement de la toxicomanie pour les Autochtones du Manitoba. Les améliorations écoénergétiques comprendront un nouveau système de chauffage et de climatisation géothermique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de panneaux solaires pour accroître les économies d'énergie. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'immeuble d'environ 70,80 % et les émissions de gaz à effet de serre de 151 tonnes chaque année. De plus, des ascenseurs et une plate-forme élévatrice seront installés afin d'améliorer l'accessibilité de l'immeuble.

Grâce à ce projet, le Native Addictions Council of Manitoba continuera à habiliter les personnes sur le chemin de la guérison et du rétablissement de la toxicomanie. Ce projet appuiera également la création de nouveaux programmes et permettra de dispenser des soins de grande qualité aux personnes qui se rétablissent de la toxicomanie grâce aux pratiques autochtones traditionnelles dans un espace sécuritaire et accueillant.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience des collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs applique des solutions novatrices et propres pour aider le Canada à s'adapter à une économie verte et à faible émission de carbone. Ce projet permettra au Native Addictions Council of Manitoba de tirer parti de l'énergie renouvelable et de réduire les répercussions de l'immeuble sur l'environnement tout en continuant de dispenser des services essentiels à la collectivité autochtone. »

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le conseil administratif, la direction et les employés du Native Addictions Council of Manitoba (NACM) sont extrêmement enthousiastes à l'idée de recevoir un financement d'Infrastructure Canada par l'intermédiaire du programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs afin de réaménager le 160, rue Salter et d'améliorer l'accessibilité ainsi que la conception universelle, tout en réduisant la consommation d'énergie. Le NACM pourra continuer à offrir un soutien et des services sécuritaires sur le plan culturel dans des installations bienfaisantes, lesquelles élimineront tout aspect institutionnel pour aider les personnes autochtones aux prises avec des défis que représente la toxicomanie. Nous reconnaissons que ce financement est une étape vers la concrétisation des objectifs de la Vérité et de la Réconciliation et vers la poursuite de nos activités en tant que centre de guérison.

Le NACM a récemment célébré 50 ans de services aux peuples autochtones du Manitoba. Nous sommes profondément reconnaissants pour les fondements jetés dans notre passé et pour notre capacité à restructurer, rebâtir et croître au profit des générations futures. Nous sommes aussi reconnaissants envers toutes les personnes qui ont contribué à cette application qui changera le futur du NACM. Merci, Miigwetch, Ekosani. »

Theresa Crow Spreading His Wings, directrice générale, Native Addictions Council of Manitoba

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 21 373 177 $ dans ce projet par l'entremise du programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). Le Native Addictions Council of Manitoba y contribue une somme de 240 000 $.

investit 21 373 177 $ dans ce projet par l'entremise du programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). Le Native Addictions Council of y contribue une somme de 240 000 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

