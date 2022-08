Le Canada investit dans le projet d'énergie solaire de Métis Crossing dans le comté de Smoky Lake

SMOKY LAKE, AB, le 2 août 2022 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques. En investissant dans des projets d'énergie renouvelable qui favorisent l'autonomie énergétique et le développement économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons maintenir une bonne qualité de l'air et bâtir des collectivités fortes et saines où tout le monde se sentira chez soi.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de près de 9 millions de dollars à la Nation métisse de l'Alberta ( Métis Nation of Alberta ou MNA) pour le déploiement d'un projet de production d'énergie solaire de 4,86 mégawatts au centre Métis Crossing dans le comté de Smoky Lake en Alberta.

Détenu entièrement par les Métis, le projet d'énergie solaire de Métis Crossing (PSMC) est un élément clé du plan d'action sur les changements climatiques de la MNA. La construction du parc solaire aura des retombées économiques et communautaires positives pour tous les partenaires de la collectivité.

Le PSMC devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter tous les bâtiments de la MNA et les bâtiments connexes, ce qui équivaut environ à 1 200 habitations albertaines, et permettra d'éviter chaque année l'émission de 4 700 tonnes de CO 2 - ce qui revient à retirer 10 000 véhicules à essence de la route. Les profits générés par le PSMC serviront à financer des projets et programmes de développement économique et social par le biais de la MNA, ce qui profitera aux Métis de toute l'Alberta.

Le Municipal Community Generation Challenge Fund du Municipal Climate Change Action Centre et le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone d'Environnement et Changement climatique Canada ont également versé une contribution, portant l'enveloppe du projet à plus de 13 millions de dollars au total.

Les fonds fédéraux accordés à ce projet proviennent du programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada intitulé Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification . Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en permettant d'accroître les sources de production d'énergie renouvelable, qui pourront ainsi fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs en matière de carboneutralité d'ici 2030. Il permettra également à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur, et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'énergie propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir la Nation métisse de l'Alberta dans le déploiement de ce projet d'énergie solaire de 4,86 mégawatts. Ce projet novateur crée des emplois durables, fournit de l'énergie propre à la Nation et réduit les émissions. Le leadership autochtone en matière d'énergie propre est essentiel à la fois pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux du Canada et pour mettre en œuvre la réconciliation économique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La Nation métisse de l'Alberta fait preuve d'un grand leadership autochtone en posant des actions climatiques qui aideront la communauté à économiser sur les coûts d'exploitation mensuels et à faire croître l'économie. Par le biais du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement s'associe à des chefs de file des questions climatiques à l'échelle nationale pour réduire les émissions, et il continuera de le faire dans le cadre d'un engagement renouvelé de 2,2 milliards de dollars supplémentaires. Le Fonds est au cœur du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Nous tenons à souligner le leadership de la Nation métisse de l'Alberta, qui contribue à garder notre air pur et à bâtir des collectivités résilientes. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les investissements dans les énergies renouvelables ne sont pas seulement synonymes de décarbonation; ils incarnent aussi les valeurs des peuples autochtones en tant que gardiens des terres. Construit à Métis Crossing, le projet permettra de compenser l'empreinte carbone des bâtiments de la Nation métisse de l'Alberta et de bâtir des collectivités plus résilientes pour l'avenir. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Métis Crossing fait partie intégrante de la croissance et du développement de la Nation métisse de l'Alberta, et la durabilité est au cœur de cette évolution. En tant que gardiens de nos terres, nous travaillons chaque jour à préserver et à protéger notre environnement pour les générations futures. Le projet d'énergie solaire de Métis Crossing est un grand pas vers cet objectif, et je remercie nos partenaires d'avoir contribué à faire de ce projet une réalité. »

Audrey Poitras

Présidente, Nation métisse de l'Alberta

« Métis Crossing est un lieu de partage où les Métis font connaître leur histoire unique au monde entier. Notre lien avec la terre est au cœur de notre histoire, et nous nous efforçons d'intégrer la durabilité et ce lien dans toute l'infrastructure et la programmation de Métis Crossing. »

Juanita Marois

Présidente-directrice générale, Métis Crossing

Liens pertinents



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]