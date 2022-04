Fort Severn, On, le 5 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans des projets communautaires d'énergie propre avec les peuples autochtones afin de concevoir des solutions novatrices qui remplacent les combustibles fossiles et font progresser la réconciliation et l'autodétermination.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 865 000 $ à la Première Nation de Fort Severn pour un projet d'énergie solaire qui réduira la nécessité de recourir au diesel pour produire de l'électricité et qui renforcera la fiabilité de l'approvisionnement en énergie de cette communauté isolée établie dans le Nord ontarien.

En plus d'avoir des retombées avantageuses pour la santé de la communauté, le projet permettra à celle-ci de réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en économisant de l'argent. L'électricité renouvelable qu'elle produira à l'aide d'une installation solaire photovoltaïque de 290 kilovolts devrait dispenser la communauté de brûler jusqu'à 400 000 litres de diesel par an.

Les fonds fédéraux accordés au projet proviennent du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada. Le programme de 220 millions de dollars vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités autochtones rurales et éloignées en déployant et en démontrant des projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources à l'échelle locale. Il fait partie du plan d'infrastructures fédéral Investir dans le Canada - un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de fret ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

La Première Nation de Fort Severn, le gouvernement de l'Ontario et la société Hedgehog Technologies ont aussi contribué au projet, pour un investissement total de près de 2,6 millions de dollars.

Le plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine , assoit notre position de chef de file mondial de l'électricité propre. Le Canada investit une somme additionnelle de 300 millions de dollars sur cinq ans pour aider les collectivités rurales, éloignées et autochtones actuellement dépendantes des combustibles fossiles à transitionner vers des sources d'énergie propres et fiables d'ici 2030.

Citations

« Les localités éloignées qui n'ont pas accès au réseau énergétique principal doivent absolument renforcer leurs capacités de production d'énergie propre pour se libérer de leur dépendance aux combustibles fossiles. La persévérance avec laquelle cette communauté a cherché des solutions pour remplacer le diesel par une énergie propre et réduire son impact sur l'environnement nous donne un bel exemple à suivre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Je montre au monde entier que si je peux réaliser ça ici, dans un endroit aussi éloigné, alors on peut le faire n'importe où. »

Paul Burke,

Chef de la Première Nation de Fort Severn

« Fort Severn est un exemple lumineux de communauté dont les membres ont travaillé en équipe et exercé un fort leadership pour mener à bien un difficile projet d'énergie renouvelable qui améliorera la qualité de vie de tous. Nous nous réjouissons de l'avenir prometteur qui s'ouvre à cette communauté qui prend en main son destin énergétique. »

Michael Wrinch, Ph. D.

Président de Hedgehog Technologies

« Notre gouvernement tient à assurer un approvisionnement en électricité sûr, fiable et abordable dans les régions éloignées et partout en Ontario. Il est fier de soutenir ce projet d'énergie propre innovant qui aidera à fournir de l'électricité à bon coût à la Première Nation la plus au nord de l'Ontario, et ce, tout en réduisant les émissions. »

L'honorable Todd Smith

Ministre de l'Énergie (Ontario)

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

