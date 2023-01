WINNIPEG, MB, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba et le chef Sidney Ballantyne de la Nation crie d'Opaskwayak ont annoncé un investissement combiné de plus de 17,4 millions de dollars pour construire 69 appartements abordables à Winnipeg. Ces logements seront principalement destinés aux étudiants, aux jeunes familles et aux aînés autochtones.

La Nation crie d'Opaskwayak sera propriétaire-exploitante de l'immeuble d'appartements de 7 étages avec stationnement souterrain chauffé, situé au 380, rue Young. Le nouvel immeuble, qui se trouvera à une minute de marche de l'Université de Winnipeg, offrira un éventail de logements locatifs abordables. Plus de 40 % de ces logements seront loués à des prix très réduits.

Ce projet de construction vise à remédier à la pénurie importante de logements locatifs abordables dans la ville de Winnipeg. L'immeuble de 69 logements remplacera 4 maisons individuelles vacantes délabrées qui ont été démolies. Les travaux de construction devraient prendre 18 mois et être achevés à l'été 2024.

La Nation crie d'Opaskwayak a l'intention de louer un certain nombre de logements à des étudiants des Premières Nations qui ont quitté leur réserve pour poursuivre des études postsecondaires. L'emplacement central est non seulement à côté de l'Université de Winnipeg, mais aussi à proximité de tous les principaux circuits d'autobus.

L'immeuble est construit dans le cadre du Programme pour les nouveaux immeubles d'Efficacité Manitoba afin d'optimiser son efficacité énergétique. Efficacité Manitoba fournira à la Nation crie d'Opaskwayak environ 105 000 $ en incitatifs pour réduire les coûts liés à l'intégration de multiples mesures d'économie d'énergie tout au long du processus de construction. Les principales caractéristiques écoénergétiques proposées pour l'immeuble comprennent une enveloppe du bâtiment à haut rendement énergétique, des thermopompes pour le chauffage des locaux et une unité centrale de récupération de la chaleur pour ventiler les logements. Ces mesures devraient se traduire par des économies d'électricité annuelles près de 190 000 kilowattheures et des économies annuelles estimatives de 9 500 $.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

15,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

105 000 $ par l'entremise d'Efficacité Manitoba ;

; 1,8 million de dollars de la Nation crie d'Opaskwayak.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. En investissant dans le logement abordable ici à Winnipeg et partout au Canada, notre gouvernement offre à un plus grand nombre de personnes l'accès à des logements abordables et de qualité dans des collectivités dynamiques et accueillantes. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, des membres de la Nation crie d'Opaskwayak auront accès à des logements abordables tout en poursuivant leurs objectifs en matière d'éducation. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par ses importants investissements dans le logement abordable, notre gouvernement aide les personnes qui en ont le plus besoin ici, à Winnipeg, et partout au pays. Ces investissements permettent de créer des emplois et de stimuler l'économie locale, tout en donnant accès à des logements sûrs et abordables à l'ensemble de la population de Winnipeg. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Nous sommes heureux de voir l'ajout de cette initiative de logements abordables et écologiques, qui donne aux membres de la Nation crie d'Opaskwayak la possibilité de vivre, d'étudier et de travailler au cœur du centre-ville de Winnipeg. Notre gouvernement appuie l'investissement continu dans le logement abordable afin que toutes les familles manitobaines puissent avoir un chez-soi sûr bien à elles. Grâce au Programme pour les nouveaux immeubles d'Efficacité Manitoba, la Nation crie d'Opaskwayak reçoit du soutien, des conseils techniques et des incitatifs financiers pour mener à bien ce projet. Les modèles énergétiques de ce futur immeuble indiquent que son rendement énergétique sera supérieur d'environ 16 % aux exigences du Code de l'énergie pour les bâtiments du Manitoba, une remarquable réalisation. Nous avons aussi hâte que l'ensemble d'habitation reçoive la certification d'efficacité énergétique d'Efficacité Manitoba une fois qu'il sera achevé. » - L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba

« Cet immeuble permettra à notre Nation crie de commencer à capitaliser sur le marché immobilier. Il nous permettra aussi d'avoir un endroit dans la ville où loger nos membres qui quitteront le nord pour commencer des études supérieures dans le sud. Le loyer réduit aidera à alléger les contraintes financières. Nos étudiants parrainés pourront ainsi se concentrer sur leurs études et leur carrière et continuer ensuite d'apporter d'importantes contributions à Opaskwayak et à l'ensemble du pays. » - Le chef Sidney Ballantyne, Nation crie d'Opaskwayak

« Ce fut un plaisir de travailler avec la Nation crie d'Opaskwayak pour offrir des logements abordables de grande qualité en cette période difficile de hausse des taux d'intérêt et d'inflation. Nous sommes fiers de contribuer à la solution à la crise nationale du logement abordable qui touche tant de personnes au Canada. Nous reconnaissons l'importance de faciliter les partenariats qui font du logement abordable une réalité, surtout pour les communautés autochtones. » - Nigel Furgus, Paragon Design Build

Le Fonds national de co-investissement pour le logement est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les membres de communautés et les personnes autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les membres de communautés et les personnes autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

