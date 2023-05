ST. PETER'S, NS, le 19 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, Allan MacMaster, vice-premier ministre et ministre des Finances et du Conseil du Trésor, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, et Barry Culligan, président du service des eaux de St. Peter's, Sampsonville et de la région, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,5 million de dollars pour moderniser les infrastructures d'eau potable du village de St. Peter's.

Ce financement permettra au village de remplacer et de moderniser une conduite d'eau principale vieillissante sur la rue Pepperell. Ces travaux augmenteront l'accès à l'eau potable et augmenteront le débit d'eau nécessaire à la lutte contre les incendies dans une section désignée de la conduite principale.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« L'accès à une eau potable de grande qualité constitue une priorité pour les habitants du village de St. Peter's et pour l'ensemble des Canadiens. Grâce à cet investissement, ces normes élevées seront respectées et le débit nécessaire à la lutte contre le feu sera accru pour améliorer la capacité à ce sujet. Les travaux seront exécutés d'une façon sécuritaire, saine et durable sur le plan environnemental, conformément à toutes les initiatives écologiques du gouvernement fédéral. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« J'aimerais souligner le travail du député Trevor Boudreau qui a veillé à ce que les habitants de St. Peter's et de Sampsonville disposent de systèmes de distribution d'eau améliorés. Ces collectivités sont solides et ont un avenir prometteur. Grâce à cet investissement, elles continueront de bénéficier d'un approvisionnement en eau sûr et fiable. »

Allan MacMaster, vice-premier ministre et ministre des Finances et du Conseil du Trésor, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Ce projet nous aidera à améliorer la durabilité d'une infrastructure vieillissante, à fournir de l'eau propre d'une manière respectueuse de l'environnement et à améliorer les débits de lutte contre les incendies dans le village de St. Peter's. Grâce à ce merveilleux partenariat, nous sommes enfin en mesure d'aller de l'avant dans l'amélioration des infrastructures vieillissantes du service public et dans l'amélioration des services existants en ce qui concerne la lutte contre les incendies. C'est un grand jour pour toutes les personnes impliquées. »

Barry Culligan, président du service des eaux de St. Peter's, Sampsonville et de la région

Le gouvernement du Canada investit 633 600 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 528 000 $.

investit 633 600 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 528 000 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en soutenant la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables au Canada .

. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada a investi dans 62 projets ou groupes de projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes. La contribution fédérale totale est de plus de 355 millions de dollars et la contribution provinciale totale est de près de 426,3 millions de dollars.

a investi dans 62 projets ou groupes de projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes. La contribution fédérale totale est de plus de 355 millions de dollars et la contribution provinciale totale est de près de 426,3 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide les Canadiens à relever les défis complexes auxquels ils sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide les Canadiens à relever les défis complexes auxquels ils sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui mise sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

