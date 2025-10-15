TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Il faut aussi prendre des mesures par l'intermédiaire des programmes existants pour offrir des solutions dans tout le continuum du logement. Un de ces programmes est le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA). Ce dernier offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada. Une autre initiative clé est le Fonds pour le logement abordable (FLA), qui soutient la création et la rénovation de logements abordables pour les populations vulnérables, y compris les personnes âgées et les familles à faible revenu. Ensemble, ces programmes ont un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 291 millions de dollars pour la construction de 705 logements à Toronto dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) et du Fonds pour le logement abordable (FLA).

Cet ensemble de 705 logements locatifs, dont 256 seront des logements abordables, accueillera notamment des femmes et des enfants fuyant une situation de violence, des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et des personnes ayant une déficience développementale. Le complexe comprendra de vastes aires communes extérieures et intérieures, une garderie reconnue, une salle communautaire et des commerces.

L'annonce a été faite par Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax, l'honorable Bill Blair, député fédéral de Scarborough-Sud-Ouest, Olivia Chow, mairesse de Toronto, Parthi Kandavel, conseiller municipal de Toronto (Scarborough-Sud-Ouest) sur le site de l'ensemble du 777, avenue Victoria Park.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, proposera de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Le budget de 2025 prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

Citations :

« Il faut accélérer et améliorer la construction, de façon audacieuse. Par ses investissements dans les logements locatifs, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin ici, à Toronto, et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour relever le défi et construire plus de logements au Canada. Grâce à des programmes comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et le Fonds pour le logement abordable, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant plus de 291 millions de dollars dans la construction de 705 logements à Toronto. Ce n'est pas seulement de la construction. Nous offrons la chance aux personnes et aux familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée fédérale d'Ajax

« Ensemble, avec nos partenaires, nous construisons plus que de simples logements. Nous créons des espaces où les familles et les personnes peuvent s'épanouir. Grâce à des programmes comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et le Fonds pour le logement abordable, nous investissons dans un avenir où tout le monde aura accès à un chez-soi sûr et stable. Il s'agit d'un engagement envers la force de nos quartiers et la conviction que, lorsque nous travaillons ensemble, nous bâtissons un Canada fort. » - L'honorable Bill Blair, député fédéral de Scarborough-Sud-Ouest

« Créer davantage de logements abordables, c'est créer des communautés plus fortes à travers Toronto. Grâce au soutien du gouvernement fédéral et à une exonération de 30,2 millions de dollars des frais et charges de développement de la ville, nous lançons la construction de 705 nouveaux logements, dont 449 logements locatifs au prix du marché et 256 logements locatifs abordables. Ce projet immobilier mixte, axé sur les transports en commun, situé à la station Victoria Park, comprendra également une nouvelle garderie, un espace communautaire et des équipements publics. Ensemble, nous construisons une ville plus abordable et plus inclusive pour tous les Torontois. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« C'est un honneur de se joindre à nos partenaires et aux membres de la collectivité pour souligner le début de ces importants travaux de construction au 777, avenue Victoria Park. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, cet ancien stationnement sera transformé en une collectivité dynamique axée sur le transport en commun. On y trouvera des logements abordables, une nouvelle garderie et d'autres commodités essentielles. Au nom de CreateTO, je suis fier de m'associer au gouvernement du Canada, à la Ville de Toronto et à nos partenaires en aménagement pour continuer à réutiliser les terrains publics au service du bien commun. » - Vic Gupta, directeur général, CreateTO

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA permet une offre stable de logements destinés à la location. Cette offre est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds pour créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le gouvernement fédéral a aussi récemment publié 50 trousses de conception technique téléchargeables pour le Catalogue de conceptions de logements. Celles-ci comprennent des conceptions normalisées de maisons en rangée, de quadruplex, de sixplex et de logements accessoires partout au pays. Ces conceptions à densité légère aident les constructeurs et les collectivités à réduire le temps et les coûts d'élaboration des plans de construction, ce qui aide à accélérer les approbations et les mises en chantier. Il sera plus facile d'ajouter de nouvelles options de logement dans les quartiers établis. La priorité sera accordée à la construction à ossature de bois, une méthode qui soutient les emplois locaux et fait croître notre économie.

Le financement fourni pour l'ensemble situé au 777, avenue Victoria Park est le suivant : 279,6 millions de dollars en prêts remboursables à faible taux d'intérêt dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements; 11,5 millions de dollars en contributions dans le cadre du Fonds pour le logement abordable; 30,2 millions de dollars en exonération des droits d'aménagement de la Ville de Toronto.



Autres renseignements :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]