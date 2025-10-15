SASKATOON, SK, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a investi plus de 43,7 millions de dollars pour la construction de 162 logements à Saskatoon dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député fédéral de Desnethé--Missinippi--Churchill River, sur le site de l'ensemble The Hadley.

L'ensemble The Hadley, situé au 620 de la rue Webster, comptera 162 logements. Il s'agira d'un immeuble d'appartements à ossature de bois destinés à la location situé près du transport en commun et des commodités. L'immeuble comprendra une cour extérieure comprenant une aire de barbecue, des jeux de salon, un foyer extérieur, un gymnase, un salon pour résidents, une salle de théâtre et un stationnement pour vélos.

Le Budget 2025, qui sera déposé le mois prochain, s'appuiera sur cet élan grâce à de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les promoteurs, à mobiliser les capitaux privés et à doubler le rythme de construction de logements partout au Canada. Le Budget 2025 prévoit également une réduction des dépenses liées aux activités gouvernementales et une meilleure utilisation des fonds publics, afin d'investir davantage dans la croissance économique, la construction de logements et l'amélioration de l'abordabilité pour la population.

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Saskatoon et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements, notre nouveau gouvernement fédéral prend des mesures pour construire plus de logements en investissant plus de 43,7 millions de dollars dans la construction de 162 logements à Saskatoon. Il ne s'agit pas seulement de construction, mais aussi de créer des conditions permettant aux individus et aux familles de bâtir leur avenir dans la stabilité et la dignité. » - L'honorable Buckley Bélanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député fédéral de Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill

« Cet investissement représente une nouvelle étape importante dans la lutte contre la crise du logement à Saskatoon. Je suis reconnaissante du partenariat que nous avons avec le gouvernement du Canada et les constructeurs locaux qui nous aident à livrer davantage de logements, plus rapidement. En tant que l'une des villes connaissant la croissance la plus rapide au Canada, nous comprenons l'urgence de la situation -- trop de résidents ont du mal à trouver un endroit où vivre. En favorisant la densité dans des zones bien desservies, nous créons le type de logements abordables et durables dont Saskatoon a besoin, aujourd'hui et pour l'avenir. »

- Cynthia Block, mairesse de la Ville de Saskatoon

« À mesure que Saskatoon continue de croître, il est crucial que nous construisions des logements qui soutiennent l'avenir de notre ville de manière réfléchie et durable. En augmentant l'offre de logements locatifs abordables et de qualité, The Hadley contribuera à répondre à la demande croissante et à renforcer le développement et la vitalité à long terme de la ville. Avec le soutien du gouvernement fédéral et de nos gouvernements locaux pour la construction de logements dans nos collectivités, nous croyons que c'est ce type d'approche, tournée vers l'avenir, qui permet de créer une communauté dynamique et résiliente pour les générations à venir. »

- James Wright, président, Westcliff Developments

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032.

Le PPCA permet une offre stable de logements destinés à la location. Cette offre est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs.

Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

Le gouvernement fédéral a également récemment publié 50 trousses techniques téléchargeables dans le cadre du Catalogue de conceptions de logements. Ces trousses présentent des modèles standardisés pour des maisons en rangée, des quadruplex, des sixplex et des logements accessoires partout au pays. Ces conceptions favorisant une densification douce permettent aux constructeurs et aux collectivités de réduire le temps et les coûts liés à l'élaboration des plans de construction, ce qui contribue à accélérer les approbations et le démarrage des chantiers. Cette initiative facilitera l'ajout de nouvelles options de logement dans les quartiers établis et met de l'avant des constructions à ossature de bois, soutenant ainsi les emplois locaux et la croissance économique.

Le financement fourni pour The Hadley est le suivant : 43 705 000 $ par l'intermédiaire du PPCA de la SCHL 2 305 121 $ de 620 Webster Street Holdings Ltd. Exonération fiscale de la Ville de Saskatoon



