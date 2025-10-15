SAINT JOHN, NB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privés et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 30 millions de dollars pour aider à construire 79 logements locatifs sûrs et abordables à Saint John.

L'immeuble Fundy Quay SW est un projet résidentiel de 79 logements situé au cœur du centre-ville et du secteur riverain de Saint John. Ce projet vise à offrir des logements durables et accessibles, tout en plaçant les résidents à proximité des possibilités d'emploi, des services essentiels et du transport en commun. L'achèvement du projet est prévu d'ici la fin de l'année 2026.

L'annonce a été faite par l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Saint John--Kennebecasis, sur le site du projet Fundy Quay SW Building.

Le Budget 2025, qui sera déposé le mois prochain, s'appuiera sur cet élan grâce à de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les promoteurs, à mobiliser les capitaux privés et à doubler le rythme de construction de logements partout au Canada. Le Budget 2025 prévoit également une réduction des dépenses liées aux activités gouvernementales et une meilleure utilisation des fonds publics, afin d'investir davantage dans la croissance économique, la construction de logements et l'amélioration de l'abordabilité pour la population.

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Saint John et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour relever le défi et construire plus de logements au Canada. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs neufs en investissant plus de 30 millions de dollars dans la construction de près de 79 logements à Saint John. Ce n'est pas seulement de la construction. Nous offrons la chance aux personnes et aux familles de s'épanouir, de grandir et de bâtir leur avenir avec stabilité et dignité. » - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Saint John--Kennebecasis

« Chez Fundy Harbour Group, nous sommes résolus à concrétiser notre vision, qui est d'offrir des logements de qualité à Saint John et dans les environs. Avec ce projet, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de mettre sur le marché de nouveaux logements dans un emplacement de choix sur le front de mer de Saint John. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son aide et sa contribution à ce projet. Sans le programme de prêts de l'ACLP, combiné aux initiatives fédérales puis provinciales visant à éliminer la TPS/TVP sur les coûts de construction des nouveaux logements locatifs, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. D'ailleurs, selon la communauté du développement immobilier, ces politiques fédérales en matière de logement ont été des éléments déterminants pour permettre la réalisation de nombreux nouveaux immeubles d'habitation partout au Canada. Nous sommes très fiers de contribuer à une nouvelle vision pour le front de mer de Saint John, avec l'aide et le soutien du gouvernement fédéral. » - Chris Elias, président, Fundy Quay SW LP

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA permet une offre stable de logements destinés à la location. Cette offre est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

Le gouvernement fédéral a également récemment publié 50 trousses techniques téléchargeables dans le cadre du Catalogue de conceptions de logements. Ces trousses présentent des modèles standardisés pour des maisons en rangée, des quadruplex, des sixplex et des logements accessoires partout au pays. Ces conceptions favorisant une densification douce permettent aux constructeurs et aux collectivités de réduire le temps et les coûts liés à l'élaboration des plans de construction, ce qui contribue à accélérer les approbations et le démarrage des chantiers. Cette initiative facilitera l'ajout de nouvelles options de logement dans les quartiers établis et met de l'avant des constructions à ossature de bois, soutenant ainsi les emplois locaux et la croissance économique.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

