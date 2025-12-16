SAINTE-JULIE, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Suzanne Roy, députée de Verchères, et à Mario Lemay, maire de Sainte-Julie, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 17 décembre, 8 h.

Date : 17 décembre 2025 Heure : 10 h HNE Lieu : L'adresse vous sera donnée lors de

votre inscription.

