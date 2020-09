SHERBROOKE, QC, le 8 sept. 2020 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'investissement de 4,5 millions de dollars dans CRB Innovations, une entreprise de technologie de Sherbrooke, au Québec, en appui au développement écodurable du secteur forestier.

Afin de soutenir l'entreprise de Westbury, le gouvernement du Québec a aussi investi la somme de 2,5 millions de dollars provenant du Programme Innovation Bois géré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Puisque le projet de démonstration technologique permettra également de développer de nouveaux produits associés au secteur de la bioénergie ainsi que des bioproduits à empreinte carbone réduite, le gouvernement du Québec a également octroyé une aide financière de 1,575 million de dollars dans le cadre du Programme Technoclimat qui encourage les innovations technologiques en efficacité énergétique. Celle-ci comprend notamment une bonification de 5 % par rapport à l'aide initialement accordée. Cette aide additionnelle s'inscrit parmi les différentes mesures de bonification mises de l'avant par Transition énergétique Québec pour favoriser la reprise des activités des entreprises québécoises.

CRB Innovations prépare un projet pilote de transformation de biomasse forestière et autres sources de biomasse en produits intermédiaires destinés à fabriquer des biocarburants et d'autres bioproduits commercialisables, dont des plastiques. Ce projet est le premier du genre pour les bioraffineries canadiennes.

En améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant considérablement les émissions de GES, cette initiative contribuera au développement écodurable du secteur forestier.

Le projet est financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, qui investit dans des projets de recherche-développement de technologies propres pour les secteurs énergétique, minier et forestier du Canada. Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui soutient les technologies propres émergentes pour mieux réduire les effets de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi.

Le Programme de croissance propre a aussi versé des fonds à CRB Innovations pour lui permettre de travailler avec CanmetÉNERGIE-Ottawa à la transformation de ses produits intermédiaires en biocarburants de remplacement pour les transports. Les fonds sont versés grâce au volet Projets d'aide scientifique et technologique pour les technologies propres (PAST) du Programme, qui donne aux innovateurs accès à l'expertise, aux infrastructures et au matériel de recherche des laboratoires fédéraux en vue de faciliter la mise en marché de technologies propres canadiennes.

Les gouvernements canadien et québécois sont déterminés à favoriser l'innovation et l'édification d'un avenir fondé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Il sera plus important que jamais d'honorer cet engagement maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance.

« Le gouvernement continue d'investir dans des projets qui utilisent les ressources du Canada pour renforcer notre compétitivité économique et créer de l'emploi tout en protégeant l'environnement. Cet investissement dans la bioénergie dans le secteur forestier et dans la technologie de CRB Innovations appuie nos objectifs climatiques et s'inscrit dans une volonté de créer un avenir fondé sur l'énergie propre. »



L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Notre gouvernement est sérieusement engagé à atteindre nos cibles environnementales. Les produits biochimiques qui transforment les bioplastiques en biocarburants sont de plus en plus en demande et, dans ce contexte, je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement du Canada investit chez CRB Innovations, une entreprise de chez nous qui continue de faire des percées technologiques axées sur la transition écologique et la gestion durable de nos ressources naturelles. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En faisant appel à notre ressource forestière renouvelable, le projet de CRB Innovations aidera le Québec à effectuer sa transition vers une économie faible en carbone, en remplaçant le carbone d'origine fossile par du carbone biogénique ou recyclé. En ce sens, le Québec est particulièrement avantagé à l'échelle mondiale. L'abondance de la ressource forestière dont nous disposons et le virage vers l'innovation qu'entreprend notre industrie forestière font du Québec un intervenant privilégié en vue de se positionner dans cette économie du futur. La circonscription de Mégantic se place donc comme un berceau de cette nouvelle énergie. »

François Jacques

Député de Mégantic

« Le soutien du Programme de croissance propre est crucial pour la mise en œuvre du procédé de fractionnement sous catalyse de la biomasse de CRB. Cette innovation technologique de rupture rend possible la fabrication des produits intermédiaires qui seront transformés en bioproduits commercialisables définis par les partenaires, ce qui enrichit la société, renforce sa viabilité et ouvre des possibilités aux générations présentes et futures. Le soutien du Programme de croissance propre, y compris son volet PAST, a attiré l'attention de deux programmes du gouvernement du Québec, qui adhèrent maintenant au projet de CRB. »

Esteban Chornet, Ph. D.

Directeur scientifique, CRB Innovations

