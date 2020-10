TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit un avenir fondé sur l'énergie propre et soutient le secteur des ressources naturelles. La foresterie est une importante source d'emploi pour les Canadiens, et le secteur continue de trouver des façons originales de créer de nouveaux marchés pour le bois canadien.

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'octroi de 1,2 million de dollars à GreenNano Technologies Inc., une entreprise située à Toronto, pour développer la production d'un nouveau matériau composite léger à base de fibre ligneuse qui servira à fabriquer des pièces pour véhicules automobiles à l'aide d'un procédé innovant.

Le projet combinera pâte de bois et polymères pour créer un thermoplastique léger et solide spécial, doté de propriétés améliorées et plus uniformes que d'autres produits. Si son utilisation dans le secteur automobile s'avère un succès, le nouveau produit pourrait trouver diverses applications grand public et commerciales (p. ex. pièces d'équipement aérospatial, produits pharmaceutiques, panneaux solaires et cosmétiques).

GreenNano collabore également avec le Centre de recherche et de développement sur les groupes motopropulseurs (Power Engineering Research and Development Centre) de Ford Canada, situé à Windsor (Ontario), pour tester l'utilisation du nouveau matériau dans la production de pièces d'auto légères.

Les fonds pour ce projet proviennent du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, qui encourage le secteur forestier canadien à adopter et à mettre en place des technologies et des procédés originaux qui permettront à ce dernier de se diversifier en pénétrant de nouvelles filières de produits et de nouveaux marchés. En investissant dans des technologies novatrices, le secteur forestier peut offrir des solutions plus écologiques qui aideront à combattre les changements climatiques et faciliteront la transition vers une économie sobre en carbone.

Le secteur forestier canadien est une importante source d'emplois pour les Canadiens, y compris pour les peuples autochtones et les habitants des régions rurales et éloignées. Les collectivités et les travailleurs partout au pays ont besoin d'un secteur forestier compétitif et résilient.

« Voilà un autre exemple de l'innovation remarquable dont fait preuve notre secteur forestier. C'est toujours stimulant de voir des entreprises canadiennes mettre au point de nouveaux produits qui profiteront aux Canadiens. »

« L'utilisation de produits forestiers dans le secteur de l'automobile illustre à merveille l'avenir hautement technologique qui s'ouvre à la foresterie. Des entreprises comme GreenNano Technologies créent de bons emplois et trouvent de nouveaux marchés pour le bois canadien. »

« Nous repoussons les frontières pour transformer des innovations vertes afin d'arriver à une capacité de production élevée et rentable de produits techniques qui offrent un haut rendement énergétique et écologiques. Nous sommes très fiers du projet que nous entreprenons et ravis du partenariat que nous avons forgé avec Ressources naturelles Canada. »

