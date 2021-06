SURREY, BC, le 23 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un avenir énergétique à faibles émissions pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir les travailleurs du secteur des ressources naturelles. Les transports représentent environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre de la Colombie-Britannique - plus de la moitié de ces émissions proviennent du transport routier, y compris les véhicules de promenade et les camions légers.

Le député de Fleetwood-Port Kells, Ken Hardie, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 1,1 million de dollars à FortisBC Inc pour l'installation de 22 nouvelles bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE). Il sera ainsi plus facile pour les Britanno-Colombiens de conduire et de recharger leur véhicule à émission zéro (VEZ) dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

FortisBC investira également un peu plus de 1,1 million de dollars dans le projet dans le sud de la province, et le gouvernement de la Colombie-Britannique injectera, par le biais de son programme CleanBC Go Electric Program, un montant supplémentaire de 550 000 $, portant l'enveloppe totale à plus de 2,7 millions de dollars.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif ambitieux que s'est fixé le gouvernement de faire en sorte que tous les nouveaux véhicules de promenade vendus au Canada d'ici 2040 soient à émission zéro.

Le Canada a investi plus de 1 milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et l'infrastructure de recharge plus accessible en créant un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide et en installant des bornes de recharge dans des endroits stratégiques. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement, mesure incitative visant à rendre les véhicules plus abordables.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'établissement de partenariats pour des projets de transport à faibles émissions de carbone n'est qu'un des moyens utilisés par FortisBC pour atteindre son objectif de réduire de 30 % les émissions de GES de ses clients d'ici 2030.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens les solutions de mobilité plus écologiques qu'ils recherchent. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les Canadiens sont de plus en plus nombreux à nous dire qu'ils sont prêts à « passer à l'électrique », et le gouvernement du Canada les aide à faire cette transition en leur offrant des incitatifs à l'achat, en investissant dans la fabrication de véhicules électriques au Canada et, avec des partenaires comme FortisBC, en installant les infrastructures de recharge nécessaires qui aideront la population à opter pour des moyens de transport verts. »

Ken Hardie

Député de Fleetwood-Port Kells

« En agrandissant nos réseaux de recharge, nous contribuons à ce qu'un plus grand nombre de conducteurs achètent des véhicules électriques et puissent se déplacer dans la magnifique région du sud de la Colombie-Britannique. Nous sommes fiers de faire équipe avec le gouvernement et les acteurs de l'industrie afin de faire des progrès ensemble pour atteindre nos objectifs communs en matière d'action climatique. »

Doug Slater

Vice-président, Relations externes et avec les peuples autochtones, FortisBC

« Les Britanno-Colombiens sont de plus en plus nombreux à acheter des véhicules électriques pour faire des économies sur le carburant et réduire la pollution atmosphérique. Par le biais de CleanBC, nous travaillons avec nos partenaires à agrandir notre réseau de recharge pour VE à travers la province afin de faciliter la tâche aux conducteurs désireux d'adopter un VE et de placer la Colombie-Britannique sur la voie d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone

Liens connexes

Liens connexes

