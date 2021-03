OTTAWA, ON, le 23 mars 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les entreprises à économiser de l'argent et à rester compétitives tout en contribuant à l'assainissement de l'environnement. Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui nous permettront de bâtir un avenir énergétique propre et de léguer une planète plus saine aux générations futures.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 25 000 $ à Hydro Technologies (Canada) Inc. (HTCI) pour mener une étude qui servira à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité énergétique et à repérer des possibilités d'économie d'énergie pour son usine de Québec.

HTCI et Énergir, la plus grande entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, ont également contribué au projet, portant ainsi l'investissement total à plus de 50 000 $.

Fondée en 1996, l'entreprise HTCI est le plus grand fournisseur de solutions de blanchiment d'hydrosulfite de sodium destinées à l'industrie des pâtes et papiers du nord-ouest de l'Amérique et le seul fabricant en Amérique du Nord d'oxydes de zinc. Ces composés chimiques entrent dans la fabrication de différents produits, dont le caoutchouc, la céramique, en passant par la peinture et les piles. HTCI est la première entreprise à fabriquer simultanément ces deux produits sans générer aucun effluent.

Les fonds fédéraux proviennent du programme d'efficacité énergétique pour l'industrie, qui offre de l'aide financière pour la réalisation de projets de gestion de l'énergie dans des installations industrielles au Canada.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir vert pour le Canada. L'augmentation de l'efficacité énergétique du secteur industriel canadien est au cœur des efforts qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations



« Les gains d'efficacité énergétique nous permettront de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. À la suite de l'annonce faite aujourd'hui, nous travaillons à réduire nos émissions et à créer de bons emplois dans la classe moyenne. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les fonds investis dans des installations industrielles de la Ville de Québec contribueront non seulement à faire progresser les objectifs du Canada en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte notamment de l'énergie propre et des cibles d'atténuation des changements climatiques, mais faciliteront aussi notre progression vers la carboneutralité. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Député de Québec et président du Conseil du Trésor



« Les résultats de cette étude nous permettront, d'une part, de réaliser des gains d'efficacité énergétique et, d'autre part, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans notre entreprise. Nous sommes heureux de constater qu'il nous est possible de nous améliorer à ce sujet et des pistes qui nous sont offertes. Nous allons ainsi nous employer à appliquer les conclusions de ce rapport au cours des prochaines années. Finalement, nous tenons à remercier tous nos partenaires ayant contribué à la réalisation de cette étude. »

Michel Plante, MBA, Ph. D.

Président-directeur général du Hydro Technologies (Canada) Inc.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca