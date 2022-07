LONDON, ON, le 25 juill. 2022 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique au sein de nos collectivités constitue l'un de nos principaux outils pour lutter contre les changements climatiques. Une telle mesure nous aidera à dépasser nos cibles climatiques et à réduire les émissions dans les milieux de travail et de vie, tout en permettant aux Canadiens de prendre part à l'édification d'un avenir vert et prospère sans laisser personne de côté.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national, Peter Fragiskatos, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de plus de deux millions de dollars à trois organisations qui font progresser l'efficacité énergétique des bâtiments en Ontario.

Les projets visés sont les suivants :

Les fonds du gouvernement fédéral proviennent du Programme de bâtiments écoénergétiques - Infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada. Ce programme appuie les améliorations aux pratiques de conception, de rénovation et de construction des maisons et des immeubles. Le gouvernement favorise l'élaboration et la mise en place de codes du bâtiment pour les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments à consommation énergétique nette zéro grâce à la recherche, au développement et à la présentation de projets à London et partout au pays.

Le gouvernement du Canada élabore également la Stratégie pour les bâtiments durables, qui aura pour effet de créer des emplois locaux et aidera le Canada à édifier un secteur du bâtiment résilient et carboneutre d'ici 2050. La Stratégie aura pour but de faire augmenter le taux de réfection d'immeubles, de veiller à ce que les immeubles soient résilients et carboneutres dès le départ, et de soutenir les changements aux systèmes en vue du secteur du bâtiment de l'avenir. Des efforts de mobilisation à l'égard de la Stratégie seront déployés auprès des partenaires, comme les provinces et les territoires, les gouvernements autochtones et les municipalités, avant son déploiement en 2023.

Grâce à de tels efforts, le gouvernement fédéral crée des emplois durables, bâtit un avenir énergétique propre et trace la voie à la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« La réduction des émissions des bâtiments est un élément phare de nos efforts dans la lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement est heureux de soutenir les investissements d'aujourd'hui en Ontario dans l'efficacité énergétique, qui se traduiront par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la baisse des coûts pour les citoyens et l'augmentation de la résilience des bâtiments pour les gens de London, de Woodstock et de Markham. Félicitations à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Aujourd'hui, notre gouvernement a annoncé une aide financière pour la recherche et le développement dans le secteur du bâtiment. Ces investissements permettront d'améliorer l'efficacité énergétique, de créer des collectivités plus résilientes et d'établir le leadership canadien dans la lutte contre les changements climatiques. »

Peter Fragiskatos

Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et

député de London-Centre-Nord

« Les bâtiments existants jouent un rôle important dans l'atteinte de nos objectifs climatiques ambitieux. En rénovant la Kestral Court Student Residence du Fanshawe College, construite il y a 25 ans, pour en faire un bâtiment à consommation énergétique nette zéro, notre gouvernement fait progresser l'efficacité énergétique pour les citoyens de London et tous les Canadiens. »

Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le développement du système à énergie géothermique communautaire d'Enwave. Ce projet fournira du chauffage et de la climatisation géothermique à faible teneur en carbone aux habitations de Markham, ce qui permettra à nos collectivités de contribuer à l'édification d'un avenir propre et prospère. »

Paul Chiang

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et député de Markham-Unionville

« Le projet de Kestrel Court est une occasion unique de produire un modèle de transformation pour réduire les émissions de carbone des habitations basses existantes à l'échelle du Canada. Fanshawe souhaite démontrer aux propriétaires de maison, aux représentants de l'industrie, aux agents du bâtiment, aux autorités responsables des codes et aux décideurs les économies qu'il est possible de réaliser grâce à des pratiques de rénovation durables. Grâce au soutien de Ressources naturelles Canada, ces travaux de recherche guideront la conception de programmes de pointe à Fanshawe qui seront reproduits à l'échelle du Canada. »

Alison Ewart, Ph.D.

Doyenne du Centre for Research and Innovation du Fanshawe College

« Nous sommes reconnaissants à Ressources naturelles Canada pour son aide dans ce projet, qui nous a permis de perfectionner nos connaissances sur l'adoption de normes d'efficacité énergétique à haut rendement. Ce financement a aidé à assurer la surveillance de la consommation énergétique et l'adoption de technologies associées au rendement, à suivre les résultats des décisions de conception et à déterminer s'il y avait concordance ou non entre les résultats réels et les hypothèses modélisées. Non seulement avons-nous réduit les factures énergétiques de nos locataires, mais nous avons également diminué de manière permanente nos émissions de GES tout en créant de magnifiques milieux de vie pour les gens. »

Graham Cubitt

Directeur des projets et du développement, Indwell

« Nous accueillons avec bonheur cet investissement très généreux dans notre système d'énergie géothermique communautaire, un système qui ouvre la voie à la carboneutralité des nouvelles maisons unifamiliales. Une telle avancée exige des partenaires qui aspirent à faire les choses autrement, et nos partenaires, Mattamy Homes Canada, la Ville de Markham, The Atmospheric Fund et Ressources naturelles Canada, ont tous offert leur soutien et leur expertise pour mener à bien ce projet. Le système, qui est maintenant en fonction, profite autant aux propriétaires de maisons qu'à notre planète. Nous sommes fiers de faire contribuer notre ambition, notre passion et nos connaissances à la conception, à la création et à l'exploitation de solutions novatrices et durables pour ce projet. »

Carlyle Coutinho

PDG, Société d'énergie Enwave

Faits en bref

Environ 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada proviennent des immeubles et des maisons.

proviennent des immeubles et des maisons. Le Plan de réduction des émissions renforce la résilience climatique par l'élaboration d'une stratégie canadienne pour des bâtiments écologiques dotée d'un budget de 150 millions de dollars.

renforce la résilience climatique par l'élaboration d'une stratégie canadienne pour des bâtiments écologiques dotée d'un budget de 150 millions de dollars. Le Programme de bâtiments écoénergétiques, doté d'un budget de 182 millions de dollars, fait partie du plan Investir dans le Canada , de 180 milliards de dollars, qui appuie la réduction des émissions des bâtiments à l'échelle nationale.

Liens pertinents

