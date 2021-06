NORTH SYDNEY, NS, le 16 juin 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les entreprises à économiser, à améliorer leur compétitivité et à contribuer à l'assainissement de l'environnement. Le gouvernement du Canada investit dans un avenir axé sur l'énergie propre afin de léguer une planète en meilleure santé aux générations futures.

Le député de Sydney-Victoria, Jaime Battiste, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de plus de 19 000 $ pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité énergétique d'une usine de fabrication de films en polypropylène à North Sydney.

Cet investissement dans le système d'information de gestion de l'énergie (SIGE) de Copol International Ltée s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour bâtir un avenir énergétique sobre en carbone.

Si l'on ajoute les montants versés par Copol International Ltée et Efficiency Nova Scotia, l'enveloppe totale du projet se chiffre à près de 50 000 $.

Créée en 1992, Copol International Ltée est une grande entreprise manufacturière qui se spécialise dans la fabrication de films en polypropylène coulé. Ce produit polyvalent compte de nombreuses applications traditionnelles et hors emballage, qu'il s'agisse de pellicules allant du congélateur au micro-ondes devant résister au froid et aux impacts ou encore de pellicules de boulangerie devant assurer un emballage esthétique de qualité supérieure ainsi que la salubrité et la sécurité des aliments. Les films en polypropylène coulé sont également utilisés pour le laminage, les rubans et les étiquettes.

Les fonds fédéraux proviennent du programme d'efficacité énergétique pour l'industrie , qui offre de l'aide financière pour la réalisation de projets de gestion de l'énergie dans des installations industrielles au Canada.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir vert pour le Canada. L'augmentation de l'efficacité énergétique du secteur industriel canadien est au cœur des efforts qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Les gains d'efficacité énergétique sont notre carburant caché, un atout de taille pour surpasser nos objectifs climatiques. Grâce à cette annonce faite aujourd'hui, nous réduisons nos émissions et soutenons les entreprises sur la voie de la carboneutralité pour 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan national qui nous rapproche de notre but - atteindre la carboneutralité. En investissant dans l'installation de systèmes de gestion énergétique pour permettre au secteur industriel de réduire son empreinte carbone, nous posons des gestes concrets pour respecter nos engagements en matière de climat. »

Jaime Battiste

« Nous sommes très reconnaissants de l'aide financière que nous avons reçue de Ressources naturelles Canada. Nous avons ainsi pu nous doter des outils nécessaires pour contrôler et réduire notre consommation énergétique. »

Denis Lanoë

Vice-président aux opérations et directeur général, Copol International Ltée

