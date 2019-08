Le Canada investit dans l'amélioration des services de transport en commun à la station Brentwood Town Centre

BURNABY, BC, le 19 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sont essentiels à la croissance économique, à la réduction de la pollution atmosphérique et à la création de collectivités inclusives où chacun a accès à des services publics et des possibilités d'emploi.

Aujourd'hui, Terry Beech, député fédéral de Burnaby North-Seymour, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement en vue de moderniser la station Brentwood Town Centre, sur la ligne Millennium, qui appartient à TransLink.

Le projet comprend l'ajout d'écrans d'information aux voyageurs, de caméras de vidéosurveillance, de deux nouveaux escaliers mécaniques et un espace commercial de détail, ainsi que l'amélioration de l'éclairage et du système de sonorisation. Les escaliers nord de la station seront également fermés et remis en état, la surface de la mezzanine sera refaite et des auvents seront ajoutés à la mezzanine pour une meilleure protection des passagers contre les intempéries.

Ces travaux s'inscrivent dans la deuxième phase de la vision décennale du conseil des maires pour l'amélioration du transport en commun dans la région métropolitaine de Vancouver et devraient débuter à la fin de 2020.

Une fois achevés, ces travaux permettront d'accroître la capacité et l'accessibilité de la station tout en offrant de nouvelles commodités, ce qui améliorera considérablement l'expérience client.

Le gouvernement du Canada verse 6 160 000 $ à ce projet dans le cadre du volet Infrastructure de transport en commun du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les coûts restants seront couverts par la province et TransLink.

Citations

« Ces travaux d'envergure visant à rendre la station Brentwood Town Centre plus accessible, commode et confortable rendront le transport en commun encore simple pour les résidents de Burnaby. En investissant dans des projets comme celui-ci, nous contribuons à maintenir la mobilité des citoyens et à diminuer le nombre de véhicules sur la route, dans une perspective de développement durable. »

Terry Beech, député fédéral de Burnaby North-Seymour, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'an dernier, il y a eu plus d'un million d'embarquements à la station Brentwood Town Centre, ce qui en fait l'une des stations les plus fréquentées de la Millennium Line. L'achalandage continuant de croître à des niveaux sans précédent, ces investissements nous permettent d'offrir à nos clients une meilleure expérience lorsqu'ils traversent une plaque tournante importante pour se déplacer vers leur domicile, leur entreprise ou leur centre communautaire. »

Kevin Desmond, chef de la direction de Translink

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du pays.

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du pays. De ce montant, 28,7 milliards de dollars sont consacrés à des projets de transport en commun, dont 5 milliards de dollars sont versés par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure en Colombie-Britannique :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html.

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca